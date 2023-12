Höhepunkte der Geschichte

Rory McIlroy: Golfer zieht sich wegen Zika-Angst von Rio 2016 zurück

Rory McIlroy zieht seine Teilnahme an den Olympischen Spielen 2016 in Rio aus Angst vor dem Zika-Virus zurück

Die Reise nach Brasilien ist ein gesundheitliches Risiko, das ich nicht eingehen möchte".

Die Sportart kehrt zum ersten Mal seit 1904 zu den Sommerspielen zurück, und die Organisatoren mussten bereits mit dem Rückzug anderer großer Namen fertig werden, insbesondere der Major-Sieger Adam Scott und Louis Oosthuizen.

"Nach reiflicher Überlegung habe ich beschlossen, meinen Namen von der Kandidatur für die Olympischen Spiele in Rio de Janiero zurückzuziehen", so McIlroy in einer Erklärung.

"Nachdem ich mit meinen engsten Vertrauten gesprochen habe, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass meine Gesundheit und die Gesundheit meiner Familie vor allem anderen kommt.

"Auch wenn das Risiko einer Ansteckung mit dem Zika-Virus als gering eingestuft wird, ist es dennoch ein Risiko, das ich nicht eingehen möchte."

Obwohl die Symptome des Virus - wie Hautausschlag, Kopf- und Gelenkschmerzen - nicht schwerwiegend sind, wurde Zika mit Mikrozephalie bei Neugeborenen und einigen Fällen der Muskelschwächekrankheit Guillain-Barré-Syndrom bei Erwachsenen in Verbindung gebracht.

Neben McIlroy, Scott und Oosthuizen haben auch der dreimalige Major-Sieger Vijay Singh und der Australier Marc Leishman unter Berufung auf Zika beschlossen, nicht anzutreten.

Südkorea stellt Anti-Zika-Uniform vor

Der Olympic Council of Ireland erklärte in einer Erklärung, er sei "extrem enttäuscht", dass Rory nicht an den Olympischen Spielen teilnimmt, "respektiere aber seine Entscheidung".

"Rory sollte einer der großen Stars von Rio 2016 werden", sagte die Organisation. "Aber jetzt gibt es die Möglichkeit für einen anderen irischen Golfer, die Chance zu ergreifen, ein Olympionike zu werden und an der historischen Rückkehr des Golfsports zu den Olympischen Spielen nach 112 Jahren Abwesenheit teilzunehmen."

McIlroy ver passte letzte Woche bei den U.S. Open denCut, während Dustin Johnson seinen ersten großen Triumph feierte.

Olympische Spiele: Der "perfekte Sturm" von Rio 2016

Olympiasieger friert aus Angst vor Zika sein Sperma ein

