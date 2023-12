Perfekt auf den Skiern": Mikaela Shiffrin krönt ihr Rekordjahr mit zwei dominanten Siegen

Da trifft es sich gut, dass Shiffrin das Jahr mit zwei aufeinanderfolgenden Siegen in Lienz (Österreich) beendete und damit ihren Rekord von 93 Weltcupsiegen in ihrer Karriere in dominanter Manier ausbaute.

Ihrem Riesenslalom-Erfolg am Donnerstag folgte ein Slalom-Sieg einen Tag später, den sie mit einem Vorsprung von 2,34 Sekunden für sich entschied - ein enormer Vorsprung, den man in dieser Disziplin selten sieht.

"Heute war ein ganz besonderer Tag für mich", sagte die 28-Jährige nach ihrem Slalomsieg am Freitag auf der FIS-Website. "Ich habe mich auf den Skiern perfekt gefühlt, deshalb bin ich sehr glücklich."

Shiffrin führte das Feld nach einem elektrisierenden ersten Lauf mit mehr als einer Sekunde Vorsprung an, und anstatt sich im zweiten Lauf zurückzuhalten, baute die Amerikanerin ihren Vorsprung mit einer makellosen Leistung aus.

"Der erste Lauf und der zweite Lauf waren völlig unterschiedlich - ein anderes Timing, ein anderer Ablauf", sagte Shiffrin. "Ich hatte das Gefühl, dass ich einen wirklich guten Plan hatte, und meine Trainer haben mich auf die wirklich wichtigen Abschnitte der Strecke hingewiesen, und dann konnte ich loslegen."

Auch bei ihrem Sieg im Riesenslalom am Donnerstag hatte Shiffrin ihre Dominanz mit einem schnellen ersten Durchgang unterstrichen, bevor sie im zweiten Lauf den Sieg unter Dach und Fach brachte.

Es ist das zweite Jahr in Folge, dass die Amerikanerin beide Rennen in der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr gewonnen hat.

"In den letzten Jahren habe ich mich zu Beginn der Saison auf diesen Punkt hin aufgebaut, und irgendwie hat es wohl Klick gemacht", sagte Shiffrin.

Der Slalom war bisher Shiffrins beste Disziplin in dieser Saison, denn sie stand in 12 ihrer letzten 13 Weltcup-Slaloms auf dem Podium. Der einzige Schönheitsfehler war ein vierter Platz in Levi, Finnland, im November.

Und mit 13 Weltcupsiegen im Kalenderjahr war 2023 das zweit erfolgreichste Jahr für Shiffrin in ihrer Karriere, nach 2019, in dem sie 15 Weltcuprennen gewann.

Ein solches Jahr ist ein bemerkenswertes Comeback für Shiffrin, denn bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking holte sie in fünf Rennen keine einzige Medaille und kam in drei davon nicht ins Ziel.

Nachdem sie in der vergangenen Saison die Gesamtwertung des Weltcups angeführt hatte, führt Shiffrin auch in diesem Jahr die Gesamtwertung des Weltcups an.

