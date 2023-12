Highlights der Geschichte

Rafael Nadal: Wer kann den "King of Clay" bei den French Open stoppen?

Nadal will 11. Titel bei den French Open

Seine Bilanz in Roland Garros liegt bei 79:2 Siegen und Niederlagen

Mögliche Gegner von Nadal sind Novak Djokovic und Dominic Thiem

French Open beginnen am Sonntag

Der Spanier, der als "King of Clay" bezeichnet wird, ist der haushohe Favorit auf seinen elften Titel in Roland Garros.

Und wenn man bedenkt, dass er vor kurzem den Rekord für die meisten gewonnenen Tennissätze in Folge aufgestellt hat - und das alles auf seinem geliebten Sandplatz -, dann wäre es ziemlich weit hergeholt, woanders nach einem Sieger zu suchen.

Nehmen wir diese erstaunliche Statistik: Nadal hat eine 79:2-Sieg-Niederlagen-Bilanz bei den French Open, wo das Best-of-Five-Satzformat den 31-Jährigen noch schwerer zu besiegen macht. Er hat nur 2009 in der vierten Runde gegen den Schweden Robin Soderling und 2015 im Viertelfinale gegen Novak Djokovic verloren.

Außerdem hat Nadal in der Vorbereitung auf das Turnier fleißig seine Trophäen auf Sand erweitert und in Monte Carlo, Barcelona und am Sonntag bei den Italian Open in Rom triumphiert.

"Rafa ist für mich der klare Favorit auf Platz 11", sagte der sechsfache Grand-Slam-Sieger Boris Becker, der Djokovic trainierte, als der Serbe vor drei Jahren Nadal in Paris besiegte, gegenüber CNN Sport.

"Er ist bei weitem der Favorit. Es gibt noch ein paar andere, die in Frage kommen, aber ich würde sie nicht einmal nennen, denn wenn Rafa gesund und verletzungsfrei bleibt, sehe ich niemanden außer ihm, der es schaffen könnte.

Aber wenn es bei den French Open zu einer monumentalen Überraschung kommen sollte, wer könnte dann auf der anderen Seite des Netzes stehen? Beginnen wir mit diesem Quintett, zu dem der abwesende Roger Federer nicht gehört.

Novak Djokovic

Djokovic ist nicht mehr der Spieler, der er 2016 war, als er die French Open gewann und damit der erste Mann seit Rod Laver im Jahr 1969 wurde, der vier Majors in Folge gewann. Nachlassende Konzentration, nachlassende Intensität und eine Ellbogenverletzung, die in diesem Jahr operiert werden musste, haben zu einer - für seine Verhältnisse - besorgniserregenden Flaute beigetragen.

Djokovic war jedoch in seiner gesamten Karriere der härteste Gegner von Nadal - er hat immer noch die meisten direkten Duelle gewonnen und ihn sieben Mal auf Sand besiegt. Kein anderer kommt da heran.

Und sein Auftritt gegen Nadal im Halbfinale von Rom am Samstag hat ihn ermutigt. Djokovic testete Nadal, bevor er mit 7-6 (7-4) 6-3 unterlag. Ein Zeichen für das Unbehagen, das Nadal im Spiel gegen Djokovic verspürt, war, dass er oft passiv war und im ersten Satz eine 5:2-Führung aus der Hand gab.

Sollten die beiden bei den French Open erneut aufeinandertreffen, wird der 12-fache Grand-Slam-Sieger Djokovic trotz des Endergebnisses sicherlich davon profitiert haben, dass er in der Ewigen Stadt gegen Nadal gespielt hat. Es war das erste Aufeinandertreffen der beiden seit Madrid im vergangenen Jahr, und der Abstand war weitaus geringer, als er es manchmal war.

Für Djokovic war der Auftritt in Rom das erste Halbfinale seit dem Wimbledon-Warm-up in Eastbourne im vergangenen Juni. Nach der Trennung von Tennislegende Andre Agassi und dem ehemaligen Top-10-Profi Radek Stepanek hat er sich wieder mit dem einflussreichsten Trainer seiner Karriere, Marian Vajda, zusammengetan.

Aber hat Djokovic in dieser Phase seines Comebacks das Zeug dazu, Nadal in der Best-of-Five-Serie zu schlagen?

Dominic Thiem

Nadal hat in seiner rund 13 Jahre währenden Karriere auf Sand nur 36 Mal verloren.

Doch der Österreicher Thiem ist einer von drei Spielern, die den Mallorquiner auf Sand mindestens dreimal besiegt haben, nach dem French-Open-Sieger von 2004, Gaston Gaudio, und Djokovic. Thiem war es, der Nadals Satzserie in Madrid diesen Monat beendete.

Der 24-jährige Thiem ist ein elektrisierender Schlagmacher, und auf Sand hat er mehr Zeit, seine großen Schwünge zu machen. Er hat die Kraft, Nadal zu überrumpeln und bewegt sich vor allem auf Sand brillant.

Dennoch muss die Nummer 8 der Welt in der ersten Woche gut vorankommen, um eine Chance zu haben, Nadal zu verdrängen.

Und man bedenke, dass etwa drei Wochen, nachdem Thiem Nadal letztes Jahr in Rom bezwungen hatte, Nadal seinen jüngeren Rivalen im Halbfinale der French Open vernichtete.

Fabio Fognini

Der Italiener ist unbestreitbar eines der Enfants terrible des Tennis.

Zu seinen Indiskretionen gehört, dass Fognini letztes Jahr bei den US Open aus dem Doppelwettbewerb geworfen wurde, nachdem er bei seiner Einzel-Niederlage eine Schiedsrichterin beleidigt hatte. Wenn er sich noch einmal so benimmt, könnten die Tennisbehörden ihn für zwei Majors sperren.

Aber wenn er sich konzentrieren kann, ist Fognini einer der besten Spieler der Welt auf Sand und verfügt über ein breites Repertoire. Sein einziges Grand-Slam-Viertelfinale erreichte er 2011 in Paris, wo er allerdings Djokovic den Vortritt lassen musste.

Die Nummer 19 der Welt hat Nadal noch keine drei Mal auf Sand geschlagen - dafür aber zwei Mal in Rio und Barcelona im Jahr 2015.

Fogninis Sieg in Rio war umso beeindruckender, als er den ersten Satz verlor - seit 2014 haben nur drei Spieler Nadal auf Sand geschlagen, nachdem er den ersten Satz abgegeben hatte. Dass Fognini über eine hervorragende Spielfeldabdeckung verfügt, bewies er in Rio mit seiner unglaublichen Aufholjagd beim Matchball.

Der 30-Jährige weiß auch, wie es sich anfühlt, Nadal bei einem Grand Slam zu schlagen. Bei den US Open 2015 gelang es ihm als erstem Mann, einen Zwei-Satz-Rückstand gegen den Spanier aufzuholen.

Um sein Selbstvertrauen weiter zu stärken, gewann er letzte Woche in Rom den ersten Satz gegen Nadal, während seine Frau Flavia Pennetta - die US-Open-Siegerin von 2015 - zusah. Ein Knieproblem könnte ihn danach behindert haben.

Kei Nishikori

Im Gegensatz zu Thiem, Djokovic und Fognini hat der Japaner Nishikori Nadal noch nie auf Sand besiegt. Dafür muss man sich nicht schämen.

Doch im Finale der Madrid Open 2014 war er auf dem besten Weg dazu - und zwar überzeugend.

Zwar waren die schnelleren Bedingungen in der spanischen Hauptstadt noch nie nach Nadals Geschmack, aber es ist immer noch Sand, und Nishikori führte mit 6:2 und 4:2 vor einem fassungslosen, parteiischen Publikum.

Leider litt der US-Open-Finalist von 2014 unter den Auswirkungen einer Rückenverletzung, verlor den zweiten Satz und gab im dritten Satz bei 0:3 auf.

Nadals Trainer, sein Onkel Toni, gab hinterher zu: "Wir haben den Sieg nicht verdient, er hat ihn verdient. Er hat die ganze Zeit besser gespielt als wir. Wir sind nicht wirklich zurückgekommen. Er war verletzt."

Der 28-jährige Nishikori hatte Nadal 2016 in Barcelona ebenfalls knapp geschlagen und ihn bei den Olympischen Spielen in Rio 2016 auf Hartplatz um die Bronzemedaille gebracht, aber die Müdigkeit war wahrscheinlich ein Faktor für den 16-fachen Grand-Slam-Sieger. Nishikori ist mit einer Bilanz von 119:38 Siegen und Niederlagen auch in entscheidenden dritten oder fünften Sätzen ein starker Spieler.

Er kehrt immer noch von einer Handgelenksoperation zurück - Verletzungen sind für den Japaner ein ständiges Thema - aber ein weiterer Pluspunkt ist, dass er im April das Finale in Monte Carlo erreicht hat, obwohl er gegen Nadal mit 6:3 und 6:2 verlor.

Alexander Zverev

Auf der Suche nach dem nächsten großen Ding in einer Welt nach den Big Four setzt die ATP einen großen Teil ihrer Eier in den Korb von Zverev. Das ist verständlich.

Er ist zwar erst 21 Jahre alt, aber Zverev, der von seinem deutschen Landsmann Becker betreut wird, hat bereits drei Masters-Turniere gewonnen, darunter in Madrid, als er im Finale seinen Freund Thiem besiegte. Nach Federer und Nadal ist es Zverev, der in der Masters Series-Rangliste als nächster kommt.

Zverev hat viel Kraft, wie man es von einem 1,90 Meter großen Spieler erwarten würde. Aber er bewegt sich für seine Größe außergewöhnlich gut.

Zverev wehrte 2016 in Indian Wells einen Matchball gegen Nadal ab, verlangte ihm ein Jahr später bei den Australian Open fünf Sätze ab und nahm dem "King of Clay" am Sonntag einen Satz ab. Hätte es im dritten Satz keine Regenunterbrechung gegeben, als er mit einem Break führte, hätte er sich vielleicht durchsetzen können.

Aber es wäre in der Tat eine große Aufgabe für Zverev, Nadal bei den French Open zu schlagen. Er startet als Zweitplatzierter und wird daher erst im Finale auf Nadal treffen.

Und Zverev hat trotz seiner Erfolge auf der ATP-Tour noch nie ein Grand-Slam-Viertelfinale erreicht oder einen Top-50-Spieler bei einem Major besiegt.

