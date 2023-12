Pita Taufatofua: GoFundMe von Tongas Olympia-Fahnenträger sammelt über 310.000 Dollar

Taufatofua, der dafür bekannt ist, dass er während der Eröffnungszeremonien der Olympischen Sommer- und Winterspiele seine eingeölte Brust zeigt, hat am Montag nach der Katastrophe eine GoFundMe-Spendenaktion eingerichtet, die von CNN überprüft wurde.

Laut der GoFundMe-Seite sollen die Gelder "für die Bedürftigsten" sowie für die Reparatur der beschädigten Infrastruktur, Schulen und Krankenhäuser verwendet werden.

"Wie Sie alle wissen, hat ein großer Tsunami, der durch einen Vulkanausbruch verursacht wurde, Tonga verwüstet ... Wir bitten um Ihre Spenden, um unserem Inselkönigreich zu helfen", heißt es auf der Fundraising-Seite. "Ihre Hilfe und Unterstützung in dieser Zeit der Not wird sehr geschätzt."

Der tonganische Premierminister Siaosi Sovaleni bezeichnete den Ausbruch als "beispiellose Katastrophe" und fügte hinzu, dass sich eine "vulkanische Pilzwolke" über alle rund 170 Inseln des Landes - von denen 36 bewohnt sind - ausgebreitet hat und die gesamte Bevölkerung von mehr als 100.000 Menschen in Mitleidenschaft zieht.

Taufatofua, der Taekwondo und Skilanglauf betreibt, schrieb am Mittwoch auf Instagram, er habe noch nichts von seinem Vater, dem Gouverneur von Haapai, gehört, der sich zum Zeitpunkt des Ausbruchs auf der Hauptinsel Tongatapu befand.

Taufatofua fügte in dem Beitrag jedoch hinzu, dass das Haus der Familie auf der Insel Haapai noch steht.

"Ich habe gerade die Nachricht erhalten, dass unsere Familie auf der Hauptinsel Haapai in Sicherheit ist und dass unser Ha'apai-Haus 'Fuino' noch steht! Es ist über 100 Jahre alt und hat schon viele Wirbelstürme und jetzt einen Tsunami überstanden", schrieb Taufatofua.

"Noch immer keine Nachricht von meinem Vater oder unserer Familie auf Kotu und den umliegenden niedrigeren Inseln."

Olympischer Held

Taufatofua vertrat Tonga bei den Olympischen Sommerspielen 2016 in Rio de Janeiro im Taekwondo und bei den Olympischen Winterspielen in PyeongChang 2018 im Skilanglauf.

Viral wurde er jedoch durch die Bilder, die ihn bei der Eröffnungsfeier 2016 zeigten - ohne Hemd, eingeölt und mit einer traditionellen tonganischen Matte um die Hüfte, während er die Flagge seines Landes schwenkte. Zwei Jahre später, in Südkorea, trotzte Taufatofua der Kälte und tat es erneut.

Und bei den Olympischen Sommerspielen 2020 in Tokio begeisterte Taufatofua die Fans erneut, als er ohne Hemd und mit eingeölter tongaischer Flagge auftrat, allerdings mit einer Mitfahnenträgerin, Malia Maile Paseka, die im Taekwondo antrat.

Taufatofua hatte für Taekwondo trainiert und versucht, sich für die Spiele 2020 im Sprint-Kajak zu qualifizieren, eine Sportart, die er als Hommage an seine Vorfahren und aus Gründen des Umweltschutzes aufnahm.

"Ich möchte das Bewusstsein für die Ozeane und unseren Planeten schärfen und den Menschen zeigen, dass wir uns alle bewusst machen müssen, was mit unserem Planeten geschieht", sagte Taufatofua gegenüber Amanda Davies von CNN Sports.

"Ich liebe es einfach, draußen auf dem Meer zu sein, auf dem Meer. Das ist ein Sport, der mich aufregt. Ich habe es noch nicht gelernt, aber es reizt mich gleichzeitig.

Im Sprintkajak konnte er sich jedoch nicht qualifizieren, so dass er nur im Taekwondo antrat.

Nichtsdestotrotz hat Taufatofua Geschichte geschrieben, denn er ist der erste Mensch, der seit der Einführung der Olympischen Winterspiele im Jahr 1924 an drei aufeinanderfolgenden Olympischen Spielen teilgenommen hat.

In seinem GoFundMe-Posting sagte der 38-jährige Taufatofua, er befinde sich derzeit in einem "Trainingslager in Australien".

