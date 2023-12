Highlights der Geschichte

Roborennen: Lucas di Grassi gewinnt autonomen Rennwagen

Formel-E-Champion Lucas di Grassi ist neuer Roborace-CEO

Di Grassi hofft, dass Roborace das Vertrauen der Öffentlichkeit in autonome Autos stärken wird

Die Kontrolle an einen Computer abzugeben, ist für die meisten Autofahrer eine beängstigende Vorstellung - drei Viertel der Amerikaner fühlen sich unwohl, wenn sie in einem autonomen Auto mitfahren sollen, ergab eine kürzlich durchgeführte Umfrage - aber die Erfinder des Roborace-Autos hoffen, ihre Meinung zu ändern und ein paar Köpfe zu verdrehen.

"Roborace ist kein Auto, Roborace ist eine Plattform, um autonome Technologien zu fördern", sagt der amtierende Formel-E-Champion und neue Roborace-CEO, Lucas di Grassi.

"Wir brauchen im Motorsport ein Auto, um diese Technologie zu präsentieren und gleichzeitig die Öffentlichkeit zu erziehen, dieser Technologie zu vertrauen."

Ein Prototypauto, der "Devbot", hatte sein Streckendebüt bei einem Formel-E-Rennwochenende im vergangenen November in Marrakesch, während die erste Version des Roborace-Autos beim Paris ePrix im Mai ihren ersten Einsatz auf der Strecke hatte.

Die Organisatoren sagen, dass sie für die kommende Saison 2017-18 "ein flexibles Format für den Wettbewerb" entwickeln werden.

Die plexe Sensorausrüstung umfasst Kameras, Radar und LIDAR.

"Mit Roborace wollen wir diese Technologien in einer geschlossenen Umgebung einsetzen und über das hinausgehen, was im Motorsport möglich ist", sagte di Grassi.

"Im Motorsport wird es immer darum gehen, wer der beste Fahrer ist, aber die Technologie muss sich weiterentwickeln, deshalb haben wir Roborace ins Leben gerufen - nicht um gegen normale Fahrer anzutreten, sondern um einen neuen Zweig des Motorsports zu schaffen."

Vier neue Städte in Saison 4

Di Grassi beginnt seine Titelverteidigung am 2. Dezember in Hongkong. In der neuen Saison werden 14 Rennen in 11 Städten ausgetragen.

"In der vierten Saison gibt es viele neue Dinge", sagte Formel-E-Chef Alejandro Agag.

"Wir haben vier neue Städte. Wir gehen nach Santiago in Chile, wir gehen nach Sao Paulo, Rom, Zürich ... es ist eine große Erweiterung."

