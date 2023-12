Sébastien Haller: Der Ajax-Stürmer über Nationalität und den Einfluss von Trainer Erik ten Hag

Der in einem südlichen Vorort von Paris geborene Sohn eines französischen Vaters und einer ivorischen Mutter hatte Frankreich bei der FIFA U-17-Weltmeisterschaft 2011 vertreten.

Doch im November 2020, im Vorfeld der Qualifikationsrunde für den Afrikanischen Nationen-Pokal 2021, kam die Elfenbeinküste auf ihn zu.

Nachdem er nicht in die französische A-Nationalmannschaft berufen wurde, entschied sich Haller, für die Elfenbeinküste zu spielen, und bezeichnet es als Ehre, das Trikot der Elefanten zu tragen.

Nach seinem kometenhaften Aufstieg als Torjäger bei Ajax in den letzten beiden Spielzeiten fragten sich jedoch einige, ob er seine Entscheidung bereut.

Haller wird es verpassen, mit Spielern wie Karim Benzema und N'golo Kante für Frankreich zu spielen, aber der 27-jährige Haller erklärte, dass die Wahl des Landes, das er vertreten will, "eine sehr persönliche Entscheidung" sei und "komplizierter ist, als es den Anschein hat."

"Ich denke, es geht nicht nur darum, wo man geboren wurde, sondern auch darum, wie man sich fühlt ... Für mich waren natürlich beide Länder sehr wichtig für mich, um Teil meiner Kultur zu sein. Mich also zu fragen, ob ich mich für eines von beiden entscheiden soll, ist einfach dumm", sagte Haller gegenüber Darren Lewis von CNN Sport.

"Für mich sind es beide Länder, und es ist, als ob man sich für einen Teil von sich selbst entscheiden müsste ... Außerdem müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass es nur um Fußball geht, und ich war an einem Punkt in meinem Leben, an dem ich eine Entscheidung treffen wollte, und die Entscheidung für die Elfenbeinküste schien mir am besten geeignet", fügte der Stürmer hinzu.

Internationales Dilemma

Im September 2020, nur einen Monat vor Hallers Einberufung in die Elfenbeinküste, beschloss der FIFA-Kongress in diesem Jahr eine Änderung der Spielberechtigungsregeln für Nationalmannschaften.

Dies bedeutete, dass die Spieler nicht mehr aufgrund einzelner Jugendeinsätze an eine Nationalmannschaft gebunden waren und die Nationalmannschaft wechseln konnten, wenn sie spielberechtigt waren.

Auch der ivorische Teamkollege Wilfried Zaha, der seit seinem vierten Lebensjahr in England aufgewachsen ist und 2012 in zwei Pflichtspielen für England gespielt hatte, entschied sich für die AFCON 2017 für die Elefanten, nachdem er vier Jahre lang nicht für die Three Lions gespielt hatte.

Haller gab sein Debüt für die Elfenbeinküste in einem AFCON-Qualifikationsspiel gegen Madagaskar im November 2020 und erzielte beim 2:1-Sieg den Siegtreffer.

Während des Turniers in Kamerun war der Ajax-Stürmer zusammen mit Nicolas Pépé von Arsenal und Ibrahim Sangaré vom PSV Eindhoven der beste Torschütze der Elfenbeinküste.

Im Achtelfinale schieden die Elefanten jedoch gegen Ägypten im Elfmeterschießen aus.

Durch die 0:1-Niederlage gegen Kamerun verpasste die Mannschaft auch die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar, doch Haller ist der Meinung, dass sein Land zusammen mit anderen afrikanischen Nationen dem Gewinn eines großen Turniers immer näher kommt.

"Was die Qualität der Spieler anbelangt, so gibt es viel Qualität, aber die Bedingungen in Europa sind ganz anders", sagte Haller.

"Wie man sich auf die Spiele vorbereitet, die Reise, das Spielfeld, das Hotel, die Fans, das Stadion. Alles ist anders, also muss man sich anpassen."

In letzter Zeit war es für Haller kein Problem, hinten im Netz zu treffen. In 24 Ligaspielen für Ajax hat er 20 Tore erzielt und ist damit der schnellste Spieler in der Geschichte der Champions League, der 11 Tore erzielt hat.

Außerdem ist er der zweitbeste Torschütze des diesjährigen Wettbewerbs und wurde erst kürzlich von Robert Lewandowski von Bayern München vom ersten Platz verdrängt.

Der Aufstieg des Torjägers kam jedoch nicht über Nacht.

Rückkehr zur Form

Haller wechselte 2019 für die Rekordsumme von 45 Millionen Pfund (59 Millionen Euro) von Eintracht Frankfurt zum Premier-League-Verein West Ham United, wo er jedoch nur zwei Spielzeiten verbrachte.

Auf die Frage, warum seine Zeit bei West Ham nicht wie geplant verlief, nannte Haller das falsche Timing, einen anderen Spielstil und seine Fitness als Gründe für seinen "frustrierenden" Abgang vom Verein.

Doch das Wiedersehen mit seinem ehemaligen Utrecht-Trainer Erik ten Hag bei Ajax hat zu einem neuen Aufschwung geführt.

"Er hat einen großen Anteil daran, dass ich zu Ajax gekommen bin, denn ich kenne ihn natürlich gut. Ich weiß, wozu er fähig ist und wie er mich einsetzen wollte", so Haller.

"Ich weiß, wie gut er taktisch ist, er hat immer einen guten Blick auf die Gegner. So gibt er uns die Schlüssel zum Erfolg im Spiel."

Nachdem Ajax alle sechs Spiele in der Gruppenphase gewonnen hatte, verpasste das Team nach der 0:1-Niederlage im Achtelfinal-Rückspiel gegen Benfica Anfang des Monats nur knapp das Viertelfinale der Champions League.

Der Erfolg von Ten Hag im eigenen Land hat ihm Berichten zufolge ein offizielles Gespräch mit Manchester United eingebracht, einem Verein aus der Premier League, der auf der Suche nach einem neuen Trainer ist.

Haller wurde gefragt, ob die Ajax-Spieler versucht haben, ihren Trainer zum Bleiben zu überreden, oder ob sie die Anziehungskraft der Premier League verstehen.

"Natürlich, ich denke, wir alle verstehen das. Ich denke, es ist die Entscheidung des Trainers, was er will, wir sind nur seine Spieler", sagte Haller.

"Ich bin einfach dankbar für das, was er für mich getan hat, und ich hoffe, dass er die beste Entscheidung für sich selbst trifft."

"[Ten Hag] ist clever, er kennt seine Stärken, aber auch seine Schwächen, und ich denke, er versucht, jeden Tag besser zu werden.

"Aber ja, ich möchte sagen, dass jede Umkleidekabine anders ist, jede Mannschaft ist anders. Man muss sich also ein bisschen anders verhalten, [je nach] der Umkleidekabine, die man hat.

"Vielleicht sind seine Qualitäten heute anderswo Schwächen. Wir werden also sehen, wie er sich schlägt.

