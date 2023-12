Rekordverdächtige Caitlin Clark führt die Nr. 2 aus Iowa zu einem überraschenden Sieg über Titelverteidiger South Carolina im Final Four

Es bedurfte schon einer der besten Leistungen in der NCAA, um die Gamecocks zu stürzen, und genau das gelang Caitlin Clark am Freitag, als sie den zweitplatzierten Iowa im American Airlines Center in Dallas, Texas, zu einem überwältigenden 77:73-Sieg im Final Four über den ungeschlagenen Titelverteidiger führte.

Insgesamt erzielte Clark vor mehr als 19.000 Zuschauern 41 Punkte - ein Final-Four-Rekord für Frauen - und knüpfte damit an ihr Triple-Double von 41 Punkten aus dem Elite Eight an.

Die frisch gekürte AP-Spielerin des Jahres steuerte außerdem acht Assists und sechs Rebounds bei und sorgte im vierten Viertel für die letzten 13 Punkte der Hawkeyes, die damit zum ersten NCAA-Titelgewinn in der Geschichte des Programms beitrugen.

"Alles, was wir getan haben, war, an uns zu glauben", sagte Clark nach dem Spiel in der ESPN-Übertragung. "Wir sind vielleicht nicht die Größten, wir wussten, dass sie uns auf dem Spielfeld schlagen würden, aber wir mussten einfach nur an uns glauben, und wir haben es geschafft, als wir große Spielzüge brauchten, und ich bin einfach so stolz auf diese Gruppe.

South Carolinas Guard Zia Cooke kam auf 24 Punkte und acht Rebounds, während Star-Forward Aliyah Boston mit acht Punkten bei 2 von 9 Würfen aus dem Feld zu kämpfen hatte.

Die als Nummer 3 gesetzte LSU schaffte mit einem epischen Comeback im vierten Viertel einen 79:72-Sieg gegen die als Nummer 1 gesetzte Virginia Tech und zog damit zum ersten Mal in der Geschichte des Programms in ein nationales Titelspiel ein, so dass am Sonntag ein neuer NCAA-Meister bei den Frauen gekürt wird.

Die Tigers lagen zu Beginn des vierten Viertels mit neun Punkten zurück, starteten dann aber einen 22:3-Lauf, gingen drei Minuten vor Schluss zweistellig mit 72:62 in Führung und sicherten sich einen denkwürdigen Sieg.

LSU-Guard Alexis Morris erzielte 27 Punkte, und Star-Forward Angel Reese steuerte 24 Punkte und 12 Rebounds bei, darunter 20 der 29 LSU-Punkte im vierten Viertel.

"Es ist wie ein Traum. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass ich im Final Four stehe, ich kann es im Moment noch nicht einmal glauben", sagte Reese nach dem Spiel. "Es ist einfach verrückt, wie sehr sich mein Leben in einem Jahr verändert hat. Wie sehr ich mich auf und neben dem Platz weiterentwickelt habe, und dann auch noch mit diesem tollen Programm, der LSU, und mit meinen tollen Teamkollegen und Trainern. Ich weiß gar nicht, wie ich mich im Moment fühlen soll."

Kim Mulkey, Cheftrainerin der LSU-Frauen und dreimalige Nationaltrainerin in Baylor (2005, 2012 und 2019), ist die zweite Trainerin, die zwei verschiedene Programme zum National Championship Game geführt hat.

"Ich bin gesegnet", sagte Mulkey über das Erreichen des Titelspiels. "Ich bin aus vielen Gründen nach Hause gekommen. Zum einen, um eines Tages ein Meisterschaftsbanner im PMAC aufzuhängen. Man denkt nie, dass man so etwas in zwei Jahren schaffen wird.

"Man denkt an all die männlichen Spieler, die bei der LSU gespielt haben, man denkt an all die weiblichen Spieler, die gespielt haben. Als sie mir sagten, dass keine von ihnen jemals um eine nationale Meisterschaft gespielt hat, war ich etwas überrascht, also ist das eine Leistung. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung", fügte Mulkey hinzu.

Iowa und LSU werden am Sonntag, dem 2. April, um die nationale Meisterschaft der Frauen kämpfen.

