Robert Kubica: Acht Jahre nach der Beinahe-Tragödie zurück in der Formel 1

Kubica kämpfte nach einem schrecklichen Rallye-Unfall 2011 erst um sein Leben und dann um den Einsatz seiner Hand

Jetzt ist er bereit für sein erstes Formel-1-Rennen in 139 Grands Prix beim Saisonauftakt in Australien

Williams-Pilot beschreibt den erschütternden Vorfall als einen "lebensverändernden Moment".

Das Geräusch von zerbrochenem Glas und quietschendem Metall, als er am Vorabend der Formel-1-Saison 2011 die Kontrolle über sein Rallyeauto verlor und in eine Straßenabsperrung krachte.

Der Kampf um sein Leben wurde zu einem Kampf um den Erhalt seiner rechten Hand und schließlich zu einem Kampf um die Rückkehr in die Formel 1, den er schon vor einiger Zeit aufgegeben hatte, nur um sich nun 139 Rennen nach seinem letzten Rennen wieder in der Startaufstellung für den Großen Preis von Australien wiederzufinden.

Doch der Pole weist jede Andeutung von sich, dass es ein Märchen sei, in der Startaufstellung zu stehen, unabhängig davon, wie konkurrenzfähig er sein mag.

"Nein, ich habe nur getan, was ich tun musste, um das zu erreichen", sagte er CNN beim letzten Vorsaisontest in Barcelona. "Es gibt nicht viel Zeit und Raum für Emotionen. Es ist kein Märchen, sondern eine neue Herausforderung, eine der schwierigsten meines Lebens. Ich werde mein Bestes geben, und wir werden sehen, was passieren wird.

Die Rückkehr war langsam und schmerzhaft - sowohl körperlich als auch mental. Der Körper musste sich von einer ganzen Reihe von Verletzungen erholen, nicht nur von seinem teilweise abgetrennten Arm, sondern auch von den zahlreichen Brüchen, die er sich bei dem Hochgeschwindigkeitsunfall zugezogen hatte.

Und auch mental musste er sich erst einmal mit der Erkenntnis abfinden, dass seine F1-Karriere zumindest vorerst beendet war.

"Als Rennfahrer tut man alles, um in die Formel 1 zu kommen, und eines Tages ist Schluss", sagte er und gab zu, dass es gelegentlich schwer zu ertragen war, dass der F1-Zirkus unvermindert weiterging.

Aber er weiß, dass der Unfall unendlich viel dramatischer hätte ausgehen können. Kubica hat eine Vorliebe für selbstironische Einzeiler, und seine lapidare Zusammenfassung der Situation, in der er sich jetzt befindet, lautet schlicht und einfach: "Es hätte schlimmer sein können, ich bin immer noch hier, oder?"

Ein lebensverändernder Moment

Der Unfall hat sein Leben mehr verändert als nur seine Fähigkeit, das Lenkrad der technisch fortschrittlichsten Autos des Motorsports zu bedienen. Seine Hand und sein Arm sind merklich in ihrer Bewegungsfähigkeit eingeschränkt.

Er hat den Unfall in seinem Kopf und in unzähligen Interviews immer wieder durchlebt und blickt verständlicherweise lieber nach vorne als zurück.

Über den Vorfall, bei dem die Feuerwehr über eine Stunde brauchte, um ihn freizuschneiden, sagte er nur wenige Wochen vor dem Start der Saison 2011 und während Ferrari sich nach seiner Zukunft nach dieser Saison erkundigte: "Ich erinnere mich sehr gut daran.

"Es war ein lebensverändernder Moment für mich, leider auf eine negative Art und Weise, aber ich denke nicht mehr darüber nach. Ich denke nur noch daran, was ich jetzt erreichen kann. Es geht nicht so sehr um die Zukunft, sondern um jeden Tag."

Kubicas Renaissance - verbunden mit einer für das einst dominante Williams-Team, für das er nach dessen Tiefpunkt-Saison 2018 antritt - wäre trotz der Zurückhaltung des Polen das ultimative Märchen.

Aber er ist auch Realist, wenn es um die Probleme des Teams vor der Saison geht, die Tatsache, dass das Auto nicht bereit war und die ersten drei Testtage verpasst wurde.

"Es ist nicht ideal, aber jeder in der Fabrik hat seinen Job zu erledigen und ich kann mich nur um meinen Job kümmern", sagte er. "Hoffentlich haben wir nur drei Testtage verloren und es ist kein größeres Problem. Natürlich ist es nicht ideal, so in das erste Rennen zu gehen."

Man könnte argumentieren, dass Kubica, sein hoch eingeschätzter Rookie-Teamkollege George Russell und das Team vor Melbourne alle Zeit brauchten, die sie hinter dem Lenkrad bekommen konnten.

Aber der 34-Jährige setzte seine Diplomatie des Rückschlags fort und sagte über den verspäteten Start der Tests: "Es ist besser, dass es jetzt passiert ist, und wir brauchen uns nicht mehr damit zu befassen. Es ist schade, denn man möchte einen reibungslosen Start in die Saison, und wir hätten uns das Leben leichter machen können, aber ich möchte dem Team einfach helfen, wo immer ich kann.

Die größte Herausforderung meiner Karriere

Nach eigener Aussage wird Williams "in Australien nicht um Punkte kämpfen", aber in gewisser Weise ist Kubica einfach froh, wieder zurück zu sein.

Er möchte an seinen einzigen Grand-Prix-Sieg in Kanada 2008 anknüpfen, wo er ein Jahr zuvor den dramatischsten Unfall seiner Karriere erlebte, als er mit 300 km/h in eine Leitplanke krachte.

"Sicherlich ist es ein Sieg für mich, zurückzukommen", gab er zu. "Es ist eine neue Herausforderung, die sogar ziemlich groß ist, vielleicht die größte meiner Karriere. Es ist, als wäre ich noch einmal ein Rookie."

Hat er als Rookie ein Gefühl dafür, wie er sich in der Startaufstellung fühlen wird, bevor die Lichter ausgehen, und wird er nervös sein? "Das ist eine gute Frage und ich weiß es nicht. Es ist unmöglich, das vorherzusagen, aber ich hoffe, es gibt genug Dinge, auf die ich mich konzentrieren kann."

Williams hat keine Zweifel an seinen Fähigkeiten. Als er ungeübt für das Team testete, hieß es, er sei schneller gewesen als Sergey Sirotkin und Lance Stroll, die Rennfahrer des Teams im Jahr 2018, die im Vergleich Hunderte von Stunden und Runden hinter dem Steuer verbracht haben.

Seine ehemaligen Rivalen auf der Strecke, darunter der fünfmalige Weltmeister Lewis Hamilton, begrüßten seine Rückkehr und bezeichneten Kubica als "besonders".

Er weist dieses Lob zurück: "Ich glaube nicht, dass irgendjemand auf mich schaut, alle anderen konzentrieren sich auf ihr eigenes Rennen und ihre eigenen Rivalen. Für mich ist es eine Chance, in der Formel 1 zu fahren, eine Chance, mit der ich nicht gerechnet habe. Meine Geschichte zeigt: Sag niemals nie."

