Rafael Nadal zieht nach der verletzungsbedingten Absage von Alexander Zverev ins Finale der French Open der Herren ein

Nachdem er den ersten Satz mit 7:6 (8) im Tie-Break verloren hatte, führte Zverev im zweiten Satz des Halbfinalspiels mit 6:5, als der Deutsche bei einem Vorhandschlag mit dem Knöchel umknickte. Zverev stürzte sofort und schrie vor Schmerzen, während er sich den rechten Knöchel umklammerte.

Der 25-Jährige musste in einem Rollstuhl vom Platz gebracht werden, bevor er schließlich auf Krücken zurückkam und sich an die Zuschauer wandte. Die Zuschauer spendeten Zverev tosenden Beifall, als er die Hand des Stuhlschiedsrichters schüttelte und Nadal umarmte.

Trotz der Verletzung war Nadal siegreich und setzt seine Suche nach seinem 14. Titel in Roland Garros und seinem 22. Am Sonntag trifft er auf den Norweger Casper Ruud, der im Halbfinale den Kroaten Marin Cilic mit 3:6, 6:4, 6:2, 6:2 besiegte und damit zum ersten Mal in seiner Karriere ein Grand-Slam-Finale erreichte.

In diesem Halbfinale kam es zu einer kuriosen Situation.

In der Mitte des dritten Satzes stürmte eine Zuschauerin auf dem Court Philippe Chatrier auf den Platz und schien sich ans Netz zu binden.

Die Demonstrantin kniete friedlich nieder und trug ein weißes T-Shirt mit einer Botschaft in schwarzer Tinte auf der Vorder- und Rückseite. Beide Spielerinnen wurden vom Platz begleitet, während die Person von den Sicherheitskräften abgeführt wurde.

Das Spiel wurde für etwa 10 Minuten unterbrochen.

