Highlights der Geschichte

Rory McIlroy meidet soziale Medien nach Twitter-Streit mit Steve Elkington

Rory McIlroy bittet seine Frau, sein Twitter-Passwort zu ändern

Geht nach Twitter-Streit ins Social-Media-Exil

Indem er seine Frau dazu bringt, sein Passwort zu ändern.

Das hat Rory McIlroy getan, um sein selbst auferlegtes Exil in den sozialen Medien nach einem öffentlichen Streit auf der Plattform zu erzwingen.

Die Nummer 4 der Weltrangliste war in einen Twitter-Streit mit dem Australier Steve Elkington verwickelt, nachdem er bei den US Open im vergangenen Monat den Cut verpasst hatte.

Der 54-jährige Elkington, der US-PGA-Champion von 1995, unterstellte dem Nordiren mit vier Majors und "100 Millionen auf der Bank", dass er sich beim Golfspielen "so sehr langweile".

McIlroy schoss zurück: "Eher 200 Millionen, nicht schlecht für einen 'gelangweilten' 28-Jährigen. Wo das herkommt, gibt es noch viel mehr."

Der Tweet enthielt eine Liste seiner Leistungen, die er aus Wikipedia übernommen hatte, aber der Streit ging weiter, wobei Elkington McIlroy unterstellte, nur durch Geld motiviert zu sein, während McIlroy die Grammatik des Australiers kritisierte.

McIlroy gibt nun zu, dass er sich wünscht, er hätte nicht reagiert, und plant, die sozialen Medien "bis auf Weiteres" zu boykottieren.

"Ich habe den Tweet wohl fünfmal geschrieben und wieder gelöscht, bevor ich ihn tatsächlich abgeschickt habe", sagte McIlroy vor den Irish Open in Portstewart am Mittwoch zu Reportern.

"Ich bereue es irgendwie, ihn am Ende abgeschickt zu haben, aber ich habe meiner Frau Erica mein Telefon und mein Twitter gegeben und ihr gesagt: 'Ändere mein Passwort auf etwas anderes und sag mir nicht, was es ist.'

"Deshalb bin ich bis auf Weiteres nicht mehr in den sozialen Medien. Ich brauche es nicht zu lesen. Es sind Dinge, die dich nicht erreichen sollten, aber manchmal tun sie es doch.

"Es geht nicht darum, was gesagt wurde. Es geht darum, wer es gesagt hat, und jeder, der schon einmal in diesem Umfeld war, sollte wissen, wie hart Golf manchmal ist. Das ist es, was mich mehr als alles andere berührt hat.

"Wenn es von einem Mitglied der Medien oder so geschrieben worden wäre, könnte ich darüber hinwegsehen, weil ich mir sagen kann, dass sie nicht wirklich wissen, wie es ist, und dass sie nicht wissen, womit man zu kämpfen hat.

"Aber als ehemaliger Spieler, der ein Major gewonnen hat und erfolgreich war, hat mich das irgendwie berührt und deshalb habe ich mich ein bisschen revanchiert."

READ: McIlroy "würde es sich zweimal überlegen", wieder mit Trump zu spielen

READ: McIlroy erhält Ausrüstungsauftrag über 100 Millionen Dollar

McIlroy, der Titelverteidiger der Irish Open, gewann zuletzt im September, als er die Tour Championship für sich entschied und damit den FedEx Cup der PGA Tour und einen Bonus von 10 Millionen Dollar gewann.

Den letzten seiner vier Major-Titel gewann er 2014, als er das British Open-US PGA-Double schaffte.

Elkington gewann zwischen 1990 und 1999 10 PGA-Tour-Titel.

Besuchen Sie CNN.com/golf für weitere Nachrichten und Videos

Das dritte Major des Jahres, die Open Championship 2017, beginnt am 20. Juli in Royal Birkdale im Nordwesten Englands.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com