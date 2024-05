Rory McIlroy erklärt, dass er nach einem unglücklichen Gespräch nicht wieder in den Vorstand der PGA Tour eintreten wird.

Der zweitplatzierte Golfer war im November aufgrund persönlicher und beruflicher Verpflichtungen von seinem Amt als Spielerdirektor zurückgetreten. Er erklärte sich jedoch bereit, wieder in den Vorstand einzutreten, wenn er gefragt würde.

Nach Diskussionen über die Nachfolge von Webb Simpson plant er nun, seine Amtszeit, die bis 2025 reicht, zu beenden, da McIlroy erklärte, dass sich einige Vorstandsmitglieder mit seiner Rückkehr nicht wohl fühlten.

"Es gab viele Diskussionen", sagte McIlroy gegenüber Reportern vor der Wells Fargo Championship in North Carolina.

"Es wurde ziemlich kompliziert und chaotisch, und ich denke, die Art und Weise, wie es passiert ist, hat einige alte Wunden und Narbengewebe von früheren Ereignissen aufgerissen. Es gab eine Gruppe von Leuten im Vorstand, denen es aus irgendeinem Grund unangenehm war, dass ich wieder dabei war. Ich denke, dass es das Beste ist, wenn es einige Leute gibt, denen es unangenehm ist, wieder in den Vorstand zu kommen, dann bleibt Webb im Vorstand und beendet seine Amtszeit."

Während die Friedensgespräche zwischen der PGA Tour und LIV Golf über den ursprünglichen Termin 31. Dezember hinaus unentschlossen bleiben, hält der Konflikt zwischen den konkurrierenden Touren an. Ein wichtiger Streitpunkt ist die Teilnahme von LIV-Golf-Spielern, die bei diesen Turnieren keine Ranglistenpunkte sammeln können, an großen Meisterschaften.

Sieben LIV-Golf-Spieler, darunter Davis Love III, haben spezielle Einladungen zur Teilnahme an der kommenden PGA Championship erhalten. McIlroy, der kürzlich zugab, die ersten LIV-Golf-Spieler "zu sehr verurteilt" zu haben, ist der Ansicht, dass beide Seiten zu Zugeständnissen bereit sein müssen, um die andauernde Fehde beizulegen. Als Beispiel nannte er das Karfreitagsabkommen, ein 1998 unterzeichnetes Friedensabkommen, das ein halbes Jahrhundert sektiererischer Gewalt in Nordirland beendete.

"Keine der beiden Seiten war glücklich. Die Katholiken waren nicht glücklich, die Protestanten waren nicht glücklich, aber es brachte Frieden und dann lernt man einfach, mit dem zu leben, was ausgehandelt wurde", sagte McIlroy.

"Meine Generation kennt es nicht anders - es ist einfach so, wie es immer war, und wir haben nie etwas anderes als Frieden gekannt. Es wird sich wahrscheinlich für beide Seiten nicht gut anfühlen. Aber wenn es ein Ort ist, an dem das Golfspiel wieder zu gedeihen beginnt und wir alle wieder zusammenkommen können, dann denke ich, dass das letztendlich eine wirklich gute Sache ist."

McIlroy, der seinen vierten Sieg im Quail Hollow Club anstrebt, befindet sich nach seinem Mannschaftssieg mit seinem irischen Landsmann Shane Lowry bei der Zurich Classic of New Orleans derzeit in guter Form.

"Ich hatte einen ziemlich langsamen Start in die Saison, besonders hier in den Staaten", sagte er. "Ich hatte das Gefühl, dass ich so etwas brauche, um in Schwung zu kommen, und das ist hoffentlich der Fall."

Quelle: edition.cnn.com