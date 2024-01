Sepp Blatter und Michel Platini vor Schweizer Gericht vom Vorwurf des Betrugs freigesprochen

In dem Verfahren ging es um eine Zahlung des Weltfußballverbands FIFA an Platini im Jahr 2011. Platini war zu dieser Zeit Präsident der UEFA, des europäischen Fußballverbands.

Die Bundesanwaltschaft beschuldigte beide Männer, die Zahlung von 2 Millionen Schweizer Franken (aktueller Wert: 2,05 Millionen US-Dollar) unrechtmäßig veranlasst zu haben.

In einer Erklärung, die das Gericht nach der Verhandlung veröffentlichte, hieß es: "Das Ergebnis der Beweisaufnahme stützt die Version der Angeklagten, der Sachverhalt der Anklageschrift kann daher nicht als mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit geschaffen angesehen werden, und das Gericht hält an der Version fest, an der die Staatsanwaltschaft ernsthafte Zweifel hegt."

Als Blatter den Gerichtssaal betrat, um das Urteil zu verkünden, sagte er zu Reportern: "Ich bin in meinem Leben nicht unschuldig, aber in diesem Fall bin ich unschuldig."

Während des Prozesses im Juni behauptete Blatter, die Zahlung an Platini sei eine Gehaltszahlung an den Franzosen für eine Beratungstätigkeit bei der FIFA zwischen 1998 und 2002.

"Es ist ein Gehalt, das fällig war. Ich weiß nicht, warum wir ein Strafverfahren wegen eines Verwaltungsverfahrens führen", sagte Blatter.

"Platini hat zu mir gesagt: Ich bin eine Million wert, und ich habe ihm gesagt: Du bekommst eine Million von mir - Gentlemen's Agreement", so der 86-Jährige weiter.

Platini kündigte unterdessen an, er werde sich an nicht näher bezeichneten "Schuldigen" rächen, die in das Verfahren gegen ihn verwickelt seien.

"Ich wollte meine Freude darüber zum Ausdruck bringen, dass nach sieben Jahren der Lügen und Manipulationen endlich Gerechtigkeit geübt wurde", sagte der 67-Jährige in einer Erklärung, die CNN von seinen Anwälten zugesandt wurde.

"Die Wahrheit ist während dieses Prozesses ans Licht gekommen und ich danke den Richtern des Tribunals zutiefst für die Unabhängigkeit ihrer Entscheidung."

Er fuhr fort: "Mein Kampf ist ein Kampf gegen Ungerechtigkeit. Ich habe ein erstes Spiel gewonnen. In diesem Fall gibt es Schuldige, die während dieses Prozesses nicht erschienen sind. Sie sollen mit mir rechnen, wir werden uns wiedersehen, denn ich werde nicht aufgeben und auf der Suche nach der Wahrheit bis zum Ende gehen."

Das Urteil ist der Höhepunkt einer Untersuchung, die 2015 begann.

Thomas Hildbrand, der leitende Bundesanwalt der Bundesanwaltschaft, der die beiden Männer angeklagt hat, sagte in einer Erklärung gegenüber CNN: "Die Bundesanwaltschaft hat den Entscheid der Strafkammer des Bundesstrafgerichts zur Kenntnis genommen.

"Sobald das Gericht die schriftliche Begründung seines Entscheids veröffentlicht hat, wird die Bundesanwaltschaft über das weitere Vorgehen entscheiden."

Nach dem Freispruch der beiden sagte ein FIFA-Sprecher: "Die FIFA nimmt das Urteil des Gerichts in Bezug auf den von der Bundesanwaltschaft eröffneten Fall zur Kenntnis und wird die vollständige Urteilsbegründung abwarten, bevor sie sich weiter äußert."

Quelle: edition.cnn.com