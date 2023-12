Rasmus Højlund beendet seine Torflaute in der Premier League und beschert Manchester United ein beeindruckendes Comeback gegen Aston Villa

Eine weitere katastrophale Abwehrleistung von United, die für die bisherige Saison der Mannschaft kennzeichnend ist, ermöglichte Villa eine 2:0-Führung in der ersten Halbzeit durch Tore von John McGinn und Leander Dendoncker nach einem Freistoß.

Nach Dendonckers Tor und auf dem Weg in den Halbzeittunnel ertönten Buhrufe im Old Trafford, wie sie bei Heimspielen von United inzwischen üblich sind.

Doch dank einer beeindruckenden Leistung, die die Mannschaft von Erik ten Hag in dieser Saison bisher vermissen ließ, drehte United das Spiel in der zweiten Halbzeit.

Zwei Tore des Teenagers Alejandro Garnacho brachten Manchester United 20 Minuten vor Schluss den Ausgleich, bevor Højlund acht Minuten vor Schluss mit einem sehenswerten Volleyschuss die Torflaute des Dänen in der Premier League beendete und ten Hag drei wichtige Punkte sicherte.

"Wir liegen [zur Halbzeit] mit zwei Toren zurück, vielleicht waren wir nicht so konzentriert", sagte Ten Hag nach dem Spiel gegenüber Prime Sport. "Aber ich denke, schon in der ersten Halbzeit haben wir ganz gut gespielt und es immer wieder versucht.

"Ich habe in der Halbzeitpause gesagt: 'Glaubt weiter daran, macht weiter, was wir machen, macht noch mehr. Dann ist es möglich. Macht das 2:1 und dann werden wir sehen, was passiert.' Ich habe ihnen vor dem Spiel gesagt, dass wir mit Arsenal und Liverpool mithalten konnten, wenn wir also unser Bestes geben, können wir jeden schlagen.

"Glaubt also daran, auch wenn ihr mit zwei zu null zurückliegt. Das spielt keine Rolle. Man muss weitermachen, Charakter zeigen, und ich denke, das haben sie heute bewiesen. Wir haben die Persönlichkeiten, die dazu in der Lage sind, und heute war es eine sehr gute Mannschaftsleistung.

United hatte vor dem Spiel am Dienstag, dem zweiten Weihnachtsfeiertag, eine katastrophale Formkurve: In den letzten vier Spielen konnte man kein einziges Tor erzielen und holte nur einen Punkt aus vier Spielen in der Premier League.

Selbst als United sich wehrte, hatte Aston Villa aufgrund der schwachen Defensive der Mannschaft eine Reihe von Möglichkeiten, Ten Hag das Weihnachtsfest zu verderben. Die Erleichterung über den Sieg war groß, nicht zuletzt, weil David Brailsford im Old Trafford anwesend war.

Das Spiel am Dienstag war das erste, seit der britische Milliardär Jim Ratcliffe den Kauf eines 25 %igen Anteils am Klub abgeschlossen hat. Brailsford, ein britischer Radsporttrainer und Sportdirektor bei Ratcliffes Unternehmen INEOS, wird zwar zweifellos durch das Comeback beflügelt, ist sich aber auch der großen Aufgabe bewusst, die vor ihm liegt.

Vor dem Spiel schrieb Ratcliffe einen offenen Brief an den Manchester United Supporters' Trust, in dem er die "entscheidende Rolle der Fans" für die Zukunft des Vereins betonte.

"Ich glaube, dass wir neben dem unbestrittenen wirtschaftlichen Erfolg des Vereins auch sportlichen Erfolg auf dem Spielfeld erzielen können. Das wird Zeit und Geduld erfordern, aber auch Strenge und ein professionelles Management auf höchstem Niveau", schrieb Ratcliffe.

"Sie sind ehrgeizig für Manchester United und wir sind es auch. Im Sport gibt es keine Garantien, und Veränderungen brauchen zwangsläufig Zeit, aber wir sind langfristig orientiert und wollen gemeinsam dazu beitragen, Manchester United dorthin zurückzubringen, wo der Verein hingehört: an die Spitze des englischen, europäischen und weltweiten Fußballs.

"Ich nehme diese Verantwortung sehr ernst."

Die Teilübernahme wurde gerade noch rechtzeitig vor dem Januar-Transferfenster abgeschlossen, obwohl es aufgrund der Financial-Fair-Play-Bestimmungen und der hohen Summen, die United für Spieler wie Højlund, André Onana, Antony und Mason Mount gezahlt hat, unklar ist, wie viel der Verein ausgeben kann.

Vor dem Spiel sagte Ten Hag, er wisse, was Ratcliffe und Brailsford für die Zukunft des Vereins wollen, und er freue sich auf die Zusammenarbeit mit ihnen.

Die Aufgabe, die vor ihm liegt, ist zweifellos gewaltig, denn während Ten Hags Amtszeit schien United mehrmals die Kurve zu kriegen, doch dann ging es wieder bergab.

Neben den Verbesserungen auf dem Spielfeld wird Ratcliffe Berichten zufolge auch die Sanierung des baufälligen Old Trafford-Stadions finanzieren, das den desolaten Zustand des Vereins widerspiegelt.

Auch wenn der Weg zurück zu den früheren glorreichen Tagen des Vereins zweifellos lang sein wird, können sich die United-Fans, Brailsford und Ratcliffe zumindest über einen erfolgreichen ersten Schritt freuen.

