Prinz Andrew gibt seine Mitgliedschaft im Royal and Ancient Golf Club of St Andrews auf

"Ich kann bestätigen, dass der Royal and Ancient Golf Club of St Andrews die Mitteilung erhalten hat, dass der Herzog von York seine Ehrenmitgliedschaft aufgeben wird", sagte ein Sprecher des schottischen Clubs in einer am Freitag an CNN gesendeten Erklärung. "Wir respektieren und schätzen seine Entscheidung."

Das als "Home of Golf" bekannte Spiel wird seit dem 15. Jahrhundert in verschiedenen Formen auf den Links von St. Andrews gespielt. Die historische Küsten- und Universitätsstadt nordöstlich von Edinburgh an der Ostküste von Fife beherbergt sieben Golfplätze, deren Herzstück der Old Course ist.

Die 150. Open werden im Juli in St. Andrews auf dem Old Course ausgetragen. Die Open sind eines der vier Majors im Golfsport.

Der begeisterte Golfer Andrew ist seit 1992 Mitglied des Clubs und war zwischen 2003 und 2004 Kapitän, als das Royal and Ancient sein 250-jähriges Bestehen feierte.

Er ist das einzige Mitglied der königlichen Familie, das dem Komitee angehört, und das sechste Mitglied der königlichen Familie, das den Club als Kapitän anführt, was er als "großes Privileg" bezeichnete.

Wenn ein neuer Kapitän des Royal and Ancient Golf Clubs seine Amtszeit antritt, schlägt er einen Abschlag vom Tee, um seinen Amtsantritt zu signalisieren.

Ein Gemälde von Anthony Oakshett aus dem Jahr 2006, das der Club anlässlich seines 250-jährigen Bestehens in Auftrag gegeben hatte, zeigt Andrew, wie er "ins Amt fährt", wie es auf der Website des R&A heißt.

Der Buckingham Palast hat Andrew bereits seine königlichen Titel aberkannt und er ist nun der einzige seiner Geschwister, der nicht mehr als Seine (oder Ihre) Königliche Hoheit bezeichnet wird.

Zivilklage

Andrew Giuffre hat die Vorwürfe, er habe Virginia Giuffre sexuell missbraucht, offiziell zurückgewiesen und ein Schwurgerichtsverfahren in ihrer Zivilklage gefordert, wie aus einer am Mittwoch beim US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York eingereichten Klage hervorgeht.

Giuffre behauptet, dass sie von dem verurteilten Sexualstraftäter und in Ungnade gefallenen Finanzier Jeffrey Epstein verschleppt und zu sexuellen Handlungen mit dem König gezwungen wurde - Behauptungen, die Andrew bestreitet.

Giuffre reichte ihre Klage im Rahmen des Child Victims Act ein, einem 2019 in New York erlassenen Gesetz, das die Verjährungsfrist in Fällen von sexuellem Kindesmissbrauch verlängert, um Überlebenden mehr Möglichkeiten zu geben, Gerechtigkeit zu suchen. Ein Anwalt von Giuffre sagte im August gegenüber CNN, dass sie die Zivilklage einreichte, um zu zeigen, dass "alle Missbrauchstäter zur Rechenschaft gezogen werden sollten."

Sie fordert Schadensersatz "in einer Höhe, die bei der Verhandlung festgelegt wird", sowie Anwaltsgebühren und andere Entschädigungen, "die das Gericht für gerecht und angemessen hält", heißt es in der Klageschrift.

Andrew hat die gegen ihn erhobenen Vorwürfe in einem 11-seitigen Schriftsatz am Mittwoch offiziell zurückgewiesen und ein Schwurgerichtsverfahren gefordert.

Seine Anwälte hatten zuvor einen Antrag auf Klageabweisung gestellt, der jedoch Anfang Januar scheiterte.

Der Ruf des Prinzen ist bereits durch seine Beziehung zu Epstein schwer beschädigt worden - und durch seine Freundschaft mit Epsteins ehemaliger Partnerin Ghislaine Maxwell, die im Dezember wegen ihrer Rolle bei der Unterstützung von Epsteins Missbrauch verurteilt wurde.

