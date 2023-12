Rafael Nadal hat genug von dem "Zirkus" um Djokovics Visumsaufhebung

In einem Interview mit CNN am Samstag zeigte sich der 35-Jährige, der sich vor den Australian Open in der kommenden Woche in Melbourne aufhält, frustriert darüber, wie das Hin und Her um das Visum von Novak Djokovic das Turnier überschattet hat, und bezeichnete es als "Zirkus".

Djokovic wurde am Samstagmorgen von den australischen Grenzbehörden in Gewahrsam genommen. Dies geschah in Übereinstimmung mit einer gerichtlichen Anordnung vom Freitag, nachdem sein Visum zum zweiten Mal von Australiens Einwanderungsminister Alex Hawke widerrufen worden war.

Der Weltranglistenerste bei den Männern wird nun die Nacht zum Samstag in der Einwanderungsbehörde verbringen, bevor er am Sonntagmorgen australischer Zeit vor einem Bundesgericht angehört wird, um in letzter Minute zu versuchen, die Entscheidung aufzuheben.

In seiner Begründung für die Annullierung des Visums des Tennis-Champions sagte Einwanderungsminister Hawke, Djokovics anhaltende Anwesenheit in Australien könne zu einem "Anstieg der Anti-Impf-Stimmung" oder sogar zu "zivilen Unruhen" führen, wie aus den Gerichtsunterlagen hervorgeht.

"Ich bin nur ein Spieler, der den Zirkus von außen betrachtet. Aber, wie ich schon sagte, bin ich dieser Sache ein wenig überdrüssig", sagte Nadal gegenüber CNN. "Ich denke, es ging zu weit. Ich wünsche Novak nur das Beste. Und das war's, ich will Tennis spielen."

Der frühere Weltranglistenerste möchte zu Beginn des Turniers nächste Woche seine Bilanz von 20 Majors ausbauen - ein Rekord, den er mit Roger Federer und Djokovic teilt. Nadal bestätigte, dass er Djokovic in den letzten Tagen weder gesehen noch gesprochen habe.

Auf die Frage, wie sich Djokovics Impf-Skepsis auf die Öffentlichkeit auswirkt, die den Weltranglistenersten als Vorbild betrachtet, sagte Nadal, dass er seinen Konkurrenten zwar respektiere, dass aber "Menschen, die in einer Position sind, die etwas bewirken kann, oder die einen Einfluss auf andere Menschen haben können, verantwortlich sein müssen".

"Ich respektiere ihn als Person. Natürlich auch sehr als Sportler. Auch wenn ich mit seiner Art zu denken, wie man mit dieser Pandemie umgehen sollte, nicht einverstanden bin", sagte Nadal. "Ich glaube wirklich an die Impfung... und wenn man seine Entscheidungen trifft, dann hat das auch Konsequenzen... Wir haben viele Dinge zusammen gemacht. Ich denke, das ist positiv für unseren Sport und ich wünsche ihm alles Gute", sagte Nadal.

"Was wir weltweit erleben, ist viel, viel wichtiger als Tennis und Tennisspieler... Millionen von Menschen sind bereits gestorben und viele Familien leiden seit fast zwei Jahren unter den Folgen dieser schrecklichen (Pandemie)", fügte er hinzu.

Nadal, der gerade von einer Fußverletzung zurückkehrt, sagte, die Australian Open würden "mit oder ohne Novak Djokivic großartig sein", und fügte hinzu, dass es in der Geschichte des Sports nichts Wichtigeres gebe als den Sport selbst.

Quelle: edition.cnn.com