Peking 2022 sagt, dass bisher keine ausländischen Athleten nach ihrer Ankunft positiv auf Covid-19 getestet worden sind

"Wenn ein Athlet positiv auf COVID-19 getestet wird, wird er/sie entsprechend den einschlägigen Anforderungen gemeldet und behandelt", erklärte das Medienteam am Samstag gegenüber CNN.

Das Medienteam sagte nicht, ob außer den Athleten auch andere olympische Mitarbeiter positiv getestet wurden. CNN hat diese Informationen nachgefordert, aber noch keine Antwort erhalten.

Laut der offiziellen App für die Pekinger Winterspiele sind seit Freitag mehr als 2.000 Teilnehmer in Peking eingetroffen, darunter Athleten, Offizielle, IOC-Mitglieder und Medienvertreter.

Um die Ausbreitung der Infektion einzudämmen, hat Peking die gesamten Spiele in einem von den Behörden so genannten "geschlossenen Kreislauf" untergebracht - einer vom Rest der Stadt abgeschnittenen Blase. Tausende von chinesischen Freiwilligen und Mitarbeitern haben bereits Tage, wenn nicht Wochen, innerhalb des geschlossenen Kreislaufs verbracht.

Der Probelauf des geschlossenen Kreislaufs begann nach Angaben von Beijing 2022 am 4. Januar. Die Olympischen Spiele sollen offiziell am 4. Februar beginnen.

Unterdessen meldete die Hauptstadt am Freitag 12 neue Covid-19-Fälle, die höchste Zahl seit dem Ausbruch der Krankheit in Peking am 15. Januar.

Quelle: edition.cnn.com