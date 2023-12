Real Madrids Präsident Perez sagt, dass die Fans dem Fußball den Rücken kehren

Perez ist einer der Hauptverantwortlichen für die Europäische Superliga, die weniger als 48 Stunden nach ihrer Ankündigung im April letzten Jahres nach einem Aufschrei von Fans, Regierungen und Spielern aufgelöst wurde.

Die Reaktion auf die abtrünnige Liga zwang Manchester United, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Tottenham Hotspur, Arsenal, den AC Mailand, Inter Mailand und Atletico Madrid zum Rückzug, während Real Madrid, Barcelona und Juventus Turin weiterhin nicht mitmachen.

"Unser geliebter Sport ist krank, besonders in Europa und natürlich in Spanien", sagte Perez am Sonntag auf der Generalversammlung des Vereins. "Der Fußball verliert seine Position als weltweit führende Sportart.

"Die besorgniserregendste Tatsache ist, dass das Interesse der jungen Leute am Fußball immer geringer wird. Die aktuellen Wettbewerbe, so wie sie heute konzipiert sind, ziehen das Interesse der Zuschauer nicht auf sich, außer in der Endphase."

Die Super League verklagte die UEFA und die FIFA vor einem spanischen Gericht, das sich später an den Gerichtshof der Europäischen Union in Luxemburg wandte, der sein Urteil im nächsten Jahr verkünden wird. Vollständigen Bericht lesen

"Die Super League befindet sich nach wie vor in einem europäischen Gerichtsverfahren, in dem das Monopol der UEFA im europäischen Fußball angefochten wird", sagte Perez.

Er wies auch darauf hin, wie selten die Spitzenteams im Fußball gegeneinander antreten und sagte, dass die europäischen Wettbewerbe unter der Woche den Fans Spiele zwischen "den stärksten Mannschaften und mit den besten Spielern der Welt" über das ganze Jahr hinweg bieten sollten.

"Wenn wir uns den letzten Champions-League-Finalisten Liverpool ansehen, ein historisches Team mit sechs Europapokalen, dann haben wir in 67 Jahren nur neunmal gegen sie gespielt."

