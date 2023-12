Highlights der Geschichte

Red Bull enthüllt bei der Markteinführung seines Autos im Osten Londons einen neuen, kantigen" Look

Red Bull stellt das 2016er Auto im eleganten Osten Londons vor

"Es wird eine Saison mit zwei Hälften", sagt Teamchef Christian Horner

Fahrer Daniel Ricciardo peilt nach der Durststrecke 2015 einen Sieg an

Die neue Formel-1-Saison beginnt am 20. März in Australien

In einem Lagerhaus in diesem trendigen Teil der britischen Hauptstadt rollte Red Bull sein Auto für 2016 aus, um seine Rivalen daran zu erinnern, dass es der Rennstall ist, der sich traut, die Dinge anders zu machen.

Selbst Teamchef Christian Horner war auf dem Weg zur Präsentation am Mittwoch ein wenig verwirrt.

"Ich war noch nie hier oben", gestand er. "Ich glaube, ich muss mir einen größeren Bart wachsen lassen und auf einem Fahrrad kommen."

Auf der Bühne gab es noch mehr Theatralik, als eine männliche Tanztruppe in einer Wolke aus Trockeneis auftrat, bevor das in kräftiger Mattlackierung lackierte Auto enthüllt wurde. Die Show war komplett, als die Fahrer Daniel Ricciardo und Daniil Kvyat in ihren blau getönten Tarnanzügen auf die Bühne kamen.

Die Tarnanzüge sahen cool aus, aber es stellte sich die Frage, ob Red Bull sich irgendwo verstecken kann, wenn die neue Saison am 20. März in Australien beginnt?

"Es wird eine Saison mit zwei Hälften sein", sagte Horner dem CNN-Sender The Circuit. "Es wird ein Übergangsjahr für uns als Team sein.

"Wir haben letztes Jahr einen schwierigen Zyklus durchgemacht. Daraus kommen wir jetzt hervor. Der Anfang des Jahres wird hart für uns sein, aber während der europäischen Rennen werden wir größere Fortschritte machen."

Das war eine ehrliche Einschätzung nach einer Saison 2015, die für den vierfachen Weltmeister so etwas wie ein " annus horribilis" war.

Das hochfliegende Team wurde Vierter in der Teamwertung hinter Mercedes, Ferrari und Williams und konnte zum ersten Mal seit 2008 kein Rennen gewinnen.

Auch abseits der Rennstrecke gab es unruhige Szenen, als Horner sich mit Motorenlieferant Renault stritt - der seit den Regeländerungen von 2014 nicht mehr mit Mercedes mithalten kann - und Red-Bull-Magnat Dietrich Mateschitz drohte, dem Team den Stecker zu ziehen.

"Es gab Zeiten, die letztes Jahr hart waren", resümierte Ricciardo mit heiterem Understatement. "Vor allem nach 2014, als ich viel Erfolg hatte. Es war eher eine Achterbahnsaison.

"Das Team ist zufrieden mit dem, was es in der Offseason getan hat. Warten wir ab, was auf der Strecke passiert, aber ich habe Vertrauen in meine Jungs, dass wir etwas Stärkeres haben als letztes Jahr um diese Zeit.

"Das Auto hat einen schönen getarnten, aggressiven Look, aber hoffentlich sind wir dieses Jahr nicht in den Spiegeln zu vieler Leute.

"Wir wollen uns im Vergleich zum letzten Jahr verbessern und wieder auf das oberste Treppchen zurückkehren [das ist das Ziel]. Ich würde gerne so viele Rennen wie möglich gewinnen, aber ich will nur eines, und wenn ich dieses Jahr eines gewinnen kann, wäre das ein guter Schritt in die richtige Richtung.

Ricciardo und sein russischer Teamkollege Kvyat werden bei den Vorsaisontests, die nächste Woche in Barcelona beginnen, das neu gestaltete Auto fahren. Das überarbeitete Chassis des RB12 wird auch in seiner neuen Lackierung zu sehen sein.

"Es ist jetzt wie Heiligabend, ich weiß, dass es bald soweit ist und dass es einige gute Dinge auszupacken gibt", fügte Ricciardo hinzu.

"Aber selbst bei den Tests gibt es noch einige Fragezeichen, und deshalb wollen wir einfach nur Rennen fahren. Wenn ich jetzt in ein Flugzeug springen und direkt nach Melbourne [Austragungsort des Großen Preises von Australien] fliegen könnte, würde ich das zu 100 Prozent sofort tun!"

Als wir an einem eisigen Februarabend die Red Bull-Präsentation verließen, brummte die Brick Lane vor lauter Gastronomen, die sich um das Geschäft drängten, und einer Gruppe quirliger Londoner mit Gesichtsbemalung und Perücken.

In der heutigen Zeit, in der der Sport mehr auf Geld bedacht ist, ist es ungewöhnlich, dass F1-Teams eine Autopremiere veranstalten, aber für Red Bull war es eine Gelegenheit, zu seinen Wurzeln als lustiges, energiegeladenes Team des Sports zurückzukehren - und nicht zu den lustlosen Nörglern von 2015.

"Es ist ein Teil der Rückkehr zu den Grundlagen", stimmte Horner zu, der bei der Präsentation mit seiner Ex-Spice-Girl-Frau Geri Horner, ehemals Halliwell, und Tennis-Ass Boris Becker gesehen wurde.

"Wir wollen etwas, das ein wenig ausgefallener ist und uns von der Masse abhebt. Wir sind etwas individueller im Vergleich zu einigen unserer Konkurrenten, die mehr auf Unternehmen ausgerichtet sind.

Wenn die neue Saison in etwas mehr als einem Monat beginnt, wird sein neu formiertes Red Bull Team versuchen, sich auf der Rennstrecke gegen die Rivalen Mercedes und Ferrari durchzusetzen.

