Rechtsgruppen drängen auf F1-Maßnahmen gegen bahrainischen Aktivisten

Die Gruppen, darunter Human Rights Watch, forderten auf einer Pressekonferenz die Absage des Formel-1-Rennens 2019 in Bahrain als Reaktion auf die fehlende Untersuchung der Behauptungen von Yusuf. Sie behauptet, sie sei inhaftiert und geschlagen worden, weil sie sich in den sozialen Medien gegen das Rennen ausgesprochen habe, was die Regierung Bahrains bestreitet.

Auch Amnesty International veröffentlichte am Mittwoch eine Erklärung, in der sie auf die düstere Menschenrechtslage in dem Land hinwies.

Die Menschenrechtsgruppen haben auch die Fahrer, insbesondere den Briten Lewis Hamilton, aufgefordert, das Rennen, das an diesem Wochenende stattfindet, zu boykottieren.

Weder Hamilton, der Champion von 2018, noch andere Fahrer haben sich öffentlich zu den Bedenken geäußert. Es wird erwartet, dass Hamilton in der ersten Qualifikationsrunde am Freitagabend antritt.

Sein Erzrivale Sebastian Vettel sowie Valtteri Bottas, der finnische Sieger des Auftaktrennens in Melbourne am 17. März, werden ebenfalls auf dem Bahrain International Circuit erwartet.

Missbrauchsvorwürfe

Yusuf, eine ehemalige bahrainische Beamtin, schrieb in der britischen Zeitung Guardian, sie sei seit ihrer Inhaftierung eine Woche nach dem Großen Preis von Bahrain 2017 "geschlagen und sexuell missbraucht" worden.

Sie sagt, sie habe nach fünf Tagen Haft ein erzwungenes Geständnis unterzeichnet, nachdem sie geschlagen und mit Vergewaltigung bedroht worden war.

Yusuf sagte, sie und viele ihrer Landsleute sähen das Motorsport-Jamboree als "nichts anderes als eine jährliche Erinnerung an unser Leiden in unserem Kampf gegen Tyrannei und Unterdrückung."

Sie sagt, dass "jeder Moment" ihrer fortgesetzten Inhaftierung "den Ruf der Formel 1 befleckt, die ihre Verpflichtung zur Meinungsfreiheit aufgegeben und zugelassen hat, dass in ihrem Namen Unrecht begangen wird".

Die Regierung von Bahrain sagt, Yusufs Inhaftierung stehe nicht im Zusammenhang mit ihrem Aktivismus rund um das Sportereignis, sondern mit "terroristischen Straftaten".

"Najah Yusuf wurde zu keinem Zeitpunkt wegen Äußerungen im Zusammenhang mit der Formel 1 angeklagt oder beschuldigt. Frau Yusuf wurde wegen schwerer terroristischer Straftaten verurteilt. Die Verteidigung von Frau Yusuf hat zu keinem Zeitpunkt ihres Prozesses behauptet, dass ihr Recht auf freie Meinungsäußerung oder ihr Recht, gegen die F1 zu protestieren, verletzt worden sei. Der Versuch, diesen Fall mit dem Sport in Verbindung zu bringen, ist ein nachträglicher und irreführender Versuch, die Justiz zu untergraben", heißt es in einer Erklärung der Regierung, die CNN vorliegt.

Die Regierung sagte auch, dass sie mit der Formel 1 zusammengearbeitet habe, um Yusufs Behauptungen zu klären, und dass "in keiner Phase dieses Prozesses irgendwelche Beweise vorgelegt wurden, um Frau Yusufs Behauptungen zu stützen, trotz ihrer schlecht informierten Wiederholung".

In einer Erklärung gegenüber CNN bezeichnete die Direktorin für globale Initiativen von Human Rights Watch, Minky Worden, Yusufs Terrorvorwürfe als "eine Taktik, die wir bei anderen Menschenrechtsaktivisten und Journalisten gesehen haben, wo sie als Terroristen bezeichnet, inhaftiert und oft gefoltert werden".

Die Formel 1 verpflichtet sich in ihrer Verpflichtungserklärung zu den Menschenrechten, "tatsächliche oder potenzielle negative Auswirkungen auf die Menschenrechte, in die wir entweder durch unsere eigenen Aktivitäten oder als Ergebnis unserer Geschäftsbeziehungen involviert sind, zu identifizieren und zu bewerten, gegebenenfalls durch die Durchführung von Due Diligence."

F1: "Überraschung" über Forderungen

Die Koalition von Menschenrechtsgruppen, darunter auch bahrainische Organisationen, schickte einen gemeinsamen Brief an den Präsidenten der Federation Internationale de l'Automobile (FIA), Jean Todt, und forderte die Rennsportorganisation auf, eine "hochrangige Delegation" zu entsenden, um Yusufs Fall zu untersuchen und sie und andere politische Gefangene in Bahrain zu besuchen.

In einer Erklärung, die CNN von der Formel 1 per E-Mail zugesandt wurde, zeigt man sich "überrascht", dass die Aktivisten "die Formel 1 öffentlich auffordern, Frau Yousif (sic) zu besuchen.

"In den jüngsten Gesprächen mit den Aktivisten wurden diese Forderungen nie angesprochen, vielmehr unterstützten sie private Aktionen und die nächsten Schritte, die wir unternehmen und die wir ihnen bei unserem Treffen erläutert haben.

"Wir waren uns alle einig, dass es nicht hilfreich wäre, zu diesem Zeitpunkt weitere öffentliche Kommentare abzugeben. Wir haben uns an diese Zusagen gehalten, im Einklang mit unserer Verpflichtung, die international anerkannten Menschenrechte überall zu respektieren und mit den Veranstaltern zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass niemand wegen der Meinungsfreiheit bestraft wird."

Worden, der Direktor von Human Rights Watch, sagte, die Formel 1 habe eine moralische Verantwortung, sich gegen Rechtsverletzungen durch bahrainische Gegner des Rennens zu wehren.

"Die Formel 1-Organisatoren sollten nicht wegschauen, während Bahrain die Publicity und den Glanz des Rennens ausnutzt und gleichzeitig die Unterdrückung von Menschen verstärkt, die sich gegen die Austragung des Rennens in Bahrain aussprechen", so Worden in der Presseerklärung.

Das Außenministerium des Landes teilte dem Guardian im vergangenen Jahr mit, dass Yusufs Misshandlungsvorwürfe ernst genommen und an die Sonderermittlungseinheit (Special Investigations Unit, SIU) des Landes weitergeleitet worden seien und dass ihre Verurteilung eine "Angelegenheit der bahrainischen Gerichte" sei.

Er wurde mit den Worten zitiert, dass "allen Personen im Königreich eine faire und gleiche Behandlung im Rahmen des Strafrechtssystems garantiert wird".

Frühere Absage inmitten von Unruhen

Das Rennen wurde 2011 abgesagt, nachdem die Proteste des Arabischen Frühlings weite Teile des winzigen Inselstaates erfassten und sich auf das berühmte Perlendenkmal der Stadt konzentrierten. Im darauffolgenden Jahr konnten die Proteste der Regierungsgegner den GP nicht stoppen, der trotz der Blockade nahe gelegener Straßen durch brennende Autoreifen und Müll fortgesetzt wurde.

Die Aufregung um das Rennen 2019 ist der zweite Fall, bei dem es in letzter Zeit um Sport und Menschenrechte in dem Inselstaat im Nahen Osten geht.

Im vergangenen November wurde Hakeem al-Araibi, ein Fußballspieler, der nach eigenen Angaben 2014 nach Folterungen aus Bahrain geflohen war und in Australien den Flüchtlingsstatus erlangt hatte, während seiner Flitterwochen am Flughafen von Bangkok verhaftet, nachdem Interpol eine "rote Notiz" - einen internationalen Haftbefehl - ausgestellt hatte.

Er saß drei Monate lang in einem thailändischen Gefängnis, bevor internationaler Druck Thailand dazu zwang, einzulenken und ihn nach Australien zu überführen. Bahrain hat die von al-Araibi erhobenen Foltervorwürfe zurückgewiesen.

Die Formel 1 ist der beliebteste Motorsport der Welt und hat nach eigenen Schätzungen in der Saison 2018 weltweit über 490 Millionen Zuschauer erreicht.Anmerkung der Redaktion: Dieser Artikel wurde aktualisiert, um eine Stellungnahme der Regierung von Bahrain aufzunehmen.

Quelle: edition.cnn.com