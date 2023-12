Rafael Nadal sagt, dass es ihm und seiner Familie nach der Geburt des ersten Kindes "sehr gut" geht

Letzte Woche begrüßten Nadal und seine Frau Maria Francisca Perello das erste Kind des Paares, Rafael Nadal Perelló, und der 36-jährige Tennisstar meldete sich am Donnerstag auf Twitter, um zu berichten, wie es der Familie geht.

"Hallo an alle. Nach ein paar Tagen und vielen Nachrichten der Zuneigung wollte ich mich einfach bei euch allen bedanken", schrieb der 22-fache Grand-Slam-Sieger. "Wir sind sehr glücklich und es geht uns allen sehr gut! Eine große Umarmung."

Nadal hat nicht mehr gespielt, seit er sich beim Laver Cup mit seinem langjährigen Rivalen Roger Federer zusammengetan hat - es war das letzte Match des Schweizer Stars nach einer bewegten Karriere.

Der Höhepunkt des Abends war das von der Fotografin Ella Ling eingefangene Bild von Nadal und Federer, die Hand in Hand sitzen und unkontrolliert schluchzen, während Ellie Goulding "Still Falling For You" singt.

Der Spanier hat noch nicht bestätigt, ob er im Jahr 2022 an weiteren Wettkämpfen teilnehmen wird.

Das Paris Masters ist das nächste große Turnier im ATP-Kalender, das am 21. Oktober beginnt, während die ATP Finals vom 13. bis 20. November im italienischen Turin stattfinden, für das sich Nadal qualifiziert hat.

In der Zwischenzeit hat Nadal bestätigt, dass er gegen Casper Ruud, den er im diesjährigen French-Open-Finale besiegt hat, in einer Reihe von Exhibition Matches in Südamerika antreten wird, die im November in Buenos Aires, Argentinien, beginnen.

Quelle: edition.cnn.com