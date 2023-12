Höhepunkte der Geschichte

Rory McIlroy: "Ich würde die grüne Jacke des Masters dem olympischen Gold vorziehen".

McIlroy konzentriert sich auf die letzte Etappe seines Karriere-Grand-Slams beim Masters

Möchte die Nummer 1 der Welt von Jordan Spieth zurückerobern

Zielt auf fünftes Major nach majorlosem 2015

Will auch abseits des Platzes ein "besserer Mensch" werden

Der Nordirländer ist fest davon überzeugt, dass er auf die Chance auf eine olympische Goldmedaille in Rio 2016 verzichten würde, wenn er das Masters in Augusta gewinnen könnte.

Der Golfsport kehrt in diesem Jahr zum ersten Mal seit 1904 in Rio de Janeiro zu den Olympischen Spielen zurück, aber McIlroy kann sich mit einem Sieg beim ersten Major-Turnier im April die letzte Etappe seines Karriere-Grand-Slams sichern.

In diesem Fall wäre McIlroy neben den Ikonen Ben Hogan, Gene Sarazen, Jack Nicklaus, Gary Player und Tiger Woods erst der sechste Spieler, der irgendwann in seiner Karriere alle vier Major-Titel gewonnen hat.

"Ich würde definitiv vier Jahre auf eine weitere Chance bei den Olympischen Spielen warten, wenn ich das Masters dieses Jahr gewinnen könnte", sagte der 26-Jährige gegenüber CNN.

In der modernen Ära - seit Beginn des Masters im Jahr 1934 - hat noch kein Spieler alle vier Majors im selben Kalenderjahr gewonnen, obwohl Woods alle vier gleichzeitig innehatte, als er im Jahr 2000 die U.S. Open, die British Open und die U.S. PGA Championship gewann, gefolgt vom Masters 2001.

Letztes Jahr kam McIlroy nach Augusta und brauchte nur noch das Masters, um den Satz zu vervollständigen, wurde aber von Jordan Spieth vereitelt, der seinen erstaunlichen Durchbruch schaffte.

Nach einer durchwachsenen Saison beendete McIlroy das Jahr 2015 ohne einen Major-Titel, nachdem er die British Open wegen einer Knöchelverletzung infolge eines Fußballunfalls verpasst hatte.

Spieth hingegen holte sich mit dem Gewinn der U.S. Open das grüne Jackett und beendete das Jahr als Nummer 1 der Welt.

McIlroy, der neben Woods und Nicklaus einer von nur drei Spielern ist, die vor ihrem 26. Lebensjahr vier moderne Majors gewonnen haben, verriet vor dem letztjährigen Saisonauftakt in Abu Dhabi, dass er seine Saisonziele auf der Rückseite einer Bordkarte aufgeschrieben und in seiner Brieftasche aufbewahrt hatte.

Diesmal, so sagt er, hat er sie ganz fest im Kopf.

"Ich glaube nicht, dass ich das Gefühl habe, sie aufschreiben zu müssen, weil sie immer in meinem Kopf sind", sagte McIlroy, der 2011 die U.S. Open, 2014 die British Open und 2012 und 2014 die U.S. PGA gewann.

"Nachdem ich letztes Jahr kein Major gewonnen habe, möchte ich versuchen, wieder in die Spur zu kommen und ein weiteres Major zu gewinnen.

"Und mit dem Ryder Cup, den Olympischen Spielen und allem anderen ist es ein großes Jahr", fügte McIlroy hinzu und bezog sich dabei auf den größten Mannschaftswettbewerb des Golfsports, bei dem Europa drei Tage lang gegen die Vereinigten Staaten antritt.

Der alle zwei Jahre stattfindende Ryder Cup wird abwechselnd in Europa und den Vereinigten Staaten ausgetragen, dieses Jahr in Hazeltine, Minnesota, und 2018 in Paris.

Spieths Aufstieg zum weltbesten Golfer in der Weltrangliste nagt auch an McIlroy.

"Ich bin auch von der Nr. 1 der Weltrangliste zurückgefallen und würde gerne wieder dorthin zurückkehren", sagte er. "Es gibt also viele Ziele in diesem Jahr."

Nachdem er sich im Dezember mit seiner Freundin Erica Stoll verlobt hat, möchte McIlroy auch einige Ziele außerhalb des Golfplatzes erreichen.

"Ich versuche einfach, im Alltag ein besserer Mensch zu werden", fügte er hinzu. "Das sind die Ziele, die für mich am wichtigsten sind. Wenn ich diese Ziele erreichen kann, sind die größeren Ziele viel leichter zu erreichen."

Spieths Aufschwung und die Form des Australiers Jason Day im Jahr 2015 haben McIlroy auf den dritten Platz der Weltrangliste zurückgedrängt und einen Medienrummel um eine neue "Big Three" ausgelöst, die der legendären Rivalität von Nicklaus, Player und Arnold Palmer nacheifern soll.

McIlroy ist jedoch bemüht, den Vergleich herunterzuspielen.

"Ehrlich gesagt glaube ich, dass die Medien ein wenig übertrieben haben", sagte McIlroy, der Titelverteidiger und zweimalige Gewinner der Omega Dubai Desert Classic in dieser Woche.

"Wir alle wollen uns gegenseitig schlagen, unabhängig davon, ob wir in der Weltrangliste eins, zwei oder drei sind. Aber es ist eine gute Motivation, und hoffentlich bin ich dieses Jahr auf dem richtigen Weg, das zu schaffen.

Die Saison wurde wegen der Olympischen Spiele im August verkürzt, aber McIlroy hofft, noch Zeit zu finden, um Nordirland bei seinem Debüt bei der Fußball-Europameisterschaft vom 10. Juni bis 10. Juli zuzusehen.

In der Zwischenzeit wird er ein wachsames Auge auf die Geschicke seines geliebten Manchester United und des unter Druck stehenden Trainers Louis van Gaal haben.

"Ich bin sehr hin und her gerissen", sagte McIlroy. "Es gibt Wochen, in denen ich denke, dass es in Ordnung ist, und es gibt Wochen, in denen ich nicht denke, dass es in Ordnung ist.

"Es ist ein wirklich harter Beruf, den man da ausübt. Er steht unter großem Druck, aber ich denke, das Team hat sich verbessert, die Ergebnisse sind besser geworden. Hoffentlich geht es in die richtige Richtung.

Quelle: edition.cnn.com