Quin Snyder, Cheftrainer der Utah Jazz, tritt nach acht Spielzeiten zurück

"Nach acht Jahren habe ich einfach das Gefühl, dass es an der Zeit ist, weiterzuziehen. Ich musste mir Zeit nehmen, um mich nach der Saison zu lösen und sicherzustellen, dass dies die richtige Entscheidung war", sagte Snyder am Sonntag in einer Erklärung und fügte hinzu, dass er der Meinung ist, dass das Team eine neue Stimme braucht, "um sich weiterzuentwickeln".

"That's it. Keine philosophischen Differenzen, kein anderer Grund", sagte er. "Vielen Dank an unsere stets unterstützenden und leidenschaftlichen Fans. Wir wollen nur das Beste für euch und sehen, wie ihr eine Meisterschaftsfahne hisst."

Snyder, 55, wurde vor der Saison 2014-2015 zum Cheftrainer ernannt und beendete seine Amtszeit in Utah mit einer Gesamtbilanz von 372-264. Snyder führte die Jazz in dieser Saison zu einer Bilanz von 49:33, bevor sie in der ersten Runde der Playoffs gegen die Mavericks verloren.

Laut einer Pressemitteilung der Utah Jazz ist er der zweitbeste Trainer in der Geschichte der Franchise.

"Quin Snyder hat in den letzten acht Jahren verkörpert, was Jazz-Basketball ausmacht", sagte Jazz-Besitzer Ryan Smith. "Die unermüdliche Arbeitsmoral und die Liebe zum Detail, die Quin Snyder jeden Tag an den Tag legt, sind ein Beweis für den Profi, der er ist. Ich habe nichts als Bewunderung für Quin und respektiere seine Entscheidung."

Snyder sagte, er sei "unglaublich dankbar, dass er die letzten acht Jahre bei einer so angesehenen und historischen Organisation und in der wunderschönen, freundlichen und unterstützenden Gemeinde Salt Lake City verbracht hat."

"Ich hätte mir keine besseren Besitzer in der Miller-Familie und mit Ryan und Ashley wünschen können", sagte er. "Sie repräsentieren die Utah Jazz in jeder Hinsicht, und ich weiß, dass das Team unter Ryans Leitung nicht besser aufgehoben sein könnte. Er ist sehr stolz und engagiert, das Richtige für die Utah Jazz zu tun und eine Meisterschaft nach Utah zu holen."

Bevor er Cheftrainer der Jazz wurde, war Snyder als Assistenztrainer für die Atlanta Hawks, die Los Angeles Lakers und die Philadelphia 76ers tätig, wie aus seiner Biografie auf der Website der National Basketball Coaches Association hervorgeht.

Snyder besuchte von 1985 bis 1989 die Duke University, wo er spielte und Mannschaftskapitän war. Während seiner Zeit an der Duke University nahm das Team an drei NCAA Final Fours teil. Snyder diente auch als Assistent des Teams und des legendären Cheftrainers Mike Krzyzewski, so die NBCA-Website.

Quelle: edition.cnn.com