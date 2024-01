Rafael Nadal ist nach dem Einzug ins Finale der Australian Open nur noch einen Sieg vom Rekord-Grand-Slam-Titel entfernt

Nadal gewann sein Halbfinale in beeindruckender Weise, nachdem er den Italiener Matteo Berrettini in vier Sätzen mit 6:3, 6:2, 3:6, 6:3 besiegt hatte, und trifft nun im Finale am Sonntag auf Daniil Medvedev.

Nadal teilt sich derzeit den Grand-Slam-Rekord im Herreneinzel (20) mit Roger Federer und Novak Djokovic, hat aber nun die Chance, seine historischen Rivalen noch zu übertreffen.

Der 35-Jährige spielte seine Chance, Geschichte zu schreiben, herunter und sagte, er konzentriere sich nur darauf, die Australian Open zu gewinnen, einen Titel, den er in seiner glanzvollen Karriere bisher nur einmal gewonnen hat.

"Für mich geht es vor allem um die Australian Open", sagte Nadal nach dem Match.

"Es ist einfach ein großartiges Event, bei dem ich, wie ich schon vor ein paar Tagen sagte, ein wenig Pech mit einigen Verletzungen hatte.

"Es gab Zeiten, in denen ich erstaunliche Finals mit guten Chancen gespielt habe - gegen Novak 2012, gegen Roger 2017 - ich war ein paar Mal nah dran.

"Ich fühle mich sehr glücklich, dass ich es 2009 einmal in meiner Karriere gewonnen habe, aber ich habe nie an eine weitere Chance im Jahr 2022 gedacht."

READ: Ashleigh Barty besiegt Madison Keys und steht im Finale der Australian Open

Das Beste, was ich seit langem gespielt habe

Vor dem Turnier gab es Fragen zu Nadals Fitness, nachdem er im vergangenen Jahr mit Verletzungen und einer Covid-19-Erkrankung zu kämpfen hatte.

Im Viertelfinale musste er einen Fünf-Satz-Krimi gegen Denis Shapovalovüberstehen, doch gegen Berrettini wirkte der 20-fache Grand-Slam-Champion erstaunlich frisch.

Da das Dach der Rod Laver Arena wegen der Stürme in Melbourne geschlossen war - was eine Atmosphäre schuf, die Berrettini wohl begünstigt hätte - ging Nadal in zwei Sätzen in Führung, nachdem er sein "bestes Tennis seit langem" gezeigt hatte, wie er sagte.

Der Italiener, der für seine Power bekannt ist, konnte den dritten Satz schließlich für sich entscheiden, doch zu viele Fehler kosteten den 25-Jährigen, und er konnte wenig tun, um die Intensität von Nadal zu bremsen.

"Wir müssen leiden und wir müssen kämpfen. Nur so kann ich da sein, wo ich heute bin. Ehrlich gesagt bedeutet es mir sehr viel, hier wieder im Finale zu stehen", sagte Nadal, der sich nun auf das 29. Grand-Slam-Finale seiner Karriere vorbereiten wird.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com