Senegal erreicht Achtelfinale: Mane trifft, verletzt sich aber am Kopf

Mane schoss nach 62 Minuten einen Freistoß ins Tor, hatte sich aber zuvor bei einem bösen Zusammenstoß mit dem kapverdischen Torhüter Vozinha verletzt, der dafür des Feldes verwiesen wurde.

Liverpools Stürmer Mane verließ kurz darauf das Spielfeld und klagte über Kopfschmerzen, so dass er für das Viertelfinale am Sonntag in Limbe fraglich sein könnte.

Der eingewechselte Bamba Dieng erzielte in der Nachspielzeit den zweiten Treffer gegen eine tapfere kapverdische Mannschaft, die nach 20 Minuten auch noch einen Platzverweis gegen Patrick Andrade hinnehmen musste.

"Es war ein schwieriges Spiel, weil Kap Verde sehr gut organisiert war", sagte Senegals Kapitän Kalidou Koulibaly. "Nach der ersten roten Karte war es noch schwieriger, weil sie wirklich ein bisschen herumgerannt sind, aber wir können froh sein, dass wir es geschafft haben.

Senegals nächster Gegner ist entweder Mali oder Äquatorialguinea, die am Mittwoch spielen.

ANDRADE ENTLASSEN

Mane hatte in den Anfangsminuten das Gebälk getroffen, doch das erwies sich als Trugschluss, denn der Senegal mühte sich in der ersten Halbzeit wie schon in der Gruppenphase, die er trotz eines einzigen Treffers als Tabellenführer abschloss.

Die Aufgabe wurde ihnen jedoch erleichtert, als Andrade nach einem Foulspiel an Pape Gueye vom Platz gestellt wurde, womit sich die Reihe ähnlicher Strafen für gefährliche Zweikämpfe in diesem Turnier fortsetzte.

Kap Verde musste die letzten 70 Minuten mit zehn Spielern bestreiten, doch als Vozinha des Feldes verwiesen wurde, waren es nur noch neun.

Er kam heraus, um einen langen Ball gegen Mane zu behaupten, und die beiden stießen mit den Köpfen zusammen. Vozinha erlitt eine schwere Gehirnerschütterung und taumelte minutenlang über das Spielfeld, bevor er von seinen Mannschaftskameraden überredet wurde, das Spielfeld zu verlassen.

In der Zwischenzeit wurde der Schiedsrichter gebeten, sich den Vorfall mit Hilfe des VAR anzusehen und entschied, dass Vozinha rücksichtslos gegen Mane vorgegangen war, der mit einem geschwollenen Jochbein dastand. Es schien eine harte Entscheidung für die Inselbewohner zu sein, die sich schnell geschlagen geben mussten.

Ein Eckball wurde halbhoch auf den ungedeckten Mane geklärt, der den Ball von der Unterkante der Latte ins Netz schoss.

Doch schon kurz danach schien er sich unwohl zu fühlen und setzte sich hin, bevor er ausgewechselt wurde.

Der eingewechselte Dieng erzielte in der Nachspielzeit bei einem Konter sein erstes Länderspieltor, und Kap Verde warf alles in die Waagschale, um noch den Ausgleich zu erzwingen.

Quelle: edition.cnn.com