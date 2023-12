Rafael Nadal spielt die Titelerwartungen vor dem Comeback in Brisbane herunter

Der 22-fache Grand-Slam-Champion, der sich auf die Australian Open im nächsten Monat vorbereitet, zog sich das Problem bei seiner Zweitrunden-Niederlage im Melbourne Park im Januar zu und trat in der vergangenen Saison nach einer Operation im Juni nicht mehr an.

Nadals Konkurrenten, darunter der Weltranglistenerste Novak Djokovic, glauben, dass er bei seiner Rückkehr in Bestform sein wird, doch der 37-Jährige spielte die Erwartungen an einen Titel in seiner wahrscheinlich letzten Saison auf der Tour herunter.

"Es ist unmöglich, heute an den Gewinn von Turnieren zu denken", sagte Nadal am Freitag der australischen Associated Press. "Was wirklich möglich ist, ist, das Comeback zu genießen. Ich erwarte nicht viel ... ein Jahr ohne auf dem Platz zu stehen."

Nadal hat sein Training in den letzten Monaten intensiviert und trainierte mit dem Weltranglistenachten Holger Rune im Queensland Tennis Centre, nachdem er am Donnerstag in Australien angekommen war.

Der Spanier, der auf Platz 672 der Weltrangliste abgerutscht ist, sagte, er fühle sich viel besser als vor einem Jahr, fügte aber hinzu, dass er sich noch keine langfristigen Ziele setzen könne.

"Ich weiß nicht, wie es weitergehen wird", sagte Nadal. "Ich bin kein Spieler, der versucht vorherzusagen, was kurzfristig passieren kann, und mittelfristig ist es noch schwieriger.

"Ich muss die Widrigkeiten akzeptieren und wissen, dass es nicht perfekt sein wird, aber ich muss jeden Tag mit der richtigen Einstellung kommen."

Das Brisbane International beginnt am Sonntag, während die Australian Open vom 14. bis 28. Januar laufen.

Quelle: edition.cnn.com