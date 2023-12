Höhepunkte der Geschichte

Rafael Nadal "lebt seit 2005 mit Schmerzen und Schmerzmitteln

Toni Nadal hofft, dass sein Neffe nach seiner Hüftverletzung im Davis Cup zurückkehren kann

Spanien spielt vom 6. bis 8. April in Valencia gegen Deutschland

Toni Nadal sagt, der Spieler habe seit 2005 ständig Schmerzen gehabt

Doch die Intensität, mit der Nadal sein Spiel betreibt, hat ihren Preis.

So sehr, dass der 16-fache Grand-Slam-Sieger ein paar seiner Titel gegen etwas weniger Schmerzen eintauschen würde, so sein Onkel Toni - der Mann, der die Karriere des Spielers am meisten geprägt hat, abgesehen von Nadal selbst natürlich.

Nadal "lebt seit 2005 mit Schmerzen und Schmerzmitteln", sagte Toni am Donnerstag auf der Konferenz Congreso Murcia Sport & Business in Murcia, Spanien.

"Aus diesem Grund hat er sein Wohlbefinden über die Siege gestellt und hat mir oft gesagt, dass er gerne weniger gewonnen hätte, um weniger Schmerzen zu haben."

"Worauf habe ich im Grunde genommen Lust? Das ist ziemlich einfach."

Erhebliche Verletzungsprobleme

Verletzungen waren in der Tat ein ständiger Begleiter für Nadal, obwohl er derzeit hinter Roger Federer auf der Grand-Slam-Rangliste der Männer auf Platz zwei liegt. Und er hat 10 Mal die French Open gewonnen, eine Leistung, die vielleicht unerreicht bleiben wird.

Am häufigsten waren Nadals Knie der Übeltäter, aber auch seine Füße, sein Rücken, sein Handgelenk und seine Kniesehne haben ihm erhebliche Verletzungsprobleme bereitet.

Außerdem musste er sich 2014 einer Blinddarmoperation unterziehen, und eine Hüftverletzung, die er sich vor zwei Monaten im Viertelfinale der Australian Open gegen Marin Cilic zuzog, kostete den 31-Jährigen realistischerweise einen Platz im Finale von Melbourne.

Nadal zog sich daraufhin im letzten Monat von einem Turnier in Acapulco zurück und sagte dann Indian Wells und Miami ab, die beiden größten kombinierten Veranstaltungen außerhalb der Grand Slams.

"Mit der Zeit, wenn man mehr Erfolg auf Hartplatz, Rasen und in der Halle hat, fängt man auch an, seinen Zeitplan ein wenig mehr danach auszurichten."

Davis Cup im Visier

Nadal hat in seiner Autobiografie offengelegt, dass ein angeborenes Fußproblem im Jahr 2005 beinahe seine Karriere beendet hätte - im Alter von 19 Jahren - und Toni sagte, dass dies zu einer Reihe von Komplikationen führte.

"Der Spezialist, den wir aufsuchten, sagte uns, dass Rafaels Karriere so gut wie beendet sei", so Toni. "Nun, 2005 musste Rafael ständig unter Schmerzen leben. Von diesem Zeitpunkt an konnten wir die Trainingseinheiten oft nicht mehr beenden.

"Oft - fast immer - musste er ein Schmerzmittel nehmen, weil die Schmerzen im Laufe der Spiele immer schlimmer wurden.

"Wegen einiger Einlagen, die er zu benutzen begann und die sein Fußproblem lösten, bekam er Probleme im Knie, im Rücken und in anderen Teilen seines Körpers."

Aber Nadal hat immer einen Weg gefunden, sich von seinen Beschwerden zu erholen, und hofft, dass er diesmal für das Davis-Cup-Viertelfinale Spaniens gegen Deutschland vom 6. bis 8. April in Valencia bereit sein wird. Am Mittwoch war Nadal schwimmen, um seine Genesung zu unterstützen.

Die Partie wird auf Sand ausgetragen, dem für Nadal schonendsten Belag, auf dem er bisher alles gewonnen hat. 2017 holte er sich mit einem Sieg über Stan Wawrinka seinen zehnten French-Open-Titel.

Sollte Nadal, der im Davis Cup im Einzel 22:1 gewonnen und nur gegen die ehemalige Nummer 5 der Welt, Jiri Novak, verloren hat, antreten, wäre es sein erster Auftritt in diesem bald neu gestalteten Wettbewerb seit 2013.

"Ich habe mit ihm gesprochen und sein Ziel ist es, zu spielen", sagte Toni. "Natürlich werden wir, oder besser gesagt er, sehen, wie es ihm geht. Wenn er sich erholt hat, dann wird er sicher spielen."

Toni hat im vergangenen Jahr aufgehört, mit seinem Neffen zu reisen, und verbringt nun einen Großteil seiner Zeit mit der Arbeit in Nadals Akademie in der Heimatstadt der Familie, Manacor auf Mallorca.

"Ich spreche mit ihm nicht direkt über Tennis", sagte Toni, der auch Turnierdirektor der Mallorca Open der Frauen im Juni ist. "Ich frage ihn, wie es ihm geht, wie ein Onkel eben fragt, denn ich möchte, dass es ihm gut geht."

Er verfolgt das Spiel immer noch und ist überzeugt, dass sein Neffe trotz der Hüftverletzung der Mann ist, den es in dieser Saison auf Sand zu schlagen gilt.

"Ich habe ihn nicht wirklich gefragt, aber ich denke, er hat die größten Erwartungen. Letztes Jahr lief es wirklich gut für ihn. Im Jahr davor lief es für ihn auf Sand sehr gut, bis er sich die Verletzung zuzog", sagte Toni und bezog sich dabei auf die Handgelenksverletzung, die einen weinenden Nadal dazu zwang, die French Open 2016 in der ersten Woche abzubrechen.

"Ich glaube nicht, dass es einen Grund gibt, anzunehmen, dass es dieses Jahr nicht so gut laufen wird. Jedes Jahr ist schwieriger, das ist die Realität. Aber in diesem Jahr ist Rafael meiner Meinung nach die Nummer eins für eine gute Sandplatzsaison."

"Mein Leben ist gut", sagte er. "Offensichtlich mache ich etwas anderes, aber es ist gut. Ich hatte das Glück, Spaß zu haben, als ich in Rom, Australien, London oder New York war, aber ich hatte auch das Glück, Spaß im Leben zu haben, als ich auf Mallorca oder, wie heute, in Murcia war."

