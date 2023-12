Real Madrid schlägt Liverpool und gewinnt den Champions-League-Titel an einem Abend, der von Sicherheitsproblemen geprägt war

Egal wie brenzlig die Situation auch sein mag, egal wie unwahrscheinlich ein Sieg erscheint, die Mannschaft in Weiß scheint immer einen Weg zu finden, um zu gewinnen.

Diesmal gab es kein Comeback wie gegen Paris Saint-Germain, Chelsea und Manchester City, sondern Real musste fast ein ganzes Spiel lang die Dominanz Liverpools überstehen.

Der Abend wurde jedoch leider durch Sicherheitsprobleme außerhalb des Stadions getrübt, die dazu führten, dass Fans über Tore kletterten und andere mit Tränengas angegriffen wurden - Szenen, über die noch tagelang gesprochen werden wird.

Über weite Strecken des Spiels sah es nicht gut aus; die weißen Trikots wurden ständig im Strafraum verstreut, während sie verzweifelt versuchten, eine Angriffswelle nach der anderen von Liverpool abzuwehren.

Chancen gab es für die Mannschaft von Carlo Ancelotti nur wenige, aber es brauchte nur eine. Vinicius Junior tauchte nach einer Stunde völlig unbedrängt am langen Pfosten auf, um eine flache Flanke von Federico Valverde zum 1:0 zu verwerten und Real den 14.

Real-Verteidiger Nacho bezeichnete das, was seine Mannschaft in der K.o.-Phase der Champions League geleistet hatte, als "magisch", und viele fragten sich, ob diese unwahrscheinlichen Leistungen außerhalb des Bernabeu möglich waren.

Doch wer an Real zweifelt, tut dies auf eigene Gefahr. Diese Mannschaft hat immer einen neuen Trick in petto.

Als der Schlusspfiff ertönte, brach die Real-Bank in Jubel aus und strömte auf das Spielfeld. Einige Spieler sanken vor Freude auf den Boden, andere liefen zu den Fans, um diesen Moment mit ihnen zu teilen.

Es war eine weitere Nacht der Prüfungen und Schwierigkeiten für Real in dieser Saison der Champions League, aber es gibt wenig, was irgendjemand tun kann - sogar diese bemerkenswerte Liverpooler Mannschaft - wenn Los Blancos scheinbar ein Date mit dem Schicksal haben.

Ancelotti brachte es so gut auf den Punkt, wie man es sich nur wünschen kann. "Dieser Verein ist etwas Besonderes", sagte er.

Hässliche Szenen vor dem Spiel

Die Fans von Real Madrid hatten ihren Teil des Stadions mehr als eine Stunde vor dem Anpfiff fast vollständig gefüllt und bereiteten ihren Spielern einen tosenden Empfang, als diese zum Aufwärmen aus dem Tunnel kamen.

Bei den Liverpoolern dauerte es etwas länger, bis sie sich im Stadion eingefunden hatten, aber die Fans, die bereits auf ihren Plätzen saßen, brachten den Männern in Rot ein Ständchen mit dem Lied "You'll Never Walk Alone", als die Aufwärmphase zu Ende war.

Die Atmosphäre, die von beiden Gruppen von Fans erzeugt wurde, war prickelnd und es lag eine Elektrizität in der Luft, die nur für diese Art von Anlässen reserviert ist.

Der Anpfiff verzögerte sich jedoch um mehr als 35 Minuten, weil sich vor dem Stadion unschöne Szenen abspielten, weil viele Fans nicht ins Stadion gelangen konnten und weil die Behörden Tränengas einsetzten.

Einige Menschen kletterten über die geschlossenen Tore, um in das Stadion zu gelangen, während sich an einem bestimmten Eingang ein gefährlicher Engpass bildete.

Der europäische Fußballverband UEFA gab eine Erklärung ab, in der es heißt: "Die Drehkreuze auf der Liverpooler Seite wurden von Tausenden von Fans blockiert, die gefälschte Eintrittskarten gekauft hatten, die an den Drehkreuzen nicht funktionierten."

Sie fügte hinzu: "Als die Menge vor dem Stadion nach dem Anpfiff immer größer wurde, hat die Polizei sie mit Tränengas auseinandergetrieben und aus dem Stadion vertrieben."

"Die UEFA hat Mitgefühl mit den Betroffenen und wird die Angelegenheit zusammen mit der französischen Polizei und den Behörden sowie dem französischen Fußballverband dringend weiter prüfen."

Eine Sprecherin der Pariser Polizeipräfektur sagte: "Personen ohne Eintrittskarten haben die Absperrungen überwunden und versucht, ins Stadion zu gelangen, um das Spiel zu sehen. Diese Versuche haben zu Massenbewegungen geführt."

Viele Fans mit Eintrittskarten berichten jedoch, dass sie in überfüllten Bereichen am Betreten des Stadions gehindert wurden.

In einer Erklärung erklärte Liverpool, es sei "sehr enttäuscht" über die Vorfälle außerhalb des Stadions und forderte eine formelle Untersuchung.

"Ich konnte noch nicht mit meiner Familie sprechen, aber ich weiß, dass die Familien echte Probleme hatten, ins Stadion zu kommen", sagte Liverpools Manager Jürgen Klopp nach dem Spiel.

"Ich habe ein paar Dinge gehört, die nicht gut waren, es war offensichtlich ziemlich schwierig da draußen, aber mehr weiß ich nicht."

Die Verzögerung bedeutete, dass die Mannschaften noch vor Spielbeginn zu einem zweiten Aufwärmprogramm auftauchen mussten.

Da sich beide Fangruppen auf die ursprüngliche Anstoßzeit von 21.00 Uhr vor Ort vorbereiteten - und erst fünfzehn Minuten später ein Update im Stadion erfolgte - lag eine spürbare Spannung in der Luft, und es kam zu vielen verwirrten Gesprächen zwischen den Fans.

Doch der Auftritt von FIFA-Präsident Gianni Infantino auf den Großbildschirmen weckte die Fans aus ihrem Dornröschenschlaf, als er mit lauten Buhrufen und Johlen aus dem gesamten Stadion empfangen wurde.

Als die Sängerin Camila Cabello schließlich fast eine halbe Stunde nach Spielbeginn mit dem Vorprogramm begann, versuchten die Fans beider Mannschaften abwechselnd, ihren Gesang zu übertönen, der kaum zu hören war, während Real 'Ole, Ole, Ole' und Liverpool 'Allez, Allez, Allez' sangen.

Liverpooler Dominanz

Die Verspätung hatte den Spielern sichtlich zugesetzt, denn beide Teams hatten in der Anfangsphase Mühe, einen Rhythmus zu finden. Pässe gingen daneben, Klärungsversuche wurden vereitelt, und beide Mannschaften hatten Mühe, in den gegnerischen Strafraum vorzudringen.

Die erste Chance des Spiels ergab sich nach 15 Minuten durch eine schöne Einzelleistung von Trent Alexander-Arnold, der sich an zwei Real-Verteidigern vorbeischlängelte und eine Flanke in den Strafraum schlug.

Mo Salah war zur Stelle, doch der Ball landete etwas unglücklich vor seinen Füßen, und Thibaut Courtois war zur Stelle. Kurz darauf hatte Salah seine zweite Chance, doch er schoss direkt auf den Real-Torhüter.

Es war das erste Mal, dass eine der beiden Mannschaften nachhaltigen Druck auf die andere ausüben konnte, und die Liverpooler Fans stöhnten schon bald wieder auf, als Alexander-Arnold im Strafraum gut platziert über die Latte schoss.

Nach mehr als fünf Minuten, in denen die Rothemden die Real-Abwehr immer wieder unter Druck setzten, glaubte Sadio Mane, den Führungstreffer erzielt zu haben, doch Courtois konnte seinen Schuss gerade noch mit der Hand an den Pfosten lenken.

Wie bemerkenswert diese Rettung war, zeigt die Tatsache, dass die meisten Liverpooler Fans am anderen Ende des Stadions bereits in Erwartung des Netzes zu jubeln begonnen hatten.

Zu diesem Zeitpunkt, nach fast 30 Minuten, war das Beste, was Real zustande brachte, eine überhastete Flanke von Vinicius, die für den Bruchteil einer Sekunde so aussah, als könnte sie Alisson im Tor der Liverpooler in Schwierigkeiten bringen.

Jetzt zeichnete sich ein klares Muster ab: Die Weißen waren in der eigenen Hälfte eingepfercht, verunsichert und nicht in der Lage, sich dem Liverpooler Ansturm zu entziehen.

Die Fans von Real sangen weiter, schwenkten ihre Fahnen und Schals und versuchten so, ihrer Mannschaft Leben einzuhauchen. Sie hatten die besten Plätze im Stadion, um Liverpools nahezu perfekte erste Halbzeit mitzuerleben, aber zum Glück für sie war das Einzige, was sie nicht aus nächster Nähe gesehen hatten, ein Tor.

Dann, wie aus dem Nichts, schien es, als ob die Mannschaft von Carlo Ancelotti völlig unerwartet in Führung gehen würde. Nachdem der Ball durch den Strafraum geprallt war, schob Benzema den Ball unter Alisson hindurch ins Tor, doch der Linienrichter entschied auf Abseits.

Was zunächst wie eine einfache Abseitsentscheidung aussah, dauerte am Ende eine gefühlte Ewigkeit, da die VAR-Offiziellen nicht entscheiden konnten, ob der ursprüngliche Ball von einem Liverpooler Spieler gekommen war.

Nach einer nervenaufreibenden Wartezeit war es schließlich die Mannschaft in Rot, die ausgelassen feierte, als die Abseitsentscheidung bestätigt wurde. Es war ein angemessen spannendes Ende einer packenden ersten Halbzeit.

Real stürmt

Die zweite Halbzeit begann mit einem vertrauten Bild: Liverpool übte weiterhin Druck auf die Mannschaft von Real aus, die schon bald unter der Last der Situation zu ertrinken drohte.

Es war ein seltsamer Anblick. Schließlich hat sich diese Mannschaft in diesem Wettbewerb einen Namen gemacht, indem sie immer wieder neue Rekorde aufstellte und das scheinbar Unmögliche schaffte.

Dann kam das Tor. Es war zwar gegen den Spielverlauf, denn Liverpool sah in der ersten Stunde wie die einzige Mannschaft aus, die ein Tor schießen würde, aber in Wahrheit fühlte sich dieses Tor trotzdem unvermeidlich an. Das ist immer so, wenn Real Madrid spielt.

Valverde setzte sich auf der rechten Seite durch und spielte einen flachen Pass vor das Tor, wo Vinicius am langen Pfosten den Ball ins leere Tor schoss.

Das war das Stichwort für den Tumult. Die Betontreppe im Stade de France begann zu beben, als die Real-Fans fast fünf Minuten lang feierten. Zahlreiche Fackeln wurden gezündet, als dieser Teil des Stadions rot zu leuchten begann und Rauch die kühle Pariser Luft erfüllte.

Salah gab sein Bestes, um den Ausgleich für Liverpool zu erzielen, indem er nach innen flankte und einen wunderbaren Schuss auf den langen Pfosten abfeuerte, den Courtois jedoch erneut aus vollem Lauf abwehren konnte.

Courtois rettet Madrid

Vinicius wird das Lob für seinen Siegtreffer einheimsen, aber wenn sich der Staub gelegt hat, wird man über Courtois' Leistung als eine der besten Torhüterleistungen aller Zeiten in einem Champions-League-Finale sprechen.

Als die Uhr herunterlief, hielt er Salah erneut in Schach, diesmal nach einer Ecke, als der Schuss des Ägypters in die lange Ecke flog.

"Wenn der Torhüter zum Mann des Spiels gewählt wird, läuft bei der anderen Mannschaft etwas schief. Im letzten Drittel hätten wir es besser machen können", sagte Klopp nach dem Spiel.

Mit jeder vergebenen Chance wuchs die Gewissheit, dass Madrid gewinnen würde. Die Real-Fans spürten es, die Liverpooler auch.

Obwohl Klopps Mannschaft bis zum Schluss Druck machte, begannen die Madrider Fans bereits zu feiern. Der Jubel nach dem Schlusspfiff war von Erleichterung geprägt - diese Fans wissen, was für eine Tortur dieser Abend war.

Real Madrid hätte es nicht so weit bringen dürfen. Dreimal stand das Team während der Saison kurz vor einer Niederlage, und dreimal hat es sie irgendwie überstanden.

Aber als man es nach Paris geschafft hatte, hätte man vielleicht nicht daran zweifeln sollen, dass dies das Endergebnis sein würde.

Quelle: edition.cnn.com