Patrick Reed siegt auf der PGA Tour trotz Drop-Kontroverse

Der Amerikaner spielte am Sonntag in Torrey Pines eine 68er Runde bei vier unter Par und gewann die Farmers Insurance Open mit fünf Schlägen Vorsprung. Damit rückte der 30-jährige Reed in die Top 10 der weltbesten Golfer auf.

Doch was am Samstag am 10. Loch geschah , sorgte am Wochenende für Gesprächsstoff.

Nachdem sein Annäherungsschlag links vom Grün ins tiefe Rough geflogen war, fragte Reed einen Helfer, ob der Ball gesprungen sei. Der Freiwillige verneinte, was Reed zu der Annahme veranlasste, sein Ball sei im Boden versunken.

In den Golfregeln der PGA Tourheißt es: "Spieler können überprüfen, ob ihr Ball eingebettet ist, und erhalten in diesem Fall eine kostenlose Erleichterung."

Die freie Erleichterung erlaubt es einem Golfer, den Ball fallen zu lassen und den nächsten Schlag zu machen.

Bevor er seinen Ball überprüfte, konnte man hören, wie Reed zu seinen Spielpartnern sagte: "Hey Jungs, ich werde ihn überprüfen. Sie sagten, er sei nicht gesprungen."

Als der Offizielle eintraf, hatte der Masters-Champion von 2018 den Ball bereits bewegt, nachdem er festgestellt hatte, dass er versenkt worden war.

Reed bat dann den Offiziellen, den Boden auf eine Vertiefung zu prüfen und sagte: "Da ich ihn in die Hand genommen habe, um nachzusehen - es scheint, als ob er den Boden durchbrochen hat - aber ich möchte, dass Sie das noch einmal überprüfen."

Der Regelbeauftragte sagte, er habe tatsächlich eine Vertiefung im Boden gespürt und festgestellt, dass Reeds Ball eingebettet worden war. Daraufhin leitete er Reed durch den Abwurf zur Erleichterung.

Reeds Vorgehen rief jedoch bei einigen Golfern Kritik hervor.

Sein amerikanischer Kollege Xander Schauffele sagte, er hätte auf einen Offiziellen gewartet.

"Wenn mein Ball eingebettet ist, warte ich normalerweise und rufe jemanden an und warte, bis alle auf der gleichen Seite sind und schaue mir das Video an," sagte Schauffele.

"Ich versuche, solche Situationen zu vermeiden, einfach aus diesem Grund. Man kann ein Tee in den Boden stecken und seinen Ball überprüfen.

"Er hat alles nach Vorschrift gemacht, wie es der Offizielle gesagt hat, und alle haben zu ihm gehalten. Das Gerede unter den Jungs ist wohl nicht so toll, aber er wird von der Tour geschützt, und das ist alles, was zählt, denke ich.

Unterdessen sagte der amerikanische Golfer Lanto Griffin , die Spieler seien "stinksauer".

"Golf ist ein Spiel des Sportsgeistes und es ist schwer, uns in die Lage zu versetzen, ihn zu beschimpfen, weil wir nicht dabei waren, aber am Ende des Tages denke ich, dass 99 Prozent der Golfer hier draußen, wenn es in die eine oder andere Richtung geht, in die andere Richtung gehen werden, keinen Abschlag nehmen, es hat sich nicht gekreuzt, diese Art von Geschäft," sagte der 32-jährige Griffin.

"Es ist hart zu sehen, es ist traurig, es macht uns wütend, aber so ist es nun mal. Hoffentlich ändert sich etwas und wir kommen zu einem Ergebnis."

Am selben Tag ereignete sich ein ähnlicher Vorfall mit dem vierfachen Major-Sieger Rory McIlroy. Sein zweiter Schlag am 18. Loch landete im Rough auf der rechten Seite des Fairways, und obwohl Videoaufnahmen zeigten, dass er hüpfte, waren sich Spieler und Zeugen in der Umgebung dessen nicht bewusst.

Nach Angaben der PGA Tour: "McIlroy hat sich daher an die korrekten Richtlinien gehalten, seine Spielpartner informiert und Rechtsmittel eingelegt."

Im Nachhinein bestätigte die PGA Tour, dass nach Überprüfung beider Vorfälle die Drops von Reed und McIlroy innerhalb der Grenzen der Gesetze lagen.

"John Mutch, Ken Tackett und Gary Young haben sich die Videos von Rory McIlroy auf der 18 angesehen und festgestellt, dass es sich praktisch um die gleiche Situation handelte wie bei Patrick Reed auf der 10 während der dritten Runde", so die PGA Tour in einer Erklärung.

"Es war für beide Spieler vernünftig, zu dem Schluss zu kommen - basierend auf der Tatsache, dass sie den Ball nicht landen sahen, aber in Anbetracht der Lage des Balls bei weichen Platzbedingungen - dass sie so vorgingen, wie es die Regel für einen möglicherweise eingebetteten Ball vorsieht.

"Sie markierten, hoben an und beurteilten die Situation, um festzustellen, ob der Ball eingebettet war. Patrick ging noch einen Schritt weiter und zog einen Regelbeauftragten hinzu, um sicherzugehen, dass seine Einschätzung nicht in Frage gestellt werden würde (obwohl dieser Schritt nicht erforderlich ist). Beide Spieler nahmen eine angemessene Entlastung gemäß Regel 16/3 in Anspruch.

"Das Komitee ist mit dem Vorgehen beider Spieler einverstanden, da sie die Beweise nutzten, die sie zu diesem Zeitpunkt hatten."

Reed verteidigte nach seinem Sieg auf Twitter sein Vorgehen und betonte, dass er nicht anders gehandelt habe als McIlroy.

"HABE HEUTE AN LOCH 18 DAS GLEICHE GEMACHT! UND RIEF NICHT EINMAL EINEN REGELBEAUFTRAGTEN HERBEI, UM DEN BALL ALS VERSENKT ZU BETRACHTEN. END OF STORY", tweetete Reed.

Auch McIlroy äußerte sich anschließend zu seiner Situation und sagte, er habe "im Grunde das Gleiche getan wie Patrick."

"Ich habe gesagt, na ja, ich schaue mal nach, ob es eingebettet ist", erklärte McIlroy gegenüber ESPN. "Ich habe gerade das Video davon gesehen, denn keiner von ihnen hat ihn springen sehen, also habe ich überprüft, ob er eingebettet war, und er war in seiner Pitchmarkierung. Ich nahm den Ball heraus, und es war ein Klumpen Schlamm darauf und er hatte die Oberfläche durchbrochen. Ich sagte zu Rory Sabbatini, schau mal, dieser Ball ist eingebettet, und er sagte, ja, überhaupt kein Problem."

Im Dezember 2019 wurde der ehemalige Masters-Champion Reed mit zwei Schlägen bestraft , weil er während der dritten Runde der Hero World Challenge auf den Bahamas seine Lage in einem Bunker scheinbar absichtlich verbessert hatte.

Reed hat zwar keine PGA-Regeln gebrochen - er war nicht verpflichtet, die Meinung eines Regelbeauftragten einzuholen, bevor er sich eine "angemessene Erleichterung" verschaffte -, aber die Geschehnisse des Wochenendes haben gezeigt, wie sehr Spieler und Fans des Sports die Unantastbarkeit der Golftraditionen schätzen.

