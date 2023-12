Rafael Nadal sagt, dass er aufgrund von Verletzungen "jeden Tag" Schmerzen hat

Nach seinem Achtelfinalsieg gegen David Goffin - der in einem gigantischen Tiebreak des dritten Satzes entschieden wurde - humpelte Nadal in die Pressekonferenz nach dem Spiel, was einen Journalisten dazu veranlasste, ihn nach seinen offensichtlichen Beschwerden zu fragen.

"Nein, keine Sorge", antwortete der 21-fache Grand-Slam-Champion. "Wenn ich spiele, tut mir manchmal der Fuß weh. Wenn Sie mich jeden Tag sehen würden, würden Sie sich keine Sorgen machen. Ich habe immer Schmerzen im Fuß, besonders nach einem dreistündigen Match oder einem langen Training. Dann kann ich nur noch schlecht laufen.

"Aber ich habe eine chronische Verletzung, die sich nicht behandeln lässt. Das ist ein Teil meines Lebens, und das ist der Nachteil, wenn ich das Spiel nicht früher beenden kann. Kurzfristig denke ich, dass es mir körperlich gut geht, aber was meine Füße betrifft, so müssen sie sich an den Wettkampf anpassen. Sie müssen sich an die Belastung anpassen, die Spiele wie heute für mich bedeuten.

"Kurzfristig geht es mir, wie gesagt, gut, aber ich bin mir auch der morgigen Situation bewusst. Es ist ein bisschen komplizierter, weil ich morgen mit mehr Problemen aufwachen kann, und wir müssen das akzeptieren und uns dem stellen."

Nadal war während seiner gesamten Karriere von Verletzungen geplagt und hat sich gerade erst von einer Rippenverletzung erholt, die er sich im März in Indian Wells zugezogen hatte und die seine Teilnahme an den bevorstehenden French Open zu gefährden schien.

Allein im letzten Jahr litt Nadal zu Beginn der Saison an einer Rückenverletzung und musste dann die zweite Hälfte des Jahres 2021 mit einer Fußverletzung aussetzen. Diese Auszeit bedeutete, dass er weder in Wimbledon noch bei den Olympischen Spielen antreten konnte.

Umso beeindruckender war es, dass er Anfang 2022 bei den Australian Open sein rekordverdächtiges 21. Grand-Slam-Turnier gewinnen konnte und damit seine persönliche Bestmarke von 20:0 in einer Saison aufstellte.

