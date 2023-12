Premier-League-Fußballer erhalten nach der Länderspielpause "maßgeschneiderte Quarantäneeinrichtungen", aber Jürgen Klopp sagt, dies sei "keine echte Lösung".

Nach neuen Richtlinien, die letzte Woche bekannt gegeben wurden, müssen mehrere Premier-League-Fußballer, die von internationalen Einsätzen zurückkehren, zehn Tage in "maßgeschneiderten Quarantäneeinrichtungen" verbringen - eine Maßnahme, die Liverpools Manager Jürgen Klopp verärgert hat.

Die Richtlinien besagen, dass vollständig geimpfte Spieler, die aus Ländern der "roten Liste" - darunter Brasilien und Argentinien - nach Großbritannien zurückkehren, die Quarantäneeinrichtung einmal täglich verlassen dürfen, um zu trainieren oder Spiele zu bestreiten.

Doch Klopp, für den die Brasilianer Alisson und Fabinho, der Grieche Kostas Tsimikas und der Senegalese Sadio Mane von den 10-tägigen Quarantänemaßnahmen betroffen sind, hat Bedenken gegen diese Entscheidung geäußert.

"Sie gehen für 10-12 Tage mit ihren Nationalmannschaften, und dann gehen sie weitere 10 Tage weg von ihren Familien in Quarantäne", sagte er letzte Woche zu Reportern. "Das sind 22 Tage, und zwei Wochen später gibt es die nächste Länderspielpause. Das hört sich für mich nicht nach einer echten Lösung an."

Klopp fügte hinzu: "Wir nehmen die Leute für drei Wochen aus dem normalen Leben heraus, ohne dass es dafür einen wirklichen Grund gibt, weil wir uns um unsere Spieler kümmern, wenn sie hier und bei ihren Familien sind.

"Sie machen nichts anderes. Sie gehen nach Hause, kommen zum Training und gehen nach Hause ... Die Premier League muss für unsere Spieler kämpfen.

Die Richtlinien für Spieler der Premier League unterscheiden sich von denen für Bürger, die aus Ländern der Roten Liste zurückkehren und nach ihrer Ankunft in England zehn Tage lang in einem Hotel unter Quarantäne stehen müssen.

Die Ausnahmeregelung für Spieler unterliegt außerdem strengen Protokollen und einem Verhaltenskodex, der mit den Vereinen, dem Fußballverband (FA) und Public Health England vereinbart wird.

Am Montag änderte die britische Regierung ihre Reisebestimmungen, indem sie unter anderem ihre grünen und gelben Länderlisten abschaffte. Mehr als 50 Länder stehen weiterhin auf der roten Liste.

Die derzeitige Länderspielpause, in der die Mannschaften die Endrunde der UEFA Nations League und die Qualifikationsspiele für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar bestreiten, dauert vom 4. bis 14. Oktober; die Spiele der Premier League beginnen wieder am 16. Oktober.

"Wir haben eng mit den Fußballverbänden zusammengearbeitet, um ein Ergebnis zu erzielen, das die Interessen von Verein und Land in Einklang bringt und gleichzeitig ein Höchstmaß an öffentlicher Gesundheit und Sicherheit gewährleistet", sagte ein Sprecher der britischen Regierung in Bezug auf die Ausnahmeregelung für Spieler im internationalen Einsatz.

"Unsere beste Verteidigung gegen das Virus ist die Impfung, und diese neuen Maßnahmen werden es vollständig geimpften Spielern ermöglichen, ihre internationalen Pflichten auf die sicherste und praktischste Weise zu erfüllen, während sie gleichzeitig so früh wie möglich nach ihrer Rückkehr mit ihren Vereinen trainieren und spielen können.

Gemeinsam mit der FA und der FIFA hat die Premier League versucht, eine Lösung zu finden, um die Quarantänezeit für die Spieler zu verkürzen, hat aber den Wunsch der britischen Gesundheitsbehörden akzeptiert, eine 10-tägige Quarantäne beizubehalten. Die Protokolle werden von den Verbänden im Laufe dieses internationalen Fensters überprüft.

"Die FIFA begrüßt die Entscheidung der britischen Regierung, vollständig geimpften Spielern die Möglichkeit zu geben, ihr Land in den bevorstehenden Qualifikationsspielen für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft zu vertreten und aus einem Land, das auf der Roten Liste steht, unter maßgeschneiderten Quarantänebedingungen zurückzukehren", heißt es in einer Erklärung des Fussballdachverbandes.

"Wir haben eng mit der britischen Regierung, dem Fußballverband und der Premier League zusammengearbeitet, um eine vernünftige Lösung im Interesse aller zu finden, und wir glauben, dass dies eine viel wünschenswertere Lösung für die Situation ist, der die Spieler im September ausgesetzt waren.

Die Erklärung fügte hinzu: "Wir sind uns bewusst, dass diese Entscheidung nicht allen Spielern hilft, und wir sind weiterhin bestrebt, die Situation für die kommenden Spielfenster zu verbessern und an Diskussionen teilzunehmen, um mehr über die vielen Maßnahmen zu erklären, die wir ergreifen, um das Risiko einer Covid-Übertragung in die Gemeinschaft als Folge von Spielerreisen zu verringern."

In der Vergangenheit haben die Vereine der Premier League beschlossen, keine Spieler für Länderspiele in Ländern der Roten Liste freizugeben.

Im September kam es dann zu chaotischen Szenen, als das WM-Qualifikationsspiel zwischen Brasilien und Argentinien wenige Minuten nach dem Anpfiff unterbrochen wurde , weil vier argentinische Spieler beschuldigt wurden, gegen die Covid-Reiseprotokolle verstoßen zu haben.

Brasilianische Gesundheitsbeamte marschierten auf das Spielfeld in São Paulo und behaupteten, die fraglichen Spieler hätten bei ihrer Ankunft in Brasilien falsche Angaben gemacht und verschwiegen, dass sie in den vergangenen 14 Tagen im Vereinigten Königreich gewesen waren.

John Sinnott von CNN trug zur Berichterstattung bei.

