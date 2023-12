Höhepunkte der Geschichte

Romain Grosjean: Stresstest für das Gehirn eines Formel-1-Stars

F1-Fahrer werden als "Super-Performer" bezeichnet

Romain Grosjean unterzieht sich Gehirntests

Tests mit EEG-Headset durchgeführt

Die Gehirne der Formel-1-Fahrer machen immer wieder Überstunden, um mit den extremen Anforderungen einer der am stärksten unter Druck stehenden Sportarten der Welt fertig zu werden, so der Leistungswissenschaftler James Hewitt, der bei Hintsa Performance - einem Unternehmen, das sich mit "menschlicher Höchstleistung" beschäftigt - arbeitet.

"Ich bin wirklich an Super-Performern interessiert, an Menschen, die ein besonders hohes Maß an kognitiven Fähigkeiten aufweisen, vielleicht eine Fähigkeit, ihre Aufmerksamkeit in einem viel höheren Maße aufrechtzuerhalten, als man es in der Durchschnittsbevölkerung sieht", sagte Hewitt, der bei Hintsa für Wissenschaft und Innovation zuständig ist, dem CNN-Sender The Circuit.

"Es ist die Integration dieser verschiedenen kognitiven Fähigkeiten - von denen viele im vorderen Teil des Gehirns im frontalen Kortex angesiedelt sind -, die das ausmachen, was ich als Super-Performer bezeichnen würde", fügte Hewitt hinzu. "Wir sehen viele von ihnen in der Formel 1".

Das Rennen kann verloren sein, bevor es begonnen hat

Für Fahrer wie Romain Grosjean vom Haas F1 Team ist es nicht nur der Stress von 20 Grands Prix pro Saison, mit dem sein Gehirn zu kämpfen hat.

Es handelt sich um einen Sport, bei dem man im Laufe einer Saison um die ganze Welt reist, was "Probleme mit dem Jetleg, dem unterschiedlichen Klima, den unterschiedlichen Orten, dem unterschiedlichen Essen und den unterschiedlichen Betten" mit sich bringt.

"Es ist wirklich schwer, jedes Mal in die richtige Stimmung und den richtigen Ort für ein Rennen zu kommen", sagte der 31-jährige Fahrer, der nach dem Großen Preis von Japan mit 28 Punkten auf Platz 13 der Fahrerwertung liegt.

"Das Rennen kann schon verloren sein, bevor es überhaupt begonnen hat."

Seine beste Platzierung in dieser Saison erreichte Grosjean bisher beim Großen Preis von Österreich, als er Sechster wurde - eine von acht Top-10-Platzierungen des Franzosen im Jahr 2017.

'Alles im Kopf'

Hewitt bemerkt, dass "mehr über den Weltraum bekannt ist als über das Gehirn".

Für The Circuit unterzog sich Grosjean unter der Aufsicht von Hewitt drei verschiedenen Tests mit einem EEG-Headset, bei dem Elektroden die elektrische Aktivität aufzeichnen, die von Hunderttausenden von Neuronen im Gehirn erzeugt wird, um die kognitive Arbeitsbelastung zu messen.

Bei den drei Tests wurden verschiedene Teile des Gehirns beansprucht, um die Gedächtnisleistung, die Aufmerksamkeit und die Reaktionszeit zu messen und so die "menschliche Kognition bis an ihre Grenzen zu bringen".

Die gute Nachricht für Grosjean ist, so Hewitt, dass er in die Kategorie der "Super-Performer" fällt.

"Das menschliche Gehirn ist eine unglaublich komplexe Ansammlung von Geweben", erklärte Hewitt. "Das Gehirn funktioniert wie ein unglaubliches Orchester, in dem jeder Spieler etwas andere Melodien spielt, aber zusammen ergibt das eine unglaubliche Symphonie.

Oder wie Grosjean es ausdrückt: "Der Unterschied zwischen einem wirklich guten und einem schlechten Tag besteht darin, dass sich alles im Kopf abspielt."

