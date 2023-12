Rafael Nadal steht im Halbfinale von Wimbledon und strebt nach seinem 23. Grand-Slam-Titel

Das Match begann gut für den Spanier, als er seinem amerikanischen Gegner früh im ersten Satz den Aufschlag abnahm. Fritz konterte jedoch und holte sich fünf Spiele in Folge, um den ersten Satz mit 6:3 zu gewinnen.

Als Fritz im zweiten Satz mit 4:3 führte, wurde ein Trainer auf den Platz gerufen, um den zweimaligen Wimbledonsieger zu untersuchen. Schließlich nahm er eine medizinische Auszeit und verließ den Platz, um sich behandeln zu lassen. Trotz dieser Schwierigkeiten kämpfte sich Nadal zurück und gewann den zweiten Satz, indem er im letzten Spiel ein Break zum 7:5-Sieg schaffte und damit den Ausgleich herstellte.

Nachdem Fritz den dritten Satz mit 6:3 für sich entschieden hatte, stand er im vierten Satz bei einer 5:4-Führung kurz vor dem Sieg, während Nadal aufschlug, um das Match zu verlängern.

Nadal gewann die nächsten drei Spiele, um einen entscheidenden fünften Satz zu erzwingen.

Im fünften Satz lagen beide Spieler mit 4:4 gleichauf, bevor der 24-jährige Fritz erneut mit 5:4 in Führung ging und Nadal zum Matchgewinn aufschlug. Wie schon so oft konnte der Spanier ein weiteres Spiel zum 5:5 ausgleichen und erzwang schließlich den Tiebreak des Matches.

Von dort aus zog Nadal an Fritz vorbei und ging mit 5:0 in Führung, bevor er den Tiebreak mit 10:4 gewann.

"Der Körper ist im Allgemeinen in Ordnung, natürlich läuft im Bauch etwas nicht gut ... Ich musste einen Weg finden, ein bisschen anders aufzuschlagen. In vielen Momenten habe ich gedacht, dass ich vielleicht nicht in der Lage sein werde, das Match zu beenden, aber der Platz, die Energie, ist etwas anderes, also ja", sagte Nadal im Interview auf dem Platz.

Mit dem Sieg verbessert Nadal seine Bilanz in Viertelfinalspielen in Wimbledon auf 8:0 und ist der dritte Mann in der Open Era, der im Alter von 36 Jahren oder älter das Halbfinale von Wimbledon im Einzel erreicht.

Nadal war gezwungen, seine Teilnahme an Wimbledon 2021 aufgrund von Ermüdungserscheinungen zurückzuziehen, und kämpft nun um einen rekordverdächtigen 23. Grand-Slam-Titel im Herreneinzel und den dritten im All England Lawn Tennis Club.

Im anderen Viertelfinalspiel der Herren am Mittwoch besiegte der Australier Nick Kyrgios den Chilenen Cristian Garin in zwei Sätzen mit 6:4, 6:3, 7:6 (7:5) und erreichte damit zum ersten Mal in seiner Karriere ein Halbfinale bei einem Grand Slam. Der 27-Jährige ist außerdem der erste australische Spieler, der seit 17 Jahren das Halbfinale von Wimbledon erreicht hat.

"Ich dachte, ich würde nie ein Halbfinale bei einem Grand Slam erreichen. Ehrlich gesagt, dachte ich, mein Schiff sei abgefahren. Offensichtlich bin ich in meiner Karriere früher nicht so gut zurechtgekommen und habe dieses kleine Zeitfenster verpasst, aber ich bin wirklich stolz darauf, wie ich hierher zurückgekommen bin und wie ich mit meinem Team eine Leistung gezeigt habe", sagte Kyrgios nach dem Match.

Nadal wird am Freitag auf dem Centre Court das Halbfinale gegen Kyrgios bestreiten.

