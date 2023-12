Highlights der Geschichte

Rory McIlroy "verblüfft" über die Reaktion auf das Golfspiel mit Donald Trump

Rory McIlroy von der Kritik "überrascht"

Diskutierte mit Präsident Trump über Golf

Der 27-jährige Nordirländer sagte, er sei "überrascht" von den Reaktionen und der Kritik an seiner Runde auf dem Trump International Golfplatz des Präsidenten in Florida.

McIlroy veröffentlichte am Freitag eine Erklärung, in der er sich gegen Behauptungen wandte, er sei ein "Faschist" und ein "Fanatiker", weil er mit dem umstrittenen Präsidenten gespielt habe.

Doch damit ist die Angelegenheit noch nicht ausgestanden, und die Runde mit Trump stand im Mittelpunkt der Pressekonferenz des ehemaligen Weltranglistenersten vor seinem Comeback auf der PGA Tour nach einer Verletzung am Dienstag in Mexiko.

"Es ist nicht so, dass wir da draußen über Außenpolitik gesprochen haben, sondern über Golf und das Gras, das er auf die Grüns gelegt hat", sagte McIlroy.

Während eines hitzigen Wahlkampfs und eines rauen Starts in seine Amtszeit hat Trump wenig getan, um über seine Basis von tief engagierten Wählern hinauszukommen, wobei sein forscher, von Twitter angeheizter Ansatz die Politik der Nation erschüttert hat.

In seinem Bemühen, seine Regierung nach den turbulenten fünf Wochen im Amt zu stabilisieren, schlug Trump in seiner ersten Ansprache an den Kongress am Dienstag jedoch eine eher konventionelle präsidiale Haltung ein.

"Man respektiert das Amt, auch wenn man den Mann, der es bekleidet, nicht respektiert", sagte McIlroy vor der am Donnerstag beginnenden WGC-Mexico Championship zu Reportern.

Mittagessen mit Tiger

McIlroy, der seit fast zwei Monaten mit einer Rippenverletzung ausfällt, verriet auch, dass er letzte Woche mit Tiger Woods zu Mittag gegessen hat, und sagte über die ehemalige Nummer 1 der Welt: "Mental ist er in einer guten Verfassung."

Der 41-jährige Woods hat nicht mehr gespielt, seit er im vergangenen Monat bei den Dubai Desert Classic mit Rückenbeschwerden aufgeben musste, nachdem er wegen mehrerer Rückenoperationen fast 17 Monate pausiert hatte.

"Er hat in den letzten Jahren mit seinem Körper gekämpft, der es ihm leider nicht erlaubt, das zu tun, was er tun möchte", sagte McIlroy gegenüber Reportern.

"Es ist hart, aber ich weiß, dass er hart daran arbeitet, zurück zu kommen. Es braucht einfach Zeit. Selbst wenn er acht bis zehn Mal im Jahr spielt, ist das ein Bonus für uns alle."

'Respektvoll'

McIlroy, der sagte, er habe mit Präsident Bill Clinton gespielt und "Zeit mit Präsident George W. Bush verbracht", sagte, die Gelegenheit, mit einem amtierenden US-Präsidenten Golf zu spielen, sei einzigartig.

"20 Geheimdienstler, 30 Polizisten und Scharfschützen in den Bäumen zu sehen, war eine surreale Erfahrung für mich", sagte er.

"Ich war ein wenig überrascht über die Reaktionen, aber ich verstehe, warum, es ist eine schwierige Situation, in der man sich befindet.

Trump war ein häufiger und lautstarker Kritiker der Golfgewohnheiten von Präsident Barack Obama und warf dem ehemaligen Präsidenten regelmäßig vor, Golf zu spielen, während das Land mit vielen dringenden Problemen konfrontiert war.

"Ich habe nur das getan, was ich für respektvoll hielt", fügte der vierfache Major-Sieger hinzu. "Wenn der Präsident der USA dich anruft und mit dir Golf spielen will, hätte ich nicht nein gesagt.

"Ich bin nicht mit allem einverstanden, was er sagt. Ich bin kein Amerikaner, ich kann das politische System nicht ändern. Ich kann nicht wählen, und selbst wenn ich wählen könnte, würde ich es wohl nicht tun. Ich habe mich amüsiert, ich hatte eine gute Zeit.

"Es tut mir leid, wenn ich die Leute verärgert habe, aber ich hatte das Gefühl, dass ich in einer Position war, in der ich nichts anderes tun konnte, als Ja zu sagen.

Weltrangliste

Während McIlroy an der Seitenlinie stand, ist Dustin Johnson zur Nummer 1 der Welt aufgestiegen und eine Reihe seiner Altersgenossen nahe der Spitze der Rangliste haben gewonnen, darunter Jordan Spieth, Hideki Matsuyama und Rickie Fowler.

McIlroy sagt jedoch, dass seine Verletzung vielleicht ein "versteckter Segen" gewesen sei.

Der drittplatzierte McIlroy kann Johnson an der Spitze überholen, wenn er im mexikanischen Club de Golf Chapultepec gewinnt und der Amerikaner schlechter abschneidet als bei einem Zweiergleichstand auf dem dritten Platz.

Die World Golf Championships hatten zuvor auf Trumps Doral-Kurs in Miami stattgefunden, wurden aber nach Mexiko verlegt, nachdem der Sponsor Cadillac seinen Vertrag nicht verlängert hatte.

"Es ging ganz einfach um eine Runde Golf. Golf war unsere gemeinsame Basis, nichts anderes", sagte er.

Konfrontiert mit McIlroys Bemerkungen über das Spielen von 18 Löchern mit dem Präsidenten, sagte Sanders, der Präsident "wollte ein paar Löcher spielen und entschied sich, länger zu spielen".

Quelle: edition.cnn.com