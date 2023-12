Russische Tennisspielerin Yana Sizikova wegen Korruption und Betrug im Sport verhaftet

Sie wurde am Donnerstag verhaftet und in Gewahrsam genommen wegen "Korruption im Sport und Betrug in einer organisierten Gruppe, in Bezug auf Handlungen, die im September 2020 begangen worden sein könnten", so die Pariser Staatsanwaltschaft.

Sizikova wurde kurz nach dem Verlust ihres Erstrunden-Doppelspiels in Roland Garros am Donnerstag verhaftet, so eine hochrangige Pariser Polizeiquelle gegenüber CNN.

Die 26-Jährige wird verdächtigt, im Jahr 2020 Spielmanipulationen begangen zu haben, als sie angeblich absichtlich ein Doppel beim letztjährigen Roland-Garros-Turnier verlor, so die Quelle.

CNN versucht, einen Vertreter von Sizikova für einen Kommentar zu erreichen, während die International Tennis Integrity Agency sagte, es sei eine Angelegenheit für die französische Polizei.

Der russische Tennisverband teilte der staatlichen russischen Nachrichtenagentur TASS mit, dass er auf Dokumente zum Fall der Verhaftung der russischen Tennisspielerin warte.

"Das ist eine Geschichte, die schon lange bekannt ist. Es gibt eine Organisation, die sich mit befristeten Spielen befasst, diese Geschichte läuft seit Oktober. Solange die Dokumente nicht veröffentlicht sind, können wir nichts tun. Wir warten ab", sagte Verbandspräsident Schamil Tarpischtschew gegenüber TASS.

TASS berichtete auch, dass die russische Botschaft in Frankreich die notwendigen Maßnahmen ergreift, um Sizikovas Rechte zu schützen.

Der französische Tennisverband bestätigte die Verhaftung von Sizikova, konnte aber aufgrund der laufenden Ermittlungen keinen weiteren Kommentar abgeben.

Quelle: edition.cnn.com