Rory McIlroy bedauert, dass er die Spieler, die bei der LIV Golf Tour mitgemacht haben, zu sehr verurteilt hat

Der Nordirländer ist seit dem offiziellen Start der von Saudi-Arabien unterstützten Tour im Juni 2022 ein lautstarker Gegner der abtrünnigen Tour. Im vergangenen Jahr wiederholte er, dass er LIV Golf "immer noch hasst" und sich lieber zurückziehen würde, als auf der Tour zu spielen.

Der viermalige Major-Champion McIlroy kritisierte ebenso wie Tiger Woods Spieler, die ihren PGA-Tour-Status aufgaben, um in der neuen Serie um garantierte Preisgelder zu spielen, während sich eine Reihe von Rechtsstreitigkeiten zwischen den beiden sich bekriegenden Touren entwickelte.

Diese Streitigkeiten wurden durch die schockierende Ankündigung einer Versöhnung zwischen der PGA Tour und LIV Golf im vergangenen Juni beendet.

Nachdem es den beiden Seiten nicht gelungen war, bis zum 31. Dezember eine Einigung zu erzielen, arbeiten sie nun weiter an der Fertigstellung des vorgeschlagenen Rahmens für die Zusammenführung der Kräfte, wobei der PGA-Tour-Beauftragte Jay Monahan den Spielern in einem am Sonntag verschickten Memo mitteilte, dass die Verhandlungen "bedeutende Fortschritte" gemacht hätten.

Der Weltranglistenzweite McIlroy, der im November von seiner Rolle im PGA Tour Policy Board zurücktrat, sagte, er habe "die Realität akzeptiert", dass LIV Golf "jetzt Teil unseres Sports" sei, und bedauerte, dass er die ersten Spieler, die sich der abtrünnigen Tour anschlossen, "verurteilt" habe.

"Ich denke, das war ein kleiner Fehler von mir, denn ich weiß jetzt, dass nicht jeder in meiner oder Tigers Position ist", sagte McIlroy in Stick to Football, einem Podcast, der von Sky Sports-Moderator und ehemaligem Manchester United-Fußballer Gary Neville moderiert wird.

"Du bekommst dieses Angebot und was machst du? Wir alle sind Profis geworden, um mit dem Sport, den wir betreiben, unseren Lebensunterhalt zu verdienen, und ich denke, das ist es, was ich in den letzten zwei Jahren erkannt habe, ich kann die Leute nicht für ihre Entscheidung verurteilen."

McIlroy hat kein Problem mit Rahms Abgang

McIroy sagte, er habe kein Problem damit, dass Jon Rahm die PGA Tour in dem wohl bisher größten Coup von LIV Golf verlässt, nachdem im Dezember bekannt wurde, dass die spanische Nummer 3 der Welt einen Drei-Jahres-Vertrag über 300 Millionen Dollar unterzeichnen wird, wie ESPN berichtet.

Die Fusion "legitimierte, was LIV zu tun versuchte", argumentierte McIlroy, und machte es Spielern wie Rahm leichter, den Wechsel zu vollziehen.

"Jon Rahm hat nicht den Ärger, den die ersten Spieler hatten, weil sie gewechselt haben ... es ist ein kluger Geschäftszug, es ist opportunistisch. Ich denke, er sieht, dass sich die Dinge wieder zusammenfügen werden.

"Wenn es das ist, was er tun will und er denkt, dass es die richtige Entscheidung für ihn und seine Familie ist, wer bin ich, dass ich zu diesem Zeitpunkt etwas anderes sage?

McIlroy nahm jedoch eine schwächere Sichtweise derjenigen Abgänger ein, die seiner Meinung nach "Mist" über ihre früheren Touren geredet haben, als sie zu LIV Golf kamen.

"Wir sind alle aufgewachsen und haben auf der European Tour und der PGA Tour gespielt, und das hat uns eine Plattform gegeben, um zu dem zu werden, was wir sind, und uns das Profil zu geben", sagte McIlroy.

"Wenn Leute also 15 oder 20 Jahre lang gespielt haben und dann zur LIV wechseln und anfangen, darüber zu lästern, woher sie kommen, dann stört mich das, weil man nicht in dieser Position wäre, wenn man nicht das hätte, was man hatte... es ist wie: 'Leute, das ist kein toller Look'.

"Ich missgönne es niemandem, wenn er das Geld nimmt und etwas anderes macht, aber man sollte nicht versuchen, den Laden auf dem Weg nach draußen niederzubrennen.

McIlroy fügte hinzu, dass er "nie" ein Angebot erhalten habe, bei LIV Golf einzusteigen.

"Ich habe einfach nicht zugesagt. Zu diesem Zeitpunkt habe ich mich schon ziemlich zurückgezogen", sagte der 34-Jährige.

Die IPL des Golfsports

McIlroy argumentierte, dass LIV Golf "einige Schwachstellen" im bestehenden Golfsystem aufgedeckt habe, wie etwa die Unfähigkeit, den Sponsoren der PGA Tour zu garantieren, dass die Top-Spieler bei ihren jeweiligen Veranstaltungen auftreten würden, und sagte, er wäre daran interessiert, auf der Tour zu spielen, wenn sie wie die Indian Premier League (IPL) des Krickets organisiert wäre.

"Ich fände es toll, wenn sich die LIV zu einer Art IPL des Golfsports entwickeln würde", sagte McIlroy.

"Sie nehmen zwei Monate im Kalender ein. Man hat seine vier Wochen im Mai und seine vier Wochen im November, und dann geht man hin und macht dieses Team-Zeug und es ist ein bisschen anders und es ist ein anderes Format.

"Wenn sie so etwas machen würden, würde ich sagen: 'Ja, das hört sich gut an', weil man zumindest innerhalb des Ökosystems arbeitet."

Angesichts der vom saudi-arabischen Public Investment Fund (PIF) für die erste LIV-Golf-Saison zugesagten Preisgelder in Höhe von insgesamt 250 Millionen Dollar und weiterer Hunderte von Millionen an Anmeldegebühren wünscht sich McIlroy, dass die Mittel stattdessen in den Golfsport an der Basis fließen.

"Mir ist klar geworden, dass es eine gute Sache ist, wenn Leute oder ein Staatsfonds Geld für den Sport ausgeben wollen, aber man sollte sie dazu bringen, es richtig auszugeben und es für Dinge zu verwenden, die für den Sport wichtig sind", sagte er.

"Anstatt also jemandem 100 Millionen Dollar zu geben, warum stecken Sie nicht 50 Millionen Dollar in ein Basisprogramm für den R&A oder die USGA (US Golf Association), so dass Sie tatsächlich helfen können?

"Immer wenn es heißt, dass das Spiel wachsen soll, wäre es meiner Meinung nach besser, das Geld an anderer Stelle auszugeben, um das Spiel tatsächlich wachsen zu lassen und nicht nur zu versuchen, Talent zu kaufen."

Mickelson: "Es ist Zeit für mich und andere, unsere Feindseligkeiten loszulassen

Phil Mickelson, einer der ersten Spieler, die sich LIV Golf angeschlossen haben, begrüßte McIlroys Kommentare und räumte ein, dass sie "wahrscheinlich nicht einfach zu sagen waren".

Der sechsfache Major-Sieger wurde wegen seiner Entscheidung, sich bei der abtrünnigen Tour anzumelden, heftig kritisiert, glaubt aber, dass Rahms kürzliche Ankunft als "Brücke fungieren könnte, um beide Seiten zusammenzubringen."

"Lasst uns dies nicht als Gelegenheit nutzen, um uns zu beschimpfen", sagte Mickelson in einem Beitrag auf X, ehemals Twitter, und reagierte damit auf Zitate aus McIlroys Podcast-Interview.

"Vielmehr ist es für mich und andere an der Zeit, unsere Feindseligkeiten loszulassen und auf eine positive Zukunft hinzuarbeiten ... bis eine Einigung erreicht ist, wird es für beide Seiten Business as usual sein, aber hoffentlich ohne die unnötige Verachtung."

Das erste LIV Golf-Turnier der Saison wird am 2. Februar im LIV Golf Mayakoba in Mexiko ausgetragen.

