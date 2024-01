Rameshbabu Praggnanandhaa: Nach dem Sieg über Magnus Carlsen war der erste Gedanke der indischen Teenager-Schachsensation, Schlaf nachzuholen

Während die meisten Leute schlummern, lehnt sich ein 16-Jähriger in seinem Stuhl zurück und hält sich vor Schreck die Hand vor den Mund. Ihm dämmert das Ausmaß dessen, was er gerade getan hat.

Rameshbabu Praggnanandhaa hat gerade Magnus Carlsen verblüfft und sich einen Platz an der Spitze des Sports gesichert, indem er den dominierenden Schachspieler besiegt hat.

Doch anstatt zu feiern, denkt Praggnanandhaa lieber an die Verdauung.

"Ich denke, es geht nur darum, ins Bett zu gehen", erklärte er gegenüber CNN Sport. "Es ist an der Zeit, ins Bett zu gehen, denn ich glaube nicht, dass ich um 2:30 Uhr morgens zu Abend essen werde."

Für Praggnanandhaa ist es der größte Moment seiner bisherigen Karriere.

Für den Jungstar, der den Spitznamen Pragg trägt, war es ein Durchbruch, als er im Februar bei den Airthings Masters - einem Online-Turnier - den fünffachen Weltmeister und die aktuelle Nummer 1 der Welt besiegte. Damit ist er der jüngste Spieler, der Carlsen geschlagen hat, seit der Superstar 2013 Weltmeister wurde.

Aber auch nach Monaten, in denen er über den Sieg nachdenken kann, bleibt Praggnanandhaa trotz des großen Trubels, der ihn begleitet hat, gelassen - eine Fähigkeit, die er schon in jungen Jahren gelernt hat.

"Selbst wenn ich Zeit gehabt hätte, glaube ich nicht, dass ich gefeiert hätte, denn normalerweise feiere ich nicht zu sehr, denn es ist ja nur ein Sieg, und es ist nur ein Sieg, und es ist ein schnelles Spiel, also gibt es noch viel mehr zu tun und viel mehr Dinge, an denen man arbeiten muss", sagte Praggnanandhaa.

"Es ist nur ein Sieg, also ist es nicht das Ende von etwas. Und ich denke, das gilt auch für eine Niederlage. Wenn man ein Spiel verliert, ist das nicht das Ende."

Beeinflusst

Praggnanandhaas ältere Schwester Vaishali, die in Chennai, Indien, geboren und aufgewachsen ist, ist ebenfalls eine erfolgreiche Schachspielerin, die 2018 eine weibliche Großmeisterin und 2021 eine internationale Meisterin werden wird.

"Sie hat angefangen zu spielen, als sie sechs Jahre alt war", sagte Praggnanandhaa.

"Damals war ich zwei Jahre alt, und wenn sie zu Hause trainierte, ging ich normalerweise hin und störte sie, und dann beschlossen meine Eltern, mir ein Schachbuch zu kaufen, und so fing es an. Dann habe ich angefangen, zu Turnieren zu gehen, und ich habe einfach angefangen zu trainieren.

Von da an verliebte sich Pragg in das Spiel. Während seine Schwester Züge machte, plante der junge Pragg mit der Hilfe seiner Eltern seinen Weg durch den Sport.

Chennai wird als "Schachhauptstadt Indiens" bezeichnet und bot Praggnanandhaa viele Möglichkeiten, sein Handwerk zu verfeinern, vor allem an der Bloom Chess Academy, wo er, wie er sagt, "viel gelernt hat".

Im Alter von sechs Jahren wurde er Zweiter bei der indischen Meisterschaft der unter Siebenjährigen, bevor er bei den Asienmeisterschaften Gold gewann; ein Moment, den er als Katapult für seinen zukünftigen Erfolg sieht.

Als er sieben Jahre alt war, gewann Praggnanandhaa 2013 den Titel bei der Jugendschachweltmeisterschaft der unter Achtjährigen. Im Jahr 2015 holte er sich dann den Titel bei der Jugendschachweltmeisterschaft der unter 10-Jährigen.

Und dann, 2016, schrieb er Geschichte.

Jugend

Während viele andere 10-Jährige mit ihren Freunden oder in der Schule Spaß hatten, trug Praggnanandhaa seinen Namen in die Rekordbücher ein.

Mit seinem Sieg in der neunten Runde des KiiT International Chess Festival in Bhubaneswar, Indien, verdiente sich Praggnanandhaa seine dritte internationale Meisternorm - eine Auszeichnung, die für besonders gute Leistungen bei einem Turnier vergeben wird.

Nachdem er bereits zwei frühere Normen erhalten hatte, wurde Praggnanandhaa im Alter von 10 Jahren, 10 Monaten und 19 Tagen internationaler Schachmeister - der jüngste überhaupt.

Im Jahr 2018 wurde er dann im Alter von 12 Jahren der damals zweitjüngste Schachgroßmeister der Welt.

Er gibt zu, dass er, nachdem er ein internationaler Meister geworden war, einen gewissen Druck verspürte, weiterzukommen und Großmeister zu werden.

"Und dann hatte ich etwa eineinhalb Jahre Zeit, um Großmeister zu werden. Aber ich denke, dass ich zu dieser Zeit an vielen Turnieren teilgenommen habe, und ich denke, dass ich zu diesem Zeitpunkt einen gewissen Druck verspürte, um Großmeister zu werden", sagte er.

"Als ich Großmeister wurde, war ich sehr erleichtert, denn ich hatte mich etwa zwei Jahre lang bemüht, mindestens zwei Turniere pro Monat zu spielen, das ist also schon eine große Leistung.

"Und es war hart. Ich war wirklich froh, dass ich die Anforderungen erfüllt habe. Ich weiß jetzt, dass ich mich wirklich darauf konzentrieren kann, mein Spiel zu verbessern, und ich spiele Schach so, wie ich es tue (während ich vorher versucht habe, Großmeister zu werden).

Nachdem er Großmeister geworden war, wurde Praggnanandhaa bei seiner Rückkehr nach Chennai von einer riesigen Menschenmenge und einer Feier in seiner alten Schule wie ein Held empfangen.

Der Sieg

Als jemand, der in einem so jungen Alter aufblühte, musste sich Praggnanandhaa erst daran gewöhnen, gegen ältere Gegner zu spielen.

"Als ich mit dem Schachspielen anfing, habe ich gegen viele ältere Spieler gespielt ... Ich war der einzige, der klein war, also ist das für mich ganz normal. Es setzt mich nicht unter Druck, denn selbst wenn ich verliere, ist das in Ordnung ... es macht keinen großen Unterschied."

Als er im Februar gegen Carlsen antrat, standen die Chancen für Praggnanandhaa denkbar schlecht.

Als fünffacher Weltmeister und Nummer 1 der Welt ist Carlsen der dominanteste Spieler in der jüngeren Geschichte dieses Sports.

Doch Praggnanandhaa blieb ruhig und präzise, und als Carlsen einige untypische Fehler machte, nutzte er diese aus und holte sich einen berühmten Sieg.

Damit ist Praggnanandhaa nach Viswanathan Anand und Pentala Harikrishna erst der dritte indische Großmeister, der gegen den Norweger gewonnen hat.

Auch wenn Praggnanandhaa seinen Sieg nicht allzu sehr feierte, so zeigten ihm doch die Reaktionen und das Lob, das er von einigen seiner Landsleute erhielt - insbesondere von Kricketspieler Sachin Tendulkar, der als einer der besten Schlagmänner aller Zeiten gilt - die Bedeutung seines Sieges.

"Es war toll zu sehen, dass so viele Menschen das Schachspiel verfolgen. Ich denke, dass das Schachspiel eine große Unterstützung erfährt, und das ist sehr gut für das Schachspiel", erklärte Praggnanandhaa. "Es ist einfach schön zu sehen, dass andere Menschen, andere Sportler und Berufstätige ... das Schachspiel verfolgen und sich dafür interessieren. Und das ist einfach schön und eine tolle Sache für das Schach."

Trotz seines zarten Alters hat Praggnanandhaad eine Bewertung des Internationalen Schachverbandes (FIDE) von über 2600 und steht auf Platz 108 der Weltrangliste.

Jetzt hofft Praggnanandhaa, "in die Top 10 (der Welt) zu kommen und zu versuchen, in naher Zukunft um die Weltmeisterschaft zu spielen".

Auf die Frage, ob er sich in einem so jungen Alter als Leitfigur für junge Schachfans sieht, ist Pragg, ähnlich wie bei seinem ruhigen Auftreten, angemessen bescheiden, was solche Erwartungen angeht.

"Ich denke, einige Leute sehen mich vielleicht (als Vorbild)", erklärte er. "Ich weiß nicht, denn ich denke, für mich sind alle Spitzenspieler Vorbilder, weil jeder von ihnen andere Qualitäten hat, von denen man lernen kann. Und wenn jemand etwas von mir lernen kann, ist das gut.

