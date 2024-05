Philadelphia Union nimmt das 14-jährige Fußball-Wunderkind Cavan Sullivan unter Vertrag.

"Ein großer Tag für die Philadelphia Union, denn sie hat die Verpflichtung eines jungen Ausnahmetalents bekannt gegeben, eine Seltenheit in jeder Sportart, insbesondere im Fußball. Der Cheftrainer der Union, Jim Curtin, erklärte auf der Pressekonferenz von Sullivan am Donnerstag: "Dies ist ein historischer Tag für die Philadelphia Union. Es kommt nicht oft vor, dass man in irgendeinem Sport ein Generationstalent unter Vertrag nehmen kann, vor allem hier in Philadelphia im Fußball.

Sullivan ist mit seinen 14 Jahren der jüngste Spieler in der Geschichte des Vereins, der in den Kader der ersten Mannschaft aufgenommen wurde, und der fünftjüngste Spieler, der in der Geschichte der Major League Soccer einen Vertrag für die erste Mannschaft unterzeichnet hat. Wenn er vor dem 29. Juli 2024 sein Debüt für die Union gibt, wird ihm die Ehre zuteil, der jüngste Spieler zu sein, der sein Debüt in einer der führenden nordamerikanischen Profi-Sportligen und den fünf führenden europäischen Fußballligen gibt.

Curtin zeigte sich auf der Pressekonferenz begeistert: "Wir haben keine Angst davor, ihn jederzeit auf das Spielfeld zu schicken. Er wird hart arbeiten und in erster Linie aufgrund seiner Leistungen auf dem Platz stehen. Ich werde es einfach öffentlich sagen, es ist viel enger, als die Leute vielleicht denken. Auch hier gilt: Egal, was unsere Mannschaft in dieser Woche braucht, er wird schnell zum Einsatz kommen, weil er es verdient hat.

Das nächste Spiel der Union ist am 11. Mai gegen Orlando City.

Im vergangenen Jahr wurde Sullivan als Gewinner des Goldenen Balls geehrt, nachdem er vier Tore im Turnier erzielt und die US-Mannschaft zum Sieg bei der Concacaf Boy's Under-15 Championship 2023 geführt hatte, was eine Premiere für das Team war.

Sullivan freute sich: "Solange ich denken kann, schaue ich meinem Heimatverein Union zu und habe gehofft, dass ich eines Tages vor meiner Familie, meinen Freunden und meinen Fans für meine Stadt spielen kann. Dass ich nicht nur für Union spielen kann, sondern auch noch mit meinem Bruder, ist ein wahr gewordener Traum. Ich werde alles für diesen Verein geben und hoffe, dass ich dazu beitragen kann, einige Titel mit nach Hause zu bringen. Ich bin dankbar für diese Chance und hoffe, Philadelphia stolz machen zu können.

Sullivans Bruder Quinn (20) ist seit 2021 Mitglied der ersten Mannschaft von Union.

ESPN berichtete außerdem, dass Sullivan eine Ausstiegsklausel hat, die es ihm ermöglicht, zu Manchester City in die englische Premier League zu wechseln, sobald er 18 Jahre alt ist.

"Sullivan verfügt über immenses Talent, wie die Diskussionen um seine Unterschrift zeigen. Er zeichnet sich durch sein furchtloses Offensivverhalten aus, mit dem er in vielerlei Hinsicht Tore schießt und selbst welche erzielt. LeBlanc, Sullivans Trainer bei Union II, lobte ihn: 'Er ist ein Generationstalent, der Himmel ist die Grenze, und wir werden ihm weiterhin helfen, sich auf dieser Plattform zu entwickeln.'"

Quelle: edition.cnn.com