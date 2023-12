Turnier in London - Pietrecko ist beim World Cup of Darts zuversichtlich – Horvath ist ausgeschieden

Ricardo Pietreczko geht mit Zuversicht in die zweite Runde des London World Cup of Darts. Der 29-jährige Nürnberger besiegte am Dienstagabend den Japaner Mikuru Suzuki mit 3:0 und trifft nun auf den Briten Karan Reitz.

Pietreczko, mit dem Spitznamen „Pikachu“, gab ein starkes Debüt im Alexandra Palace. Die von der Menge befürchteten Buhrufe und Pfiffe blieben aus; stattdessen jubelten die Fans, viele davon in gelben Pikachu-Kostümen, den Deutschen zu. Nach einem starken Auftritt im Jahr 2023 gilt Pietrecko als einer der Geheimfavoriten für die Weltmeisterschaft.

Horvat wurde eliminiert

Dragutin Horvat hingegen schaffte offensichtlich nicht die gewünschte Überraschung und schied schließlich aus. Der 47-jährige Hesse erlitt am Dienstagabend eine deutliche 0:3-Niederlage gegen den Belgier Mike Dedecker und hatte lange Zeit Probleme. Nach 2017 ist dies erst das zweite Mal, dass Horvat an der wichtigsten Veranstaltung des Jahres teilnimmt.

Vor 3.000 Zuschauern, zu denen auch der tanzende Ex-Fußballer Peter Crouch gehörte, machte Horvath zu viele Fehler. Dedecker selbst spielte in einem Mixed-Match, aber das reichte dem Lagerarbeiter, der sich eine zusätzliche Auszeit nehmen musste, um dem Alexandra Palace-Match beizuwohnen. Der Kölner Florian Hempel sicherte sich am Sonntag mit einem 3:1-Sieg über den Iren Dylan Slavin einen erstklassigen Start in die Weltmeisterschaft in Deutschland.

Im ersten Rennen am Dienstagabend siegte der Engländer Steve Beaton. Beatons Bronze Adonis nahm zum 33. Mal in Folge an einer Weltmeisterschaft teil und besiegte den Niederländer Wessel Niemann mit 3:1. Beaton kann nun in der zweiten Runde den Nordiren Daryl Gurney herausfordern.

Quelle: www.stern.de