Roger Federers Tränen für seinen ehemaligen Trainer: "Ich bin nie so zusammengebrochen".

Federer hat im Laufe seiner Karriere immer wieder über seinen einflussreichen ehemaligen Trainer gesprochen, der 2002 im Alter von 37 Jahren während seiner Hochzeitsreise in Südafrika bei einem Autounfall ums Leben kam.

Aber wie Federer selbst sagte, ist er selten, wenn überhaupt, in einem Interview "zusammengebrochen", wie er es letzten Monat im Gespräch mit Christina Macfarlane von CNN in seinem Trainingslager in Dubai tat.

Federer wurde am 8. August 37 Jahre alt, einen Tag vor dem 53. Geburtstag von Carter.

Auf die Frage, was Carter über seinen Rekord von 20 Grand-Slam-Titeln bei den Männern denken würde, brach Federer in Tränen aus.

"Tut mir leid", sagte Federer. "Oh Mann, ich vermisse ihn immer noch so sehr. Ich hoffe, er wäre stolz.

"Ich bin noch nie so zusammengebrochen", sagte er später.

Federer erfuhr von Carters Tod, als er beim Canadian Masters in Toronto antrat, und laut dem Buch "The Roger Federer Story: Quest for Perfection", dem Buch des Schweizer Tennisjournalisten Rene Stauffer, "war er noch nie in seinem Leben so aufgebracht".

Federer "verließ sein Hotel und rannte durch die Straßen, heulend und hysterisch", berichtete die australische Zeitung.

Trug schwarze Armbinde

Stauffer bemerkte, dass Federer, der bereits im Einzel ausgeschieden war, eine schwarze Armbinde trug, als er in Toronto an der Seite des Südafrikaners Wayne Ferreira gegen das australische Duo Joshua Eagle und Sandon Stolle im Doppel spielte und verlor.

"Ich schätze, er wollte nicht, dass ich ein vergeudetes Talent bin, und so war es wohl eine Art Weckruf für mich, als er starb und ich wirklich anfing, hart zu trainieren", sagte der vor seinen Grand-Slam-Siegen temperamentvolle Federer gegenüber CNN Sport.

"Peter war wirklich eine sehr wichtige Person in meinem Leben, denn wenn ich mich heute für meine Technik bedanken kann, dann bei Peter", sagte er.

Federer bedankt sich auch auf andere Weise. Wie die australische Zeitung berichtet, hat er seit 2005 jedes Jahr Carters Eltern aus Adelaide eingeladen, ihm bei den Australian Open in Melbourne zuzuschauen, und die Kosten dafür übernommen.

Auf dem Platz hat die Tenniswelt Federer schon oft weinen sehen, sowohl bei Siegen als auch bei Niederlagen. So weinte er zum Beispiel bei der Eröffnung seines Grand-Slam-Kontos in Wimbledon im Jahr 2003, einen Triumph, den er Carter widmete.

2009 in Melbourne - etwa sieben Monate nach seiner Niederlage in Wimbledon gegen Rafael Nadal, die viele als das größte Match aller Zeiten ansehen - legte der Spanier bei der Pokalübergabe seinen Arm um einen untröstlichen Federer, nachdem dieser sich in einem weiteren Fünf-Satz-Krimi durchgesetzt hatte.

Glückliche Tränen

Der Federer-Haushalt, zu dem auch Ehefrau Mirka und die beiden Zwillinge gehören, hat den Begriff "Happy Cry" geprägt.

"Ich werde manchmal emotional, wenn ich mir Filme ansehe, aber ich wusste nicht, dass ich dieses glückliche Weinen habe, wie wir es in unserer Familie nennen, nicht nur, wenn man gewinnt, sondern auch die Kinder", sagte der Basler.

"Sagen wir, wir hatten einen wunderbaren Urlaub, und wir verlassen den Ort, und die Kinder wollen nicht gehen, weil sie so eine wunderbare Zeit in Australien hatten.

"Wir nennen das einen glücklichen Schrei. Ich wusste nicht, dass ich das in mir hatte.

"Als es zum ersten Mal passierte, ich glaube, es war im Davis Cup in Basel, als ich ein unglaubliches Wochenende gegen die Amerikaner spielte (2001), und natürlich, als ich Wimbledon gewann, waren die Emotionen so, so stark.

"Man bekommt die Frage gestellt, wie man sich fühlt. Und du sagst: 'Wie fühle ich mich jetzt gerade? So fühle ich mich", und es ist wie ein kompletter Nervenzusammenbruch.

"Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal eine Trophäe in der Hand halten würde, ich hätte nie gedacht, dass ich Wimbledon gewinnen würde, ich hätte nie gedacht, dass ich hier stehen könnte, die Standing Ovations, die Trophäen-Zeremonie ist völlig surreal."

Federer fügte hinzu: "Und wenn du an deine Familie oder deine Freunde denkst, gehst du zurück ins Fitnessstudio, gehst du zurück auf die Trainingsplätze, wo niemand zuschaut, und plötzlich wird dir klar, dass wir so viel Arbeit investiert haben und dass sich das alles ausgezahlt hat.

"Es ist schwer, einfach zu sagen 'Ja, keine große Sache'. Für mich ist es eine große Sache, weil ich diese Karriere wirklich nicht als selbstverständlich ansehe."

Quelle: edition.cnn.com