Premier-League-Stars wegen Verstoßes gegen Covid-Sperre verurteilt

Auf Fotos, die in den sozialen Medien kursierten, waren Erik Lamela, Sergio Reguilon und Giovani Lo Celso auf der Party in London zu sehen, und auch der West-Ham-Spieler Manuel Lanzini war anwesend.

Die britische Regierung hat Beschränkungen erlassen, die es verbieten, sich in geschlossenen Räumen mit anderen Menschen zu treffen. Aufgrund der raschen Ausbreitung eines neuen Covid-19-Stammes wurde London in die höchste Stufe 4 der Abriegelung eingestuft.

Tottenham reagierte verärgert und drohte allen drei Spielern mit disziplinarischen Maßnahmen, während West Ham erklärte, Lanzini sei "nachdrücklich an seine Verantwortung erinnert" worden.

Lamela stand nicht im Kader von Tottenham für das Spiel am Samstag gegen Leeds, während Reguilon, der im Sommer von Real Madrid verpflichtet wurde, nicht zum Einsatz kam. Lo Celso fällt verletzt aus.

"Wir sind sehr enttäuscht und verurteilen dieses Bild, das einige unserer Spieler mit Familie und Freunden an Weihnachten zeigt, aufs Schärfste, zumal wir wissen, welche Opfer jeder im ganzen Land gebracht hat, um über die Festtage sicher zu sein", so Tottenham in einer Erklärung.

"Die Regeln sind klar, es gibt keine Ausnahmen, und wir erinnern alle unsere Spieler und Mitarbeiter regelmäßig an die neuesten Protokolle und ihre Verantwortung, sich daran zu halten und ein Beispiel zu geben.

"Die Angelegenheit wird intern behandelt werden."

David Lammy, Mitglied des Parlaments von Tottenham, meldete sich ebenfalls in den sozialen Medien zu Wort und bezeichnete das Trio in einem Posting als "dumm und egoistisch".

Tottenhams verbliebene Spieler machten die Kontroverse auf dem Spielfeld mit einem 3:0-Sieg gegen Leeds United vergessen und rückten damit auf den dritten Tabellenplatz der Premier League vor, vier Punkte hinter den beiden Spitzenreitern Liverpool und Manchester United.

Das nach dem Aufstieg so beeindruckende Leeds hatte in der Anfangsphase die besseren Chancen, bevor Steven Bergwijn von Ezgjan Alioski zu Fall gebracht wurde und Harry Kane vom Elfmeterpunkt aus zur Führung für Tottenham traf.

Anschließend kombinierte er erneut mit seinem Sturmpartner Son Heung-min und schickte den Südkoreaner zum zweiten Treffer, seinem 100. für Tottenham.

Die drei Punkte waren praktisch besiegelt, als Toby Alderweireld einen Eckball von Son aus der zweiten Halbzeit am kurzen Pfosten ins Tor köpfte.

Der späte Platzverweis für Matt Doherty wegen einer zweiten gelben Karte nahm dem Sieg der Spurs zwar etwas von seinem Glanz, doch Trainer Jose Mourinho war mit den "wichtigen drei Punkten" zufrieden.

Mourinho ging kurz auf die disziplinarischen Probleme ein, mit denen drei seiner Stars nach dem Regelverstoß konfrontiert waren.

"Ich denke, jeder Verein tut das Beste für seine Spieler, um sie zu schützen, aber es gibt Momente im Privatleben, die man nicht kontrollieren kann", sagte er gegenüber BT Sport.

Später brachte er auf seiner Pressekonferenz seine Wut über das Trio und dessen Verhalten zum Ausdruck.

"Wir sind enttäuscht, weil wir den Spielern die gesamte Ausbildung und alle Bedingungen gegeben haben. Wir sind nicht glücklich. Das war eine negative Überraschung für uns", sagte er.

"Wir wissen, was wir intern sind. Wir brauchen Ihnen nicht die Tür zu öffnen und Sie wissen zu lassen, was intern vor sich geht.

"Was werden die Konsequenzen sein und wie tief gehen wir mit dieser negativen Überraschung um... Ich bin enttäuscht."

Lanzini, der in dieser Saison beim 3:3-Unentschieden gegen Tottenham den überraschenden Ausgleichstreffer für West Ham erzielte, entschuldigte sich später in den sozialen Medien für sein Verhalten und sagte, er habe einen "schlimmen Fehler" gemacht.

Mourinho kritisierte die Premier League, nachdem das Spiel seiner Mannschaft gegen Fulham unter der Woche kurzfristig abgesagt worden war, und wiederholte seine Meinung zu Spielverschiebungen.

"Ich gehe zurück zu den ursprünglichen Regeln: Wenn man 14 Spieler zur Verfügung hat, muss man spielen. Ich sehe keinen anderen Grund, es nicht zu tun."

Zuvor war das Spiel von Fulham gegen Burnley am Sonntag ebenfalls verschoben worden, weil beim Westlondoner Verein Covid-19-Positive festgestellt wurden.

Arsenal besiegt WBA

Der Höhepunkt der anderen Samstagsspiele war der 4:0-Auswärtssieg des wiedererstarkten Arsenal bei West Bromwich Albion.

Das Team von Mikel Arteta feierte damit den dritten Sieg in Folge, nachdem eine Reihe von Spielern über die Zukunft des Spaniers nachgedacht hatten.

Verteidiger Kieran Tierney brachte die Gunners in der ersten Halbzeit mit einem Schlenzer in Führung, die Bukayo Saka mit einem herrlichen Treffer ausbaute.

Auf dem schneebedeckten Platz setzte Alexandre Lacazette seine Erfolgsserie mit einem Doppelpack in der zweiten Halbzeit fort und sicherte Arsenal den Sieg gegen die Mannschaft von Sam Allardyce.

Arsenal rückt auf Platz 11 vor, während WBA auf Platz 19 abrutscht.

Am Nachmittag blieb Sheffield United nach der 0:2-Niederlage bei Crystal Palace, der 15. Niederlage in 17 Spielen, auf dem letzten Tabellenplatz, während Brighton mit einem 3:3-Unentschieden gegen die Wolves zurückschlug, aber weiterhin über der Abstiegszone schwebt.

Quelle: edition.cnn.com