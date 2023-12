Perfekter" Kevin De Bruyne trifft viermal und bringt Manchester City an den Rand des Titels

Durch den Sieg liegt City bei nur noch zwei ausstehenden Spielen drei Punkte vor dem Titelrivalen Liverpool. Wichtig ist auch, dass die Mannschaft von Pep Guardiola nun eine weitaus bessere Tordifferenz aufweist und sieben Treffer mehr erzielt hat.

Wenn City den Titel in der englischen Premier League verteidigen kann, wovon viele nun ausgehen, dann hat das Team sicherlich einen großen Anteil an De Bruyne.

Der Belgier, der einen Teil der Saison verletzungsbedingt verpasst hat, hat sich in der Vorbereitung hervorragend geschlagen und war gegen die Wolves eine Klasse für sich.

Mit seinem Hattrick in der 24. Minute hatte er das Spiel schon so gut wie entschieden, doch in der zweiten Halbzeit legte er noch einen drauf, bevor Raheem Sterling den Sack zumachte.

Die ersten drei Tore erzielte De Bruyne allesamt mit seinem vermeintlich schwächeren linken Fuß, doch das dritte Tor war das schönste der Partie.

Wie so oft stürmte der 30-Jährige mühelos aus dem Mittelfeld auf das Tor zu, bevor er einen Schuss in die untere Ecke des Netzes abfeuerte.

"Das dritte Tor war mein Lieblingstor. Ich denke, dieser Treffer ist der sauberste. Ich habe ihn wirklich hart in die Ecke getroffen. Von den drei Treffern war das der sauberste", sagte er nach dem Spiel zu Reportern.

"Wenn man vier Tore schießt, ist das immer etwas Besonderes. Es hätten fünf sein sollen, um ehrlich zu sein!"

Unaufhaltsam

De Bruyne hat in dieser Saison bereits 15 Ligatore erzielt, und sein Trainer Guardiola war voll des Lobes für den Spielmacher, dessen Name von den mitgereisten City-Fans den ganzen Abend über gesungen wurde.

"Unaufhaltsam, brillant, großartig, herausragend, perfekt", beschrieb Guardiola nach dem Spiel die Leistung von De Bruyne.

Durch den Sieg hat Manchester City das Titelrennen fest im Griff und die Hoffnungen des FC Liverpool auf ein noch nie dagewesenes Quadrupel in dieser Saison zunichte gemacht.

Realistisch betrachtet muss City in den verbleibenden Spielen entweder West Ham oder Aston Villa schlagen und eine dramatische Verschlechterung der Tordifferenz vermeiden, um den vierten Meistertitel in fünf Jahren zu gewinnen.

Dies wäre ein Beitrag zur Heilung der Wunden, die das erneute Ausscheiden in der Champions League nach der dramatischen Niederlage gegen Real Madrid im Halbfinale dieses Wettbewerbs hinterlassen hat.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com