Polnischer Tennisstar Iga Swiatek besiegt Naomi Osaka und gewinnt die Miami Open, bevor er zur Nummer 1 aufsteigt

Swiatek gewann das Spiel mit 6:4, 6:0.

In einer kurzen Ansprache nach ihrem Sieg bedankte sich die 20-jährige Swiatek bei ihrem Team und ihren Fans und richtete auch eine Botschaft an die Ukraine, die seit Wochen von Russland angegriffen wird: "Bleibt stark", sagte Swiatek.

Nach ihrem jüngsten Triumph in Indian Wells und dem plötzlichen Ausscheiden von Ashleigh Barty, die die Nummer 1 war, stand Swiatek schon vor der Weltmeisterschaft in Miami fest, dass sie an die Spitze der Weltrangliste der Damen aufsteigen würde.

Die Rangliste soll am Montag veröffentlicht werden.

Der Sieg von Swiatek am Samstag war in mehr als einer Hinsicht historisch.

Sie ist die vierte Frau, die das Sunshine Double - sowohl Indian Wells als auch Miami - gewinnen konnte, nachdem Victoria Azarenka dies zuletzt 2016 gelang, und die erste Spielerin, die die ersten drei WTA-1000-Turniere in einer Saison gewinnen konnte.

Und sie wird die erste polnische Spielerin - ob Mann oder Frau - sein, die das Top-Ranking im Einzel-Tennis erreicht.

"Es ist wirklich unglaublich, deinen Weg zu verfolgen", sagte Osaka nach dem Match zu Swiatek. "Ich hoffe, du hast weiterhin viel Spaß."

Osaka, eine vierfache Grand-Slam-Siegerin, stand zum ersten Mal seit ihrem Sieg bei den Australian Open 2021 wieder in einem Finale .

In ihrer eigenen Rede nach dem Match am Samstag bedankte sich Osaka bei ihren Anhängern und Fans und fügte hinzu: "Ich weiß, dass ich noch keine Minute in dieser Position war."

"Ich weiß, dass dies nicht das Ergebnis ist, das ihr euch gewünscht habt, aber ich weiß nicht, ich habe eine Menge Spaß hier oben, also hoffe ich, dass ich weiter hart arbeiten kann und mehr Gelegenheiten bekomme, wieder in einer solchen Situation zu sein", sagte sie.

Osaka bedankte sich auch bei ihrem Team für die anhaltende Unterstützung, auch "nach den Dingen, die vor zwei Wochen passiert sind".

"Sie sind wie ein Fels in der Brandung, der an meiner Seite bleibt. Ich danke euch einfach so sehr", sagte Osaka.

In Indian Wells wurde Osaka letzten Monat zu Beginn ihres Zweitrundenmatches gegen Veronika Kudermetova von einem Zuschauer ausgepfiffen.

"Naomi, du bist scheiße", schien der Zuschauer nach dem ersten Spiel des Matches zu rufen, ein Kommentar, der die Tennisspielerin auf dem Platz zu Tränen rührte. Es ist unklar, ob dieser Zuschauer identifiziert und aus dem Stadion entfernt wurde. Osaka verlor das Match schließlich in drei Sätzen.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com