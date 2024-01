Robert Lewandowski nähert sich nach seinem Hattrick gegen Borussia Dortmund dem legendären Rekord

Der polnische Nationalspieler ist damit auf der Jagd nach Gerd Müllers Rekord von 40 Toren in einer einzigen Bundesligasaison, der seit 49 Jahren Bestand hat.

Nach seinen drei Toren gegen Dortmund hat Lewandowski nun 31 Tore in dieser Saison erzielt und hat noch 10 Ligaspiele vor sich.

Doch trotz seiner starken Form denkt der 32-Jährige nicht daran, den Rekord zu brechen.

"In erster Linie will ich das nächste Spiel mit meiner Mannschaft gewinnen", sagte der Stürmer laut Bundesliga. "Ich will Tore schießen, aber es ist noch zu früh, um darüber nachzudenken."

Müller, der einen Großteil seiner Karriere bei den Bayern verbracht hat, stellte den aktuellen Rekord in der Saison 1971/72 auf, und bis auf Lewandowski ist niemand auch nur annähernd an diesen Rekord herangekommen.

In der vergangenen Saison sah es so aus, als ob der aktuelle Torjäger der Bayern diesen Rekord angreifen könnte, doch Verletzungen führten dazu, dass er die Saison mit 34 Toren beendete.

READ: Bayern gewinnt sechsten Titel in einem Jahr mit dem Sieg bei der Klub-WM gegen Tigres

Wir haben den Sieg verdient

Lewandowskis Hattrick am Samstag verhalf den Bayern zu einem fulminanten Comeback gegen Dortmund, wodurch der Vorsprung auf RB Leipzig an der Tabellenspitze auf zwei Punkte anwuchs.

Dortmund, das derzeit auf dem sechsten Tabellenplatz liegt, ging bereits nach 10 Minuten mit 2:0 in Führung, dank Erling Haaland, den viele für den neuen Superstar des Fußballs halten.

Der Norweger erzielte beide Tore für die Gäste, wurde aber von seinem älteren Kollegen eines Besseren belehrt.

Lewandowski verkürzte den Rückstand nach einer Flanke von Leroy Sane, bevor er in der Schlussminute der ersten Halbzeit mit einem klug verwandelten Elfmeter den Ausgleich erzielte.

In der zweiten Halbzeit beruhigte sich das Spiel, doch ein spätes Tor von Leon Goretzka brachte die Gastgeber in einer dramatischen Schlussphase in Führung. Lewandowski machte dann mit einem sensationellen Schuss von der Strafraumgrenze in der Schlussminute das Unentschieden und seinen Hattrick perfekt.

"Es ist im Moment so, dass wenn der Gegner eine Chance bekommt, wir bestraft werden", sagte Bayern-Trainer Hansi Flick nach dem Spiel. "Aber wir haben uns nach dem 2:0 geschüttelt und gezeigt, dass wir uns das nicht mehr nehmen lassen."

"Wir haben den Sieg am Ende verdient, weil wir das Spiel eine Stunde lang dominiert haben. Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie nach dem 0:2-Rückstand wach war."

READ: Kylian Mbappe als "Star für die Zukunft" bezeichnet

Ende letzten Jahres wurde Lewandowski bei den Best FIFA Football Awards zum Spieler des Jahres bei den Männern gekürt und setzte sich damit gegen die Konkurrenz von Lionel Messi und Cristiano Ronaldo durch.

Das lag vor allem an seinen Leistungen in der vergangenen Saison, in der er 55 Tore erzielte und die Bayern zu einem beeindruckenden Triple führte.

Es wurde allgemein erwartet, dass er den Ballon d'Or 2020 gewinnt, bevor er aufgrund der Pandemie gestrichen wurde.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com