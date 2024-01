Sean Payton, der Trainer der Saints, der die Stimmung in New Orleans nach Katrina aufhellte, tritt zurück

Der 58-jährige Payton war seit seinem Amtsantritt vor der Saison 2006 für die Organisation tätig. In seinen 15 Saisons als Cheftrainer führte er die Saints neunmal in die Playoffs.

Im Jahr 2009 brachten die Saints New Orleans, das vier Jahre zuvor noch vom Hurrikan Katrina heimgesucht worden war, auf dem Weg zu einer 13:3-Bilanz in der regulären Saison und zum ersten und bisher einzigen Super Bowl-Titel in die Erfolgsspur.

"Ich mag das Wort 'Ruhestand' nicht", sagte Payton am Dienstag auf einer Pressekonferenz. "Ich habe immer noch eine Vision, was ich im Football machen will. Und um ehrlich zu sein, könnte das sein, wieder zu coachen. ... Aber das ist nicht, wo mein Herz im Moment ist."

Er sagte Reportern, er wisse nicht, was als nächstes in seiner Karriere anstehe, trotz Berichten, dass er einen Job in den Medien bekommen könnte.

"Ich denke, das würde ich gerne tun. Ich glaube, ich wäre ziemlich gut darin", sagte er.

Bevor Payton kam, hatten die Saints nur sieben Gewinnsaisonen, und sie waren 3-13 im Jahr 2005, als sie in verschiedenen Stadien spielten, während der sturmgeschädigte Louisiana Superdome für Reparaturen geschlossen war.

Payton sprach am Dienstag über die nächste Saison, in der die Saints einen neuen Trainer und einen neuen Quarterback, Drew Brees, hatten und 10-6 gewannen.

"Ich glaube nicht, dass irgendjemand von uns, als wir anfingen, ich jedenfalls nicht, als ich anfing, die Dynamik und das, was nach Katrina in der Saison '06 geschah, verstanden hat, das ... ich würde sagen, dass sie genauso wichtig war wie jede andere Saison."

Die Saints erreichten in dieser Saison die Playoffs, verloren aber im NFC-Meisterschaftsspiel gegen die Bears. Nach zwei mittelmäßigen Saisons startete New Orleans 2009 mit acht Siegen in Folge, und die Menschen in der Stadt bekamen ihre "Who Dat?"-Einstellung zurück. Das Team machte weiter, hob die Stimmung und holte schließlich die Vince Lombardi Trophy.

"Aber Super Bowl XLIV war nicht nur der größte Moment im Leben vieler leidgeprüfter Saints-Fans, sondern auch ein entscheidender Wendepunkt in der Wiedergeburt der Stadt nach Katrina. Payton gab der geschundenen Stadt ihren Schwung zurück", schrieb die Times-Picayune 2017.

Payton war nicht ohne Kontroversen. Eine NFL-Untersuchung ergab, dass das Team während der Spielzeiten 2009, 2010 und 2011 ein "aktives Kopfgeldprogramm" betrieb, bei dem "Kopfgeld"-Zahlungen an Spieler für Treffer gezahlt wurden, die gegnerische Spieler verletzten und sie aus dem Spiel warfen.

Payton wurde für die Saison 2012 gesperrt.

Laut der Gehaltsverfolgungs-Website Spotrac werden die Saints Paytons Vertragsrechte bis 2024 behalten und ein anderes Team müsste New Orleans entschädigen, wenn es Payton unter Vertrag nimmt.

Quelle: edition.cnn.com