Rafael Nadal weiß nicht, ob er im Halbfinale von Wimbledon gegen Nick Kyrgios fit sein wird

Der Spanier setzte sich am Mittwoch in einem zermürbenden Fünf-Satz-Spiel gegen Taylor Fritz in vier Stunden und 20 Minuten mit 3:6, 7:5, 3:6, 7:5 und 7:6 durch, schien aber zeitweise mit einer Verletzung am Unterleib zu kämpfen.

Mehr als einmal blieb Nadal nach einem Schlag zusammengekauert liegen und hielt sich die Taille. Der zweimalige Wimbledon-Champion rief im zweiten Satz den Trainer zu sich, um sich untersuchen zu lassen, bevor er schließlich eine medizinische Auszeit nahm und den Platz zur Behandlung verließ.

"Ich weiß es nicht", sagte Nadal laut Reuters auf die Frage, ob er gegen Kyrgios antreten werde. "Ehrlich gesagt, kann ich Ihnen keine klare Antwort geben, denn wenn ich Ihnen eine klare Antwort geben würde und morgen etwas anderes passiert, wäre ich ein Lügner."

Nach dem Match gab Nadal zu, dass er darüber nachdachte, sich aus dem Viertelfinal-Duell zurückzuziehen.

"Ich wollte mir einfach eine Chance geben", fügte er hinzu. [Es ist nicht leicht, das Turnier zu verlassen, es ist nicht leicht, Wimbledon zu verlassen, auch wenn der Schmerz groß war. Ich weiß es nicht. Ich wollte es beenden. Ich habe gekämpft. [Ich bin stolz auf meinen Kampfgeist und auf die Art und Weise, wie ich es geschafft habe, unter diesen Bedingungen konkurrenzfähig zu sein.

"Ich bin es gewohnt, Schmerzen auszuhalten und mit Problemen zu spielen. Wenn ich mich so fühle, wie ich mich gefühlt habe, dann liegt das daran, dass etwas in [meinem] Unterleib nicht in Ordnung ist.

"Aber sehen wir mal. Ich hatte diese Gefühle schon seit ein paar Tagen. Zweifellos war heute der schlimmste Tag, es war eine deutliche Zunahme der Schmerzen und der Einschränkungen."

Nadal spielte durch die Schmerzgrenze hindurch, um seinen 14. French-Open-Titel in diesem Jahr zu gewinnen, und erhielt vor jedem Spiel Injektionen in seinen Fuß. In einer Pressekonferenz nach dem Spiel in Roland Garros sagte Nadal, dass er in seiner 21-jährigen Karriere "jeden einzelnen Tag" Schmerzen ertragen musste.

Der 22-fache Grand-Slam-Champion war nach der Behandlung seiner Fußverletzung, die ihn während der French Open geplagt hatte, vor dem Turnier in Wimbledon verletzungsbedingt unsicher, doch nun hat er zum achten Mal in seiner Karriere das Halbfinale im All England Club erreicht.

