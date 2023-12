Russell Wilson sagt, er sei "enttäuscht", dass die Denver Broncos ihn auf die Bank gesetzt haben, weil er einen Vertragswechsel abgelehnt hat

"Ich hatte das Gefühl, dass wir etwas Besonderes gemacht haben und es läuft", sagte Wilson, der am Freitag zum ersten Mal seit seiner Auswechslung mit den Medien sprach.

"Natürlich hatten wir einige harte Spiele, einige harte, knappe Spiele, aber wir haben immer noch eine Chance. Letzten Endes werde ich weiter auf das vertrauen, was Gott für mich bereithält.

"Ich werde weiterhin jeden Tag mein Bestes geben und so professionell sein, wie ich kann, egal wie die Umstände sind. Das habe ich schon vor langer Zeit gelernt", fügte der 35-jährige Quarterback hinzu.

Wilson unterzeichnete im September 2022 einen Fünfjahresvertrag im Wert von 245 Millionen Dollar , der in der nächsten Saison in Kraft treten soll.

Laut ESPN sind Wilson 39 Millionen Dollar im Jahr 2024 garantiert, unabhängig davon, ob er im Team ist oder nicht, sowie weitere 37 Millionen Dollar (sein Gehalt für 2025), die ihm garantiert werden, wenn er am fünften Tag des neuen Ligajahres im März nicht zur Untersuchung erscheinen kann.

In seinem Interview mit den Medien am Freitag sagte Wilson, dass er nach dem Week 8-Sieg der Broncos gegen die Kansas City Chiefs vom Team angesprochen wurde und ihm gesagt wurde, dass er auf die Bank gesetzt würde, wenn er seine Verletzungsgarantie in seinem Vertrag nicht zurückziehen würde.

"Wir haben die Chiefs geschlagen. Sie kamen zu Beginn der Bye-Woche - Montag oder Dienstag - zu mir und sagten mir, dass ich für den Rest des Jahres auf die Bank gesetzt werde, wenn ich meinen Vertrag, meine Verletzungsgarantie, nicht ändere ... Ich war sehr enttäuscht darüber", sagte Wilson.

"Ich wollte die Verletzungsgarantie nicht aufgeben", sagte er. "Dieses Spiel ist so körperbetont. Ich habe 12 Jahre lang gespielt, und das ist mir wichtig."

Laut Wilson haben sich auch die NFL Players' Association (NFLPA) und die NFL "irgendwann eingeschaltet".

"Ich bin hierher gekommen, um zu spielen", fügte Wilson hinzu. "Ich wusste, dass es ein Prozess sein würde ... Ich habe einen Sieben-Jahres-Vertrag unterschrieben ... für uns zu gehen und hart zu spielen und das ist mein Ziel."

Die NFL lehnte eine Stellungnahme ab, als sie von CNN kontaktiert wurde. Die NFLPA und die Broncos wurden ebenfalls um eine Stellungnahme zu Wilsons Vertrag gebeten.

Ein gesunder Wilson würde den Broncos mehr Flexibilität bei der Entscheidung über die Zukunft des Quarterbacks geben, da eine Verletzung des 35-Jährigen in den letzten Wochen der regulären Saison die Optionen der Franchise einschränken könnte.

Schwere Entscheidung

Broncos-Cheftrainer Sean Payton sprach am Freitag vor den Medien, wollte aber keine Fragen zur Situation beantworten.

"Ich kümmere mich um den Football", sagte Payton den Reportern. "Das ist etwas, was (General Manager) George (Paton) und das Front Office (handhaben).

"Ich bin in all das nicht involviert. Sicherlich bin ich an vielem beteiligt, aber ... Am Ende der Saison wird es eine Zeit und einen Ort geben, an dem einige der Fragen, die Sie vielleicht haben, von jemand anderem beantwortet werden können. Mein Fokus lag auf dem Gewinnen.

"Ich weiß, wie einiges davon geschrieben wurde, aber diese Entscheidung ist genau das, was uns meiner Meinung nach eine Chance auf Sieg Nr. 8 gibt", fügte Payton hinzu.

"Es ist eine schwierige Entscheidung, aber es gibt keine andere - für mich und meinen derzeitigen Karrierestand ist das Einzige, woran ich interessiert bin, ein weiterer Sieg. Es gäbe keine anderen Gründe. Russ hat eine großartige Woche hinter sich. Er ist sehr professionell damit umgegangen."

Zuvor hatte Payton die wirtschaftlichen Gründe für Wilsons Auswechslung heruntergespielt.

"Ich verstehe all die Spekulationen und alles, was mit so einem Schritt zusammenhängt", sagte Payton.

"Ich kann Ihnen sagen, dass wir verzweifelt versuchen, zu gewinnen. Sicher, in unserem heutigen Spiel gibt es wirtschaftliche Aspekte und all diese anderen Dinge, aber der wichtigste Grund für diese Entscheidung, die ich treffe, ist es, die Offensive zu beleben."

Der neunfache Pro Bowler Wilson, der derzeit seine 12. Saison in der Liga absolviert, hat die Broncos zu einer Bilanz von 7-8 geführt, während er in dieser Saison für 3.070 Yards, 26 Touchdowns und acht Interceptions warf.

Wilson wurde vor der Saison 2022 zu den Broncos gehandelt, nachdem er seine ersten 10 Spielzeiten bei den Seattle Seahawks verbracht hatte. Wilson trug dazu bei, Seattle 2014 zum Sieg in der Super Bowl XLVIII zu führen.

Die Broncos spielen am Sonntag gegen die Los Angeles Chargers und dann am 7. Januar 2024 gegen die Las Vegas Raiders, aber die Chancen, dass Denver die Playoffs erreicht, sind gering.

Quelle: edition.cnn.com