Roger Federer: Wird der Schweizer Star die French Open spielen?

Federer verpasste die letztjährige Sandplatzsaison, um sich auf Wimbledon zu konzentrieren

Der Schweizer Star ist wieder die Nummer 1 und spielt eines seiner besten Tennisspiele

Der "King of Clay" Rafael Nadal ist derzeit verletzt

Federer gewann seinen einzigen French-Open-Titel im Jahr 2009

Federer plant, sich nach den Miami Open, die am 1. April enden, zu entscheiden, und der 20-fache Grand-Slam-Rekordsieger bei den Herren sagt, dass seine Entscheidung nicht von der Verfassung seiner beiden größten Rivalen Rafael Nadal und Novak Djokovic abhängen wird.

Nadal, der "König des Tons" mit 10 French-Open-Titeln, laboriert derzeit an seiner jüngsten Verletzung, einem Hüftproblem, während Djokovic den Weg zurück von einem Ellbogenleiden schwer findet. Der 12-fache Grand-Slam-Champion wurde bei seinem Auftaktturnier in Indian Wells diese Woche vom japanischen Qualifikanten Taro Daniel geschlagen.

"Ob ich auf Sand spiele oder nicht, hängt nicht von Rafa oder Novak ab, ob sie spielen oder nicht", sagte Federer gegenüber Reportern in Indian Wells, wo er am Mittwoch Jeremy Chardy mit 7:5 und 6:4 besiegte, um 2018 ungeschlagen zu bleiben und der Titelverteidigung in der kalifornischen Wüste näher zu kommen.

"Es hängt wirklich davon ab, was ich tun will, wie ich mich verletzungsfrei halte, wie ich das Feuer am Brennen halte, was mein Kopf mir sagt.

"Worauf habe ich im Grunde genommen Lust? Es ist ziemlich einfach."

Als Roger Federer die French Open gewann

Für die Fans der French Open gibt es keine guten Nachrichten. Roger Federer wird die gesamte Sandplatzsaison auslassen, was bedeutet, dass er Roland Garros zum dritten Mal in Folge verpasst.

Federer war schon immer ein akribischer Planer, und im letzten Jahr, als er von seiner Knieverletzung zurückkehrte, die ihm 2016 einen Strich durch die Rechnung machte, lief alles perfekt für ihn.

Er entschied sich, das Sandplatzturnier auszulassen, um sich auf Wimbledon vorzubereiten - und gewann im All England Club, ohne einen Satz abzugeben.

Damals war es für Federer wahrscheinlich einfacher, den Sandplatz zu meiden, weil er noch am Anfang seines Comebacks stand.

Nachdem er im vergangenen Jahr die French Open verpasst hatte, sagte Federers langjähriger Trainer und Freund Severin Lüthi gegenüber der New York Times: "Ich bin sehr zuversichtlich, dass Roger die French Open gewinnen wird: "Ich bin sehr zuversichtlich, dass Roger die French Open wieder spielen wird."

Ist Madrid in Sicht?

Wenn Federer den Boden wieder meidet, würde das seinem 36-jährigen Körper zweifellos helfen und seine Chancen auf einen erneuten Erfolg in Wimbledon erhöhen. Er hat bereits gesagt, dass er im nächsten Monat nicht in Monte Carlo spielen wird, so dass Madrid und Rom im Mai als Ziele übrig bleiben, wenn er realistischerweise in Roland Garros, dem zweiten Grand Slam der Saison, antreten will.

Und in Anbetracht seiner dominanten Form muss Federer in Versuchung geraten sein.

Im Februar kehrte er nach fünf Jahren Abwesenheit auf Platz 1 zurück - und wurde damit zur ältesten Nummer 1 - und hat Nadal fünf Mal in Folge besiegt, nachdem der Spanier die Duelle zuvor regelmäßig gewonnen hatte.

Keiner dieser Siege fand auf Sand statt, aber in dieser Saison könnte Federer die größte Chance haben, Nadal bei den French Open zu schlagen - was ihm noch nie gelungen ist - auch wenn der Mallorquiner zu 100 % fit ist.

"Wenn er spielt, wäre er einer der größten Rivalen von Nadal", sagte Nadals Onkel Toni, der in der vergangenen Saison als Trainer unterwegs war, am Donnerstag bei einer Konferenz in Murcia (Spanien) vor einer Gruppe von Reportern.

Federer hat auf dem Pariser Sandplatz eine 0:5-Niederlage gegen Nadal erlitten, wobei er im Finale 2008 eine seiner schlimmsten Niederlagen überhaupt erlitt, als er nur vier Spiele gewinnen konnte.

Nadal besiegte Federer einen Monat später in Wimbledon, dem Grand-Slam-Turnier, mit dem Federer am meisten in Verbindung gebracht wird, und zwar in einem Match, das viele für das größte Tennismatch aller Zeiten halten.

Als Federer 2009 seinen einzigen French-Open-Titel holte, musste er nicht an Nadal vorbei. Er schlug Robin Söderling im Finale, nachdem der Schwede für eine der größten Überraschungen im Tennis gesorgt hatte, indem er Nadal im Achtelfinale ausschaltete.

"Natürlich würde ich gerne gegen Rafa auf Sand spielen, am besten in fünf Sätzen, verstehen Sie mich nicht falsch", sagte Federer. "Ich würde gerne sehen, was jetzt passieren würde.

"Aber es gibt keine Garantie, dass ich jetzt eine bessere Chance hätte als vorher. Ich glaube immer noch, dass er der Mann ist, den man auf Sand schlagen muss, und er wird für immer vielleicht der größte Spieler aller Zeiten auf Sand sein, ohne Frage."

Ich bin ein Sandplatzspieler

Wenn Nadal ihm nicht im Weg wäre, wo würde Federer auf dieser Liste stehen? Irgendwo an der Spitze.

Im Moment hat er laut ATP die 14. beste Siegquote der Herren auf Sand - und das, nachdem er seine ersten 11 Top-Matches auf diesem Belag verloren hat. Nadal führt natürlich die Liste an.

Federer zog sich von den French Open 2016 zurück - inmitten von Knie- und Rückenproblemen - und spielte letztes Jahr nicht die gesamte Sandplatzsaison, da er sich auf Wimbledon vorbereiten wollte. Diese Entscheidung erwies sich als Meisterleistung, denn er gab auf dem Weg zu seinem achten Wimbledon-Titel keinen Satz ab .

Trotz seiner Erfolge auf Rasen und Hartplatz ist Federer auf dem Sandplatz aufgewachsen.

"Ich bin im Grunde ein Sandplatzspieler", sagte er nach seinem Match for Africa-Benefizturnier in San Jose Anfang März. "Ich habe sogar in der Halle auf Sand gespielt, das war mein Platz im Winter.

"Ich habe es genossen, auf Sand zu spielen. Am Anfang der Tour war es schwer, weil ich meine ersten 11 Spiele verloren habe, und bei den French Open hat es eine Weile gedauert, bis ich gewonnen habe, und dann dachten die Leute: 'Er mag keinen Sand'.

"Vielleicht weil die Ergebnisse auf den anderen Belägen einfacher und schneller kamen.

"Mit der Zeit, weil man mehr Erfolg auf Hartplatz, Rasen und in der Halle hat, fängt man auch an, seinen Zeitplan ein bisschen mehr danach auszurichten."

Aber er fügte hinzu: "Ich bin wirklich glücklich mit meiner Sandplatzkarriere."

Nachdem er das Jahr mit einem 17:0-Sieg begonnen hatte - Höhepunkt war der Gewinn seines 20. Majors bei den Australian Open im Januar - hat Federer zum ersten Mal seit 2014 zwei Matches in Folge verloren.

