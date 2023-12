Rafael Nadal: Wird der spanische Star seinen großen Rivalen Roger Federer übertreffen?

Kann er Roger Federer einholen? Kann er seinen großen Rivalen an der Spitze des Herrentennis ablösen und der erfolgreichste männliche Tennisspieler aller Zeiten werden?

Mit seinem Sieg über Dominic Thiem im Finale der French Open am Sonntag hat der Spanier nun 18 Grand-Slam-Titel gewonnen und liegt damit nur noch zwei hinter dem großen Schweizer.

Der Sieg verlieh der Geschichte der beiden eine weitere Wendung und gab ihnen neuen Auftrieb für die letzten Phasen ihrer bemerkenswerten Karrieren.

Obwohl er seinen Rekord auf erstaunliche 12 French-Open-Titel ausbaute, ist Nadal daran gewöhnt, dass seine Erfolge untrennbar mit denen von Federer verbunden sind, und er hatte seine Antwort parat.

"Um ehrlich zu sein, mache ich mir darüber keine großen Sorgen." sagte Nadal den Reportern in Roland Garros.

"Man kann nicht die ganze Zeit frustriert sein, weil der Nachbar ein größeres Haus hat als man selbst, oder einen größeren Fernseher oder einen besseren Garten. Das ist nicht die Art, wie ich das Leben sehe."

Wer den größten Garten hat, wird eines der großen Rätsel des Tennis bleiben, aber Nadal wird seinen Vorrat an häuslichen Analogien wohl noch eine Weile brauchen.

Das ist kaum verwunderlich, wenn man die außergewöhnlichen Leistungen der beiden Männer betrachtet. Mit 38 gewonnenen Grand-Slam-Turnieren haben sie eine der spannendsten Rivalitäten im Tennis geschaffen.

Fesselnde Rivalität

Nadal gewann 2005 in Paris seinen ersten Grand-Slam-Titel und besiegte dabei den damaligen vierfachen Major-Champion Federer. Seitdem haben sich die beiden auf der ganzen Welt duelliert und das Herrentennis mit einer Rivalität, die Millionen von Menschen in ihren Bann gezogen hat, auf ein neues Niveau gehoben.

In reinen Zahlen ausgedrückt, hat Federer in seiner Karriere 101 Turniere gewonnen und dabei allein über 124 Millionen Dollar an Preisgeldern kassiert. Nadal hat 82 Turniere gewonnen und dabei fast 110 Millionen Dollar Preisgeld kassiert.

Doch allein der Begriff "Federer-Nadal" erinnert an eine Ära des beispiellosen Duos, wobei der scheinbar mühelose Stil des Schweizers in starkem Kontrast zur muskulösen, grüblerischen Intensität des Spaniers steht.

Wenn Nadal Ende des Monats in Wimbledon antritt, wird er zweifellos ständig daran erinnert werden, dass er bis auf einen Grand Slam an Federer heranrücken kann.

Die Zeit ist natürlich auf seiner Seite. Mit 33 Jahren ist er vier Jahre jünger als Federer, und der Schweizer hat zugegeben, dass er kurz vor dem Ruhestand steht. Und nur wenige würden daran zweifeln, dass Nadal noch zwei oder drei weitere French-Open-Titel gewinnen kann, wenn sein Körper stark bleibt.

Federer regiert jedoch in Wimbledon, und seine acht Titel sind die perfekte Antwort auf diejenigen, die Nadals Erbe wegen seiner Dominanz bei den French Open schmälern wollen.

Verletzungssorgen

Den größten Kampf hat Nadal aber wohl mit sich selbst auszutragen. Der Spanier schätzt, dass er bisher etwa 15 Grand-Slam-Turniere verletzungsbedingt verpasst hat.

Sein Kampf gegen die chronischen Knieprobleme, die seine Karriere geplagt haben, ist gut dokumentiert, aber auch der Rest seines Körpers hat gelitten.

Letztes Jahr erklärte Nadals Onkel Toni, sein langjähriger Trainer, gegenüber Reportern, dass sein Neffe "seit 2005 mit Schmerzen und Schmerzmitteln lebt".

Das vergangene Jahr war für Nadal besonders schwierig. Im September letzten Jahres musste er sein US-Open-Halbfinale gegen Juan Martin del Potro mit einer Knieverletzung aufgeben und spielte für den Rest des Jahres nicht mehr.

Im November wurde er am Knöchel operiert, kehrte aber zurück und erreichte das Finale der Australian Open, wo er gegen Novak Djokovic in zwei Sätzen verlor.

Im März musste er in Indian Wells wegen eines Knieproblems sein Halbfinalspiel gegen Federer absagen.

Anschließend legte Nadal eine fünfwöchige Pause ein, bevor er drei Sandplatzturniere zur Vorbereitung auf die French Open spielte.

Sein Sieg gegen Federer im Halbfinale deutete darauf hin, dass er wieder voll auf der Höhe ist.

"Die Art und Weise, wie er den Platz verteidigt und auf Sand spielt, gibt einem ein unangenehmes Gefühl", sagte Federer nach dem Spiel zu Reportern. "Es gibt niemanden, der auch nur annähernd so gut spielt wie er.

"Ich weiß nicht einmal, wen ich suchen muss, um mit jemandem zu trainieren, der wie er spielt. Das habe ich während des Matches gedacht. Es ist einfach erstaunlich, wie er aus der Tiefe spielt und dann in der Lage ist, von der Grundlinie hin- und herzuspringen. Es ist einfach sehr interessant."

Auf der Suche nach der Seele

Nadals Erfolg in Paris erscheint umso bemerkenswerter, wenn man bedenkt, dass er nach seiner Niederlage gegen Dominic Thiem im Halbfinale der Barcelona Open im April gezwungen war, seine Einstellung "drastisch zu ändern".

"Mental habe ich etwas an Energie verloren, weil ich zu viele Probleme hintereinander hatte", sagte er Reportern in Paris.

"Mental habe ich mich nicht wohl gefühlt. Ich habe mir zu viele Sorgen um meine Gesundheit gemacht und war, um ehrlich zu sein, zu negativ.

"Nach der ersten Runde in Barcelona war ich in der Lage, für ein paar Stunden allein im Zimmer zu bleiben und darüber nachzudenken, was los ist und was ich tun muss.

"Eine Möglichkeit wäre gewesen, eine Weile zu pausieren und meinen Körper zu erholen. Die andere wäre gewesen, meine Einstellung und meine Mentalität drastisch zu ändern, um die nächsten Wochen zu spielen."

Diese Änderung erwies sich als die richtige Entscheidung für Nadal, der sich bei der Bewältigung seines Arbeitspensums offenbar eine Scheibe von Federer abschneiden konnte. Der Schweizer entschied sich, die French Open von 2016 bis 2018 auszulassen, um seinen Körper und Geist auf Wimbledon vorzubereiten, das er zuletzt 2017 gewonnen hatte.

Drei sind eine Menge

Beide Spieler sind sich jedoch bewusst, dass ihnen eine weitere Bedrohung im Nacken sitzt.

Der Serbe Djokovic hat sich zu einem ständigen Ärgernis für die Chancen beider Männer auf weiteren Ruhm entwickelt und hat selbst 15 Grand-Slam-Titel auf seinem Konto.

Im Alter von 32 Jahren könnte Djokovic beide noch überholen.

Zusammen hat das Trio 53 der letzten 64 Grand-Slam-Titel im Einzel der Männer und alle letzten 10 gewonnen.

Vorerst werden jedoch alle Augen auf Wimbledon gerichtet sein, wo Djokovic Titelverteidiger ist.

Nadal hat seit 2010 nicht mehr in Wimbledon gewonnen. Seitdem hat er nur drei Grand-Slam-Titel außerhalb von Paris gewonnen, und zwar bei den US Open 2010, 2013 und 2017.

Der Spanier verlor im vergangenen Jahr im Halbfinale von Wimbledon gegen Djokovic und sagt, er sei "sehr nahe dran" gewesen, einen weiteren Titel auf dem Rasen im Südwesten Londons zu gewinnen.

"Wie jeder weiß, liebe ich es, auf Rasen zu spielen", fügte er in Paris hinzu. "Und wie jeder weiß, bin ich nicht in der Lage, so viele Wochen hintereinander zu spielen wie vor zehn oder acht Jahren.

"Ich werde also nicht vor Wimbledon spielen. Die Erfahrung sagt mir, dass ich mich dann richtig vorbereiten muss, gut trainieren und vielleicht ein paar Matches, ich weiß nicht, vorher spielen muss."

Das Geschichtsbuch winkt, aber wer von den beiden Großen - oder besser gesagt drei - am Ende ihrer Karriere an der Spitze steht, ist noch nicht entschieden.

Die Ära "Federer-Nadal" ist noch nicht vorbei.

