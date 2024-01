Scottie Scheffler behält die Auszeichnung als PGA-Tour-Spieler des Jahres vor Jon Rahm

Der Weltranglistenerste Scheffler erhielt 38 % der Stimmen von Spielern, die in der Saison 2022-23 an mindestens 15 FedEx-Cup-Events teilgenommen haben, und ist damit der vierte Spieler, der den Jack Nicklaus Award in Folge erhält, und der erste seit Tiger Woods im Jahr 2007.

Der Amerikaner verzeichnete auf dem Weg zu zwei Siegen bei der The Players Championship und der WM Phoenix Open den niedrigsten Punktedurchschnitt auf der PGA Tour (68,63), erzielte 17 Top-10-Platzierungen und verpasste bei 23 Turnieren nie den Cut.

Schefflers 13 Top-Fünf-Platzierungen verhalfen ihm zu einem noch nie dagewesenen Preisgeld in Höhe von 21.014.342 Dollar, womit er den PGA-Tour-Saisonrekord von 14.046.910 Dollar brach, den er in der vorangegangenen Saison aufgestellt hatte.

"Ich glaube, dieses Jahr haben sie meine Beständigkeit wirklich zu schätzen gewusst", sagte Scheffler am Mittwoch gegenüber Reportern am Vorabend von The Sentry in Hawaii, dem ersten PGA-Tour-Event des Jahres 2024.

"So wie ich das ganze Jahr über gespielt habe, denke ich, dass ich vielleicht nur ein oder zwei Starts hatte, die ich als nicht so gut bezeichnen würde, aber ansonsten hatte ich viele Starts, bei denen ich einfach nur solides Golf gespielt habe, und das eine ganze Saison lang hier draußen zu schaffen, halte ich für sehr schwierig."

Es war ein etwas bittersüßes Jahr für Scheffler, der trotz mehrerer starker Auftritte bei den Majors nicht an seinen Masters-Titel von 2022 anknüpfen konnte, bevor er mit dem Team USA beim Ryder Cup im Oktober eine schmerzhafte Niederlage erlitt.

Diese Enttäuschungen standen im krassen Gegensatz zur Nummer 3 der Weltrangliste, Rahm, der im April in Augusta National seinen zweiten Major-Triumph seiner Karriere feierte, bevor er beim 16,5:11,5-Sieg der Europäer in Rom eine entscheidende Rolle spielte.

Der Spanier konnte vier Siege bei 20 Turnieren auf der PGA Tour verbuchen, alle in den ersten vier Monaten des Jahres 2023, und erreichte zehn Top-10-Platzierungen, bevor im Dezember sein Wechsel zu LIV Golf bekannt gegeben wurde.

Wie ESPN unter Berufung auf ungenannte Quellen berichtet, wird Rahm im Rahmen eines 300-Millionen-Dollar-Deals für drei Jahre an einem neuen LIV-Golf-Team beteiligt sein.

Auf die Frage, ob er das Jahr von Rahm lieber gehabt hätte, antwortete Scheffler, dass er sich "nicht zu sehr auf die Vergangenheit oder die Zukunft konzentriert".

"Ich bin sehr stolz auf die Arbeit, die ich geleistet habe, und auf die Beständigkeit, die ich im letzten Jahr an den Tag gelegt habe", fügte Scheffler hinzu.

Neben Scheffler und Rahm waren auch Rory McIlroy, Viktor Hovland und der US-Open-Sieger von 2023, Wyndham Clark, für die Auszeichnung als Spieler des Jahres nominiert.

Der Arnold Palmer Award, mit dem der Rookie des Jahres der PGA Tour ausgezeichnet wird, ging per Abstimmung an Eric Cole. Der 35-Jährige wurde damit für zwei zweite Plätze und sieben Top-10-Platzierungen in seiner ersten Saison auf der Tour belohnt.

Der Amerikaner, der das Jahr 2023 auf Platz 383 der Weltrangliste begann, geht als Nummer 43 der Weltrangliste in das neue Jahr. Cole ist der zweitälteste Spieler, der zum Rookie of the Year gekürt wurde, nachdem Todd Hamilton im Jahr 2004 im Alter von 39 Jahren die Auszeichnung erhielt.

