Serena Williams gewinnt bei ihrem Tennis-Comeback und beantwortet dann die Frage nach der Ausnahmegenehmigung für therapeutische Zwecke

Williams gewinnt 7:5, 6:3 gegen Diyas in Indian Wells

Hatte seit ihrem Sieg bei den Australian Open 2017 kein Einzel mehr gespielt

Williams antwortet auf die Frage nach einer Ausnahmegenehmigung für therapeutische Zwecke und bestreitet ein Fehlverhalten

Williams besiegte Diyas am Donnerstag in der kalifornischen Wüste mit 7:5 und 6:3 in ihrem ersten konkurrenzfähigen Einzelmatch seit ihrem Sieg bei den Australian Open 2017 vor 14 Monaten.

Ihre Gedanken drehten sich dann schnell um Tochter Alexis.

"Es ist über ein Jahr und ein Kind später", sagte Williams dem Publikum. "Ich kann jetzt nach Hause zu ihr gehen, also freue ich mich darauf. Vielen Dank, dass ihr mich so unterstützt habt."

Williams verbesserte sich auf 3:0 gegen die an 53. Stelle gesetzte Diyas. Ihr starker Aufschlag wurde im ersten Satz nicht gebrochen, aber Diyas brach zweimal im zweiten Satz, obwohl Williams die letzten drei Spiele des Nachtkampfes für sich entschied, um ein Duell gegen die an Nummer 29 gesetzte Kiki Bertens in einer Wiederholung des French-Open-Halbfinales 2016 vorzubereiten.

"Es war definitiv nicht einfach", sagte Williams. "Ich habe schon einige Male gegen sie gespielt und wir hatten immer ein paar enge Sätze. Aber es war gut. Ich bin ein bisschen eingerostet.

"Aber das spielt keine Rolle. Ich bin einfach hier draußen auf dieser Reise und gebe mein Bestes."

Serena Williams gewinnt bei ihrem Tennis-Comeback

Doch die Fragen an Williams in der Pressekonferenz nach dem Spiel drehten sich nicht nur um Mutterschaft, Vorhand- und Rückhandschläge.

Unerwartete Frage

Sie wurde nach einer rückwirkenden Ausnahmegenehmigung für therapeutische Zwecke gefragt, die ihr für die French Open 2015 erteilt wurde, als eine kranke Williams sich in Paris zum Titel kämpfte.

Die TUE - für Prednison - wurde 2016 von Fancy Bears aufgedeckt, einer Gruppe von Hackern, die Verbindungen zu Russland haben soll.

Laut der Mayo Clinic - einer angesehenen medizinischen Einrichtung - ist Prednison ein Kortikosteroid, das zur Behandlung einer Reihe verschiedener Erkrankungen eingesetzt wird.

In ihrer Pressekonferenz stritt Williams jegliches Fehlverhalten ab und sagte, sie sei noch nie positiv auf eine verbotene Substanz getestet worden.

"Ich bin nie positiv getestet worden, ich habe immer eine TUE bekommen, also sollten Sie das überprüfen", sagte Williams.

Als der Reporter konterte: "Sie haben eine TUE bekommen, aber sie wurde zurückdatiert", antwortete Williams: "Nein, nein, nein, nein.

"Ich war nicht in der Lage, die French Open zu spielen, und ich hätte auch nicht gespielt, wenn ich nicht eine TUE gehabt hätte, denn wenn Sie sich an das Jahr erinnern, war ich unglaublich krank.

"Ich weiß nicht, wie ich das Match überhaupt gewinnen konnte, und ich sagte, dass ich das Finale (gegen Lucie Safarova) buchstäblich nicht spielen kann, aber ich brauche eine TUE, um ein abschwellendes Mittel zu nehmen.

"Am Ende des Tages ist es das, was es ist."

Am Ende des Donnerstags stand Williams nach dieser "Reise" wieder einmal als Siegerin auf dem Platz.

Die Amerikanerin holte in Melbourne ihren rekordverdächtigen 23. Grand-Slam-Titel im Frühstadium der Schwangerschaft und spielte für den Rest des Jahres 2017 nicht mehr.

Fast gestorben

Anfang September brachte sie ihr Kind per Notkaiserschnitt zur Welt und verriet CNN, dass sie in den Tagen danach fast gestorben wäre, da bei ihr eine weitere Lungenembolie diagnostiziert wurde - Williams hatte 2011 die gleiche Erkrankung -, die Komplikationen auslöste.

Ihr ereignisreiches Jahr war damit noch nicht zu Ende. Williams heiratete im November in New Orleans den Reddit-Mitbegründer Alexis Ohanian - der am Donnerstag in Williams' Spielerbox saß -, bevor sie Ende Dezember für ein Turnier in Abu Dhabi gegen French-Open-Siegerin Jelena Ostapenko auf den Platz zurückkehrte.

Im vergangenen Monat bestritt die 36-Jährige ihr erstes Wettkampfspiel in diesem Jahr, als sie mit ihrer großen Schwester Venus im Fed Cup gegen die Niederlande im Doppel antrat.

Als ihr Comeback in Indian Wells näher rückte, entwarf Ohanian vier Plakatwände, die in Palm Springs, in der Nähe von Indian Wells, aufgestellt wurden.

Williams, die wegen ihrer Inaktivität keine Rangliste hat, könnte in der dritten Runde in Indian Wells auf Venus treffen. Venus war am Donnerstag eine weitere Zuschauerin auf dem Center Court.

Serenas Match gegen die Kasachin Diyas war das erste Mal seit 1999, dass sie in Indian Wells oder Miami, den beiden Turnieren, die als Sonnenschein-Doppel bekannt sind, kein Erstrunden-Ticket hatte. Sie gelten als die beiden größten kombinierten Veranstaltungen außerhalb der Majors.

Motiviert

Williams sagte am Vorabend von Indian Wells, dass es ihr nicht an Motivation fehle, obwohl sie die meisten Grand-Slam-Turniere - ob bei Frauen oder Männern - in der Open Era gewonnen hat.

"Ich war schon immer ein extrem motivierter Mensch, aber das Wichtigste ist, dass meine Tochter dabei ist, wenn es mir gut geht und ich großartig spiele, das motiviert mich", sagte sie der BBC.

"Ich hätte gedacht, dass ich mich vor sechs Jahren zurückgezogen hätte, aber ich bin immer noch hier und spiele großartig, und ich denke, ich werde immer noch gut spielen."

Sie nannte Indian Wells einen guten Zeitpunkt für ihr Comeback und dachte dabei an die drei verbleibenden Grand Slams im Jahr 2018.

Mit dem Erreichen von 24 Majors würde Williams mit Margaret Court gleichziehen und die meisten Grand-Slam-Titel aller Zeiten gewinnen.

"Serenas Ziel (für dieses Jahr) ist es, Grand Slams zu gewinnen", sagte ihr Trainer Patrick Mouratoglou gegenüber der offiziellen Website der WTA. "Sie weiß, dass ihre Rückkehr einige Zeit in Anspruch nehmen kann, aber ihre Erwartungen sind wie immer hoch.

"In dieser Saison stehen noch drei Grand Slams an. Das werden ihre drei Hauptziele für 2018 sein."

